Alberto Cabré: "La Fundación Universitaria de las Palmas tiene una empleabilidad del 85% y hacen falta especialistas"

Inicia su presidencia en la Fundación Universitaria de Las Palmas, ¿qué objetivos se marca?

Mi intención en la Fundación es consolidar el pasado, por la cantidad de trabajo que se ha hecho desde 1983 hasta ahora, y mirar el futuro bajo la óptica de la innovación y la investigación. Y el futuro se mira también con un claro objetivo que tiene la Fundación que se puede definir en tres aspectos: la empleabilidad, es decir, conectar al mundo universitario con las pymes de Canarias; un segundo aspecto es el tema de los convenios y las colaboraciones que tenemos con empresas y con instituciones públicas, a través de los proyectos que hay ahora mismo de investigación, innovación y para abordar todos los temas de digitalización y de nuevas tecnologías, porque ese es el futuro de la economía y de la sociedad. Y mi idea es que sea una gobernanza abierta, una gobernanza participativa. Somos 41 patronos que son empresas e instituciones y, a nivel particular, personas que han ayudado en toda la trayectoria de la Fundación, y yo me he entrevistado con cada uno de ellos antes de las elecciones y he sacado consecuencias y datos muy relevantes.

¿Cómo cuáles?

La Fundación tiene que funcionar en una doble vía. La Fundación presta servicios y presta gestión, pero también el mundo de la empresa y el mundo de las instituciones aportan conocimiento, proyectos y aportan economía y sostenibilidad, es decir, aportan muchas cosas a la Fundación. Por lo tanto, es un camino de doble vía. Hay empresas muy importantes que son patronos y que están viendo ya otra manera de proceder, y siempre en base a la empleabilidad y a la mejora de la profesionalidad, de la competitividad de la gente de Canarias. Y no solamente son universitarios, también se puede tener el grado universitario superior viniendo de la Formación Profesional, para los que se abren grandes oportunidades a través de la nueva Formación Dual (con prácticas en empresas), porque hacen falta muchos especialistas en Canarias que no hay. Y potenciar esa Formación Dual va a ser uno de los objetivos que va a tener la Fundación en este periodo de tres años en el que he sido elegido presidente.

¿Qué especialistas hacen falta en Canarias?

Especialistas faltan en todo, en la construcción, en turismo, en nuevas tecnologías, en programación de ordenadores, yesistas, electricistas, albañiles, etcétera. Nosotros estamos haciendo una gran apuesta por la digitalización de las pymes con un programa que tenemos con la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, que se llama Diginnova y cuenta con fondos europeos. Aportamos cerca de 800 alumnos y más de 400 empresas, y lo que hacen es formarse y durante diez meses hacen prácticas en pymes digitalizando y organizando lo que es una página web y el comercio electrónico de las empresas. Al mismo tiempo, estamos haciendo cursos de formación junto con la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias para que los universitarios y graduados superiores de FP puedan formarse en los temas de comercio urbano, que son grandes empresas de venta al público directo, grandes superficies o mercados municipales.

¿Qué grado de empleabilidad están teniendo y a cuántos alumnos han beneficiado?

El grado de empleabilidad es del 85% y el número de los alumnos depende de los cursos, pero el 85% está teniendo empleabilidad, porque hay muchos fondos europeos que están metiendo a las instituciones públicas, como los fondos de recuperación por la pandemia Next Generation, y tenemos convenios con el Cabildo de Gran Canaria, el de Lanzarote o el de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía. También tenemos otras colaboraciones con esos fondos y con otros, porque, por ejemplo, con el Cabildo de Gran Canaria tenemos el programa Inserta, con el que nos dedicamos a insertar en el mundo laboral a graduados universitarios, es decir, siempre estamos en lo mismo: buscando la empleabilidad, la digitalización, la investigación y la modernización. Además, contamos con el portal de empleo de la Fundación, que ya lo tenemos en distintos ayuntamientos; con el de Moya, por ejemplo, está recién firmado, y el Ayuntamiento de Guía lo va a llevar a pleno, y estamos trabajando también con ayuntamientos de Tenerife, como El Sauzal, y hemos estado en La Palma, porque tenemos una ventaja: esta Fundación es privada, así como la de la Universidad de La Laguna es pública, y una fundación privada tiene ciertas ventajas.

¿Qué ventajas aporta que sea privada?

Primero, tiene un componente empresarial muy importante desde su creación, que se refleja en becas, empleo, investigación, formación profesional, etcétera, y tiene un complemento docente. Por eso, en la candidatura fui acompañado por Francisco Rubio Royo, que era el antiguo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que miramos siempre la parte empresarial y la parte docente, y es un buen formato para dirigir la Fundación. Somos autosuficientes, no recibimos subvenciones de nadie, y simplemente con los ingresos tenemos un buen patrimonio en la Fundación, que viene de épocas anteriores a la mía porque yo acabo de llegar. Queremos solidificar y aumentar la gestión de la Fundación, es muy importante, y hay un equipo extraordinario, empezando por el gerente y siguiendo por los jefes de departamento. En total son 40 empleados trabajando en la Fundación, solucionando los temas burocráticos, porque somos más ágiles en la gestión que las instituciones públicas, y eso es lo que se nos premia. Y otra cuestión, somos una economía atlántica que tenemos que aprovechar y que todavía no hemos aprovechado del todo con ese continente africano que tenemos enfrente.

¿Cómo van a potenciar las relaciones con África?

Desde el punto de vista de la Fundación Universitaria de Las Palmas y de las universidades que hay aquí en Canarias tenemos que proyectarnos hacia África. Se están haciendo pinitos, pero mi intención es abrir la Fundación a otros horizontes y fomentar todo tipo de relaciones internacionales con universidades para que pueda haber intercambio de estudiantes de África, Asia y Canarias. Y también queremos actuar, por ejemplo, en el ámbito cultural.

¿Cómo se proponen actuar en el ámbito cultural?

Creo que las ideas, si son buenas ideas, y le habla un publicitario, se convierten siempre en bienes y servicios. Y aquí hay una industria creativa importantísima: hay artistas, pintores, escultores diseñadores, hay una tradición musical extraordinaria de la ópera, de la orquesta, del Conservatorio, y aunque las administraciones ayudan hace falta dar un paso más adelante. Inclusive diría más: podemos ser en estas actividades referentes, ya no en Europa, sino en el mundo, como ya lo somos en ciertas especialidades del deporte. Y es importante poner en valor la cultura también.

¿Pero cómo lo van a hacer?

Nosotros hemos comprado un edificio en la calle Juan de Quesada que hace semiesquina con Obispo Codina en Las Palmas de Gran Canaria. Es un edificio del Siglo XVIII, qué hizo el arquitecto Ponce de León y pronto empezaremos a licitar la obra, porque está el proyecto hecho con la arquitecta Elsa Guerra y tiene licencia municipal. Vamos a licitar las obras en el verano o después del verano, y la idea es que en un año y medio tengamos el edificio que cuenta con 1.700 metros cuadrados y va a ser un elemento clave a la hora de fomentar el ambiente cultural, porque está en un sitio de patrimonio histórico de la ciudad de Las Palmas y porque es un lugar por el que pasan muchos turistas y al que los canarios le damos mucho valor a esa parte de Vegueta y Triana.ç

"Hay un problema entre la formación y la demanda de las empresas y ahí la FULP ofrece oportunidades»

Como usted dice, están haciendo muchos cursos con empleabilidad para los jóvenes pero el paro juvenil en Canarias es sangrante, con un 57% de desempleo entre menores de 25 años. ¿Qué se está haciendo mal?

El paro viene ya desde hace muchos años, porque, primero, no coincide la formación con la demanda del mercado. Eso es un problema grave, y todavía estamos muy atrasados en la digitalización. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de las bases de datos, de la realidad virtual... Y todo eso, o lo empezamos a manejar como una herramienta habitual o vamos a tener problemas con respecto a otras comunidades autónomas que ya están en ello. En las empresas hay mucho déficit en programación, en tecnología... El paro entre los jóvenes es gravísimo y mi consejo es que se formen porque hacen falta especialistas, y ahí la FULP ofrece muchas oportunidades. La Fundación está muy cerca a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es su buque insignia con 20.000 estudiantes, pero está abierta también a otras universidades privadas como la Universidad del Atlántico Medio, la Universidad Fernando Pessoa o la Tech University qué es online, y la Fundación está básicamente, y vuelvo a resaltar, para la empleabilidad y también para insistir en todo lo que es el cambio climático y la sostenibilidad, no solo social y ambiental, sino también económica que pasa por el empleo, por la formación y la puesta al día de los empresarios.

¿Están los empresarios al día en innovación?

Es verdad que en el mundo empresarial hay mucho que avanzar. Estamos en el Siglo XXI y hay problemas serios en digitalización e innovación. Por ejemplo, yo siempre me pregunto por qué Amazon no funciona en Canarias.

¿Por qué Amazon no funciona en Canarias?

Porque hay un problema con la aduana en Canarias. Un problema que no se termina de resolver, porque entramos en la unión aduanera y se quedaron ciertos flecos, e intervienen aquí la aduana estatal y la aduana de Canarias. Es como con el tema del Régimen Económico y Fiscal que llevamos hablando del REF desde 1852, tenemos un REF de 1972, modificado en el 94, las condiciones de Canarias aprobadas en la Constitución del 78, tenemos el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018, en el Tratado de la UE contamos con el artículo 349 para las regiones ultraperiféricas, y, por lo tanto, tenemos unas condiciones fijas en Canarias de lejanía, insularidad y fragmentación territorial, de falta te economía de escala, de falta de materia prima. Y todo eso es fijo, pero no se traduce en un tratamiento fijo de nuestras condiciones sino que tenemos que estar continuamente adaptándonos a las distintas directivas europeas, y yo diría que mal adaptándonos y confrontándonos continuamente con el ministro de Hacienda de turno.

"A lo mejor tenemos que activar el volcán de Bandama para que Madrid nos haga caso en el REF»

Ahora mismo hay muchas cuestiones del REF que se están poniendo en duda por la Hacienda estatal. ¿Está defendiendo bien el Gobierno canario el fuero?

El Gobierno de Canarias hace lo que puede, tanto Ángel Víctor Torres como Román Rodríguez. Yo creo que lo hacen bien desde el punto de vista de defensa de los fueros canarios, pero han puesto a gente en Hacienda, como la ministra María Jesús Montero, muy potente, y no hay derecho que todas las semanas tengamos que ir a Madrid a explicarles el REF. ¿Qué quieren? ¿Qué los canarios hagamos ruido como los catalanes o los vascos? Nosotros somos gente de paz, gente de orden, entonces, ¿de qué se trata? ¿Hay que montar un volcán en cada isla para que vengan a Canarias? Vamos a ver si ponemos en marcha Bandama (bromea). Hay mucho funcionario de Madrid que no entiende el REF y ni siquiera saben en dónde estamos y confunden Las Palmas de Gran Canaria con Palma o con La Palma. Al parecer, con el volcán han aprendido un poco.

¿Trata mejor Bruselas a Canarias que el Gobierno de España?

Creo que sí. Es que nos cuestionan hasta el convenio de carreteras que se firmó hace ya ocho o diez años, que ganamos en el Tribunal Supremo y que este Gobierno lo ha alargado y alargado, y al final no se sabe si van a venir los 400 ó 500 millones que nos deben o no. Eso es un ejemplo del maltrato que, bajo mi punto de vista, está haciendo el Gobierno de España actual con Canarias, además de las trabas que pone a nuestro Régimen Económico y Fiscal, porque, repito, la situación de Canarias es fija, y tenemos una ley del REF, un Estatuto de Autonomía, la Constitución, el Tratado de Lisboa que lo avala. Y somos la frontera sur de Europa, y es que estamos recibiendo a 20.000 o 30.000 inmigrantes y nadie pone remedio a esta situación.