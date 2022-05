El Gobierno mantiene su hoja de ruta respecto al sistema público de pensiones pese a las recientes presiones del Banco de España para mayores ajustes a futuro sobre el mismo. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, ha desdeñado este jueves las dudas que desde el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos manifestaron sobre la viabilidad del mismo.

El ministro, en la misma línea que se ha manifestado este jueves la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha reiterado su intención de cumplir con la reciente reforma y que las pensiones suban el año que viene de manera automática según la media del IPC. En este sentido, el Plan de Estabilidad incorpora una subida en torno al 6% de las prestaciones para el 2023, en previsión de que la tasa media de inflación se sitúe en entorno a esa cifra.

"El Banco de España no ha hecho ningún análisis nuevo que me haga cambiar mi valoración de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. [...] A mi lo que me interesan son las aportaciones científicas", ha declarado Escrivá este jueves, durante la presentación del avance de los datos de empleo de mayo. En este sentido, mayo del 2022 será el tercer mejor mayo de la serie histórica. La escalada de la inflación apenas baja el ritmo, la guerra de Ucrania se alarga pero ello no está siendo obstáculo para que el mercado de trabajo español mantenga su tendencia expansiva. Las previsiones oficiales son que el mes cerrará con 216.000 afiliados más a la Seguridad Social que el mes pasado, consolidando la cota de más de 20 millones de trabajadores en activo.

El sector privado está tirando de la creación de empleo y aquellos sectores, especialmente dependientes del turismo, que más han sufrido las consecuencias de la pandemia están muy cerca de sus niveles precovid. A las puertas de la campaña de verano, la hostelería está a tan solo 60.000 ocupados de volver a tener las cotas de empleo del 2019. Más empleo y de mayor calidad que se traducen en mayores ingresos para la Seguridad Social, que recauda en cotizaciones el 10,7% más que el año pasado.

Y es que la reforma laboral está dejándose notar tras dos meses de plena vigencia. El empleo anticipado por Escrivá es un empleo de mayor estabilidad, en el que se firman más indefinidos y los temporales duran más tiempo. Colectivos como los jóvenes se han visto especialmente beneficiados, pues si bien antes de la reforma solo cuatro de cada 10 jóvenes tenía un contrato indefinido; ahora dicha proporción ha subido a seis de cada 10.

La guerra de Ucrania y la escalada de inflación no se están reflejando tampoco en los datos recopilados por la Seguridad Social este mes de mayo. Ni en falta de creación de empleo ni en aumento de los trabajadores en erte. Según las últimas cifras hay unos 26.000 empleados afectados por una suspensión, una cifra muy similar a la del mes pasado y muy lejos de los niveles pandémicos. "Por el momento el efecto es despreciable", ha afirmado Escrivá.

Buenas perspectivas para el resto del año

Los buenos datos de empleo que ha presentado este jueves Escrivá mantienen la tendencia de crecimiento de los últimos meses y prometen proseguir la racha durante lo que queda de ejercicio. Así se deriva de la encuesta publicada también este jueves por la consultora Manpower, que anticipa un tercer trimestre de intenso crecimiento para el empleo. Según la misma, cuatro de cada diez directivos prevé ampliar plantilla durante los próximos meses, tres de cada 10 prevé mantenerla y solo tres de cada 10 reconoce que efectuará despidos.

Por zonas, la región noreste (Catalunya e Islas Baleares) se sitúa a la cabeza de las previsiones de contratación que maneja Manpower. Por tamaño de empresa, las grandes generarán más ocupación que las pymes y, por sectores, los profesionales de la información y la tecnología son el perfil más buscado de cara a corto-medio plazo por las empresas.