Los tribunales canarios despachan el mayor número de despidos de la historia

La recuperación del mercado laboral tras lo peor de la crisis de la covid también tiene una lectura no tan positiva. Más contrataciones y más ocupados conllevan siempre un mayor número de conflictos entre empresas y trabajadores. Y muchos, claro, acaban en los tribunales. Durante el último año, los juzgados de lo Social, que son los órganos encargados de resolver los casos en materia laboral, despacharon en la Comunidad Autónoma el mayor número de expedientes por despidos de la historia. El récord de ocupados y afiliados a la Seguridad Social –nunca hubo en Canarias tantas personas empleadas– muestra así una cara no tan amable con los litigios entre empresarios y asalariados en máximos históricos.

Los tribunales de lo Social resolvieron el año pasado en el Archipiélago un total de 26.911 asuntos en el ámbito laboral, incluidos tanto los expedientes individuales por despidos o por reclamaciones de cantidad como los conflictos colectivos y los relacionados con la Seguridad Social. La cifra acaba de publicarla el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige Yolanda Díaz, en su balance anual de asuntos judiciales. Esos casi 27.000 casos despachados en 2021 suponen un 37% más que en 2020, el año I de la pandemia.

Un fuerte incremento que, no obstante, obedece en buena medida a la ralentización que sufrió la Justicia por las medidas para contener el avance del coronavirus. De ahí que para medir con precisión la conflictividad laboral en las Islas sea necesario comparar las cifras con las de 2019, el último ejercicio antes de la irrupción de la covid en España. Pues bien, los 26.911 expedientes despachados el año pasado son un 13% más que en 2019, cuando no llegaron a 24.000. No en vano, y al margen de la mejora del mercado de trabajo, el otro factor que determina este aumento del número de casos en materia laboral es que el último año los juzgados tuvieron que sacar adelante parte de los expedientes que no pudieron finiquitar en 2020.

Así pues, detrás de este récord de asuntos despachados en la jurisdicción de lo Social subyacen la buena evolución del empleo y el desatasco de los juzgados, según las fuentes consultadas.

En cualquier caso, en el análisis de la estadística del Ministerio de Trabajo llama la atención lo ocurrido con los despidos. De esos 26.911 expedientes despachados en 2021 en la región, 9.051 corresponden a litigios individuales –entre empresa y uno o varios empleados o exempleados– por despido. La cifra no destaca tanto por el incremento que supone –un 16% más que en 2020 y un 7% más que en 2019, el último año prepandemia– como por el hecho de ser una cantidad inédita.

Es la primera vez que los juzgados de lo Social del Archipiélago resuelven más de 9.000 despidos en un solo ejercicio. Y, por tanto, se trata del récord histórico, o al menos del número más alto desde que existen datos oficiales.

Como quiera que el Ministerio viene publicando su balance anual desde el 2000, hace ya 22 años, es evidente que resultaría muy difícil encontrar un mayor volumen de casos resueltos en cualquier ejercicio del siglo anterior, cuando la población activa en las Islas era mucho menor.

De esos 9.051 expedientes por despidos, hasta 4.099 se resolvieron antes de llegar a juicio gracias al acuerdo alcanzado entre las partes en el proceso de conciliación. Para los restantes 4.952 fue necesario que el juez dictara sentencia. Los tribunales dieron la razón a los trabajadores en 2.562 casos, lo que permitió a 2.993 canarios que habían sido despedidos de sus empresas recuperar una cuantía media de casi 8.600 euros.

También experimentan un sensible aumento los expedientes por conflictos colectivos. Los juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma sacaron adelante el año pasado hasta 158 demandas por este motivo, un 21,5% más que antes de la crisis de la covid. Sin embargo, y a diferencia de los asuntos por despidos individuales, sí ha habido ejercicios en los que se ha superado esa cantidad. En 2014, sin ir más lejos, los tribunales despacharon 200 casos por conflictos colectivos en empresas de las Islas.

Los asuntos relacionados con la Seguridad Social, esos que tienen que ver con el tiempo de afiliación, los años cotizados, las prestaciones o los accidentes o enfermedades profesionales, sumaron en 2021 un total de 5.162. Son la friolera de un 49% más respecto de 2020 y un 15% más que en 2019. Es también el techo histórico.

Por último, los jueces de lo Social de la región resolvieron 12.540 reclamaciones derivadas del contrato de trabajo, es decir, esos casos en los que los asalariados entienden que se han vulnerado sus derechos o se ha violado lo establecido en el convenio laboral en lo que tiene que ver con el sueldo, las vacaciones o el horario. En el último año prepandemia se despacharon en los tribunales del Archipiélago 10.785 reclamaciones de este tipo, con lo que el número de expedientes se ha disparado un 16,3% en relación con el último ejercicio precrisis. En este caso el Ministerio de Trabajo solo ofrece datos de 2013 en adelante, con lo que esas 12.540 reclamaciones son la cifra más alta de, como poco, los últimos nueve años.