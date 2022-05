Adiós del empresariado canario a José Sánchez Rodríguez, dueño de JSP

La noticia del fallecimiento de José Sánchez Rodríguez a los 84 años en la noche del jueves despertó una oleada de reacciones entre el empresariado canario.

Su capacidad de trabajo y la anticipación le llevaron a convertir JSP en la primera industria canaria capaz de saltar al mercado peninsular y a algunos países de África. Sus relaciones comerciales con países como Irlanda o Dinamarca, desde donde importaba leche o carne, provocaron que incluso el Gobierno de España le consultara en más de una ocasión a la hora de iniciar conversaciones entre estados.

Agustín Manrique de Lara

Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios

«Demostró que con trabajo y sacrificio se pueden vencer todas las dificultades por grandes que sean»

Para el presidente de la patronal de Las Palmas –Confederación Canaria de Empresarios (CCE)–, las Islas «pierden a un precursor» que se empeñó en romper las lindes del mercado del Archipiélago con el objetivo de colocar la producción de JSP en la Península. Además, lo hizo en una época donde no «solo era muy difícil hacer industria en Canarias», sino que lo era mucho más «triunfar también fuera». Por todo ello, Agustín Manrique de Lara, opinó que será un ejemplo con el que ilustrar a los empresarios del presente que moderan su carácter emprendedor al contemplar los obstáculos que pueden encontrarse en el camino. «Demostró que con trabajo y sacrificio pueden vencerse todas las dificultades que se pongan por delante; si él lo logró en un momento mucho más complicado, no hay ningún motivo para no intentarlo en un presente en el que contamos con herramientas tecnológicas que salvan las distancias», expresó el dirigente empresarial de Las Palmas.

Pedro Alfonso

Presidente de CEOE-Tenerife

«Será difícil de sustituir por su carisma y capacidad de crear valor en el Archipiélago»

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, mantuvo que el mundo empresarial canario ha sufrido «un duro golpe» con el fallecimiento de José Sánchez Rodríguez, ya que su figura será difícil de sustituir, no solo por su carisma personal sino también por su capacidad de crear empleo y valor en el Archipiélago. De él recuerda que «tenía el talento de ofrecerte ayuda, incluso sin pedírsela» y su marcha se dejará notar sobre todo «en la defensa del tejido empresarial canario, que era una de sus máximas y que nunca cuestionó».

Javier Puga

Consejero delegado de Dinosol

«Nunca lo conocí en el ámbito del ocio, fue el empresario al que más tiempo he visto dedicar al trabajo»

«Fue nuestro primer proveedor», expuso el consejero delegado de Dinosol (Hiperdino), Javier Puga. Durante décadas así fue, lo que le hizo coincidir en muchas ocasiones con don José, «pero siempre para tratar de negocios; nunca lo encontré en el ámbito de ocio», expuso. «De hecho, fue el empresario al que más tiempo he visto dedicar al trabajo, con independencia de que fuera fin de semana o festivo», continuó el primer ejecutivo de Dinosol. No obstante, tantos años de relación sí desembocaron en algún café compartido, sin prolongar en exceso un asueto que el desaparecido industrial aprovechaba para manifestar sus inquietudes sobre el devenir de la economía y los negocios.

Virgilio Correa

Presidente de Asinca

«Canarias ha perdido al embajador de su industria en la Unión Europea»

José Sánchez Rodríguez no solo «lideró el rumbo de una de las mayores compañías que ha tenido Canarias» sino que además hizo valer los intereses de la industria isleña en Europa gracias a su gran capacidad de trabajo. Así lo recalcó Virgilio Correa, presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), que señaló que su fallecimiento es «una gran pérdida» para el sector. Además, aseguró que su trabajo en favor de la industria le debió haber valido el título de «embajador en Bruselas». «Tenía contactos allí y nos abrió muchas puertas», reconoció.

Arturo Escuder

Director de EI Archipiélago

«Se ocupaba de todos los detalles de su empresa, incluso de los más mínimos»

Arturo Escuder, director de Establecimientos Industriales Archipiélago S.A., recalcó que era un gran empresario que «siempre estaba al tanto de los detalles de su empresa, hasta de los más mínimos». Durante años lo recuerda «siempre subido a un avión», ya que pasaba «semana sí, semana también» en Bruselas peleando para que Canarias, su sociedad y sus empresas puedan disfrutar de las ventajas fiscales y el estatus que tienen ahora dentro de la UE. «Es un deber reconocérselo». En lo personal «le tenía aprecio» y manifestó que fue «una excelente persona» por lo que es una pérdida «muy difícil».

Ángel Medina

Presidente del Consejo de Cencosu (Spar Gran Canaria)

«Sus relaciones internacionales de años llevaron a que hasta el Gobierno de España lo consultara»

En opinión de Ángel Medina, Canarias ha perdido «un referente» que partiendo «de la nada fundó un imperio» para extender su actividad más allá de las Islas y de España. Su actividad industrial y la implementación de nuevas líneas le llevaron a establecer relaciones comerciales con proveedores de países como Dinamarca o Irlanda, por ejemplo. El conocimiento que adquirió sobre la actividad empresarial en algunos sectores de esos países provocó que «hasta el Gobierno de España lo consultara» en alguna ocasión y «a moverse muy bien en Bruselas», reveló el presidente de Cencosu (Spar Gran Canaria). «Todos nos hemos criado comiendo los productos que ideó para JSP», continuó Medina sobre el desaparecido «autodidacta» que se caracterizaba por la «firmeza de sus convicciones. Cuando se enfocaba en una idea, la llevaba adelante siempre», señaló.

Alfredo Medina

Director de Comunicación de El Corte Inglés en Canarias

«La historia reciente de la industria no puede explicarse sin recurrir a la figura de don José»

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés (ECI) en Canarias aludió a los «muchos años» en que ambas compañías mantuvieron una muy buena relación comercial. «Como empresa distribuidora de alimentación, estábamos condenados a entendernos, y más con una persona tan humana y cercana como él», resaltó Alfredo Medina. Aparte de destacar la «gran intuición» que mostró siempre para el desarrollo de los negocios, el directivo de ECI en Canarias está convencido de que resultaría imposible explicar «la historia reciente de la industria sin tener que recurrir a la figura de don José».

José Cristóbal García

Secretario general CCE

«Debemos recordarlo como un precursor de los instrumentos fiscales específicos para Canarias»

Para José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) el fallecimiento de «Don José» supone un mazazo para el sector empresarial del Archipiélago. De él destacó su vocación regional y el trabajo que hizo en Bruselas como «avanzadilla de las demandas del sector industrial canario» cuando se estaba conformado el encaje de las Islas dentro de la Unión Europea. Además, supo aprovechar los instrumentos fiscales específicos de Canarias para expandir su negocio. «Ahora, en un momento en el que pone en tela de juicio nuestro REF se pierde uno de sus principales abanderados», indicó. Un hombre «que en su época controlaba todas las fases de su negocio» y al que «todo el mundo escuchaba y nadie ponía en duda».

Raúl García

Consejero delegado de Montesano

«Un luchador que siempre buscó mantener su equipo y su plantilla, y hacer crecer a Canarias»

Raúl García, consejero delegado del Grupo Montesano, recuerda a José Sánchez Rodríguez como «un gran luchador» que no solo trabajó «para mantener a su equipo y su plantilla» sino también para hacer crecer la economía del Archipiélago durante muchos años. Por eso, señaló que para el sector industrial isleño ha sido «un gran líder» y también un modelo a seguir, porque «ha estado hasta el último momento al frente, procurando la continuidad de su empresa». Que la compañía no pase ahora por un buen momento, asegura debe hacernos reflexionar. «Hay que apoyar a la industria canaria desde toda la sociedad», insistió.

Mercadona

Comunicado oficial del grupo

«Hemos mantenido años de relación comercial y personal»

Mercadona, también cliente de JSP quiso sumarse al pesar colectivo a través de un comunicado: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Sánchez Rodríguez, con quien hemos mantenido tantos años de relación comercial y personal a través de JSP, una empresa de gran arraigo en la sociedad canaria desde hace más de cinco décadas».

José Sánchez Tinoco

Presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria

«Podía no parecerlo, pero en la distancia corta era hasta cariñoso; pierdo a un gran amigo»

El presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, José Sánchez Tinoco, recibió la noticia del fallecimiento de su «gran amigo» en Barcelona. Desde que ambos se conocieron en el ámbito de la patronal de Las Palmas, José Sánchez Rodríguez se convirtió en su cliente habitual. La empresa de Sánchez Tinoco se encargó de la instalación eléctrica en todas las nuevas sedes que iba sumando JSP al proyecto. «Era un gran empresario», afirmó el máximo representante de la institución cameral grancanaria. Conoció bien al industrial desaparecido y eso le basta para afirmar que el gesto adusto que precedía a su figura era solo eso, un gesto. «Había personas que se extrañaban de nuestra amistad precisamente porque en apariencia podía parecer un tanto hosco, pero nada más lejos de la realidad; en la distancia corta, aparte de tener un discurso lúcido, era un hombre hasta cariñoso», sostuvo Sánchez Tinoco.