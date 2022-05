Suscríbete La Provincia ofrece suscripciones con regalo

El presidente de Fund Grube afirma que el comercio no se recupera al mismo ritmo que la ocupación hotelera Dhiraj Chhabria, miembro del Círculo de Empresarios de Gran Canaria considera que "si no se abaratan los precios de los vuelos a Canarias no vamos a ser competitivos"