El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, instó ayer a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, «a luchar desde ya» para que Canarias quede fuera de las tasas aéreas que impondrá la Unión Europea dentro del plan de lucha contra el cambio climático y la descarbonización.

Clavijo sostuvo durante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio de la Cámara Alta, el convencimiento de que Canarias puede quedar fuera de las medidas recogidas en la estrategia Objetivo 55, entre ellas el encarecimiento de los combustibles fósiles o no ecológicos en el transporte aéreo y marítimo lo que supondría «un varapalo para un territorio que depende totalmente de ambos transportes». Sin embargo, señaló que «es tarea del Gobierno del Estado luchar para que se excepcione a las Islas» por su singularidad como Región Ultraperiférica.

El senador advirtió que «Canarias no puede permitirse que se repita lo ocurrido con la directiva europea sobre el Impuesto de Sociedades a grandes empresas que, de no corregirse atendiendo al diferencial fiscal del Archipiélago, supondrá un daño irreversible para la economía canaria». Por ello, insistió en que «el Estado debe actuar y debe hacerlo ya para no poner en peligro al sector turístico, que representa un 35% del PIB de las Islas, y que no soportaría un nuevo incremento del precio de los billetes, al igual que los canarios y canarias no podrían hacer frente a un incremento de estos ni de los productos que, obligatoriamente, llegan por barco y avión».

De la misma forma, el senador por la Comunidad Autónoma rechazó la negativa de la responsable de Turismo «de tocar las tasas aeroportuarias». Al respecto, reprochó la negativa a reducir las tasas para «favorecer la llegada de turistas y ganar en competitividad en un momento económico especialmente duro por la pandemia y la subida de los precios». Para Clavijo la respuesta de Maroto «es un jarro de agua fría que la ministra solo piense en mejorar la competitividad de Aena» en lugar de pensar en mejorar la competitividad del Archipiélago, enfatizó.