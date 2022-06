Montero garantiza la defensa de las RUP en Bruselas y acusa a Clavijo de alarmista

El Gobierno central sigue intentando convencer de que está implicado en la defensa de las singularidades e intereses de Canarias en la UE en los actuales procesos comunitarios de reformas y cambios de normativas fiscales, pero no da muchas pistas sobre las actuaciones o negociaciones que está llevando a cabo para ello. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue algo más explícita que hace unas semanas sobre la clara intención del Ejecutivo español de buscar en Bruselas que Canarias, por su condición de región ultraperiférica, quede exenta de determinadas figuras fiscales nuevas sin que acabara de ofrecer información o mensajes claros para acreditarlo.

Durante una intervención en el Senado, Montero aseguró que “el Gobierno de España siempre ha defendido la singularidad del Archipiélago y su consideración de RUP” y que bajo este principio está llevando a cabo las negociaciones en el seno de la UE para que “siga disfrutando de las exenciones de determinadas consideraciones que sí operan a nivel general”. La ministra se refería a los tres asuntos sobre los que se están preparando reformas en el ámbito comunitario que afectarían de forma grave a las Islas: la llamada ‘tasa verde’ y la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero en la aviación comercial, y la imposición de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes corporaciones (con más de 750 millones de facturación anual”.

Montero contestaba a una pregunta del senador de CC, Fernando Clavijo, quien se interesó por conocer “qué acciones ha realizado el Gobierno respecto a exonerar a Canarias de esas tres figuras dada su condición de región ultraperiférica”, un asunto en torno al que el dirigente nacionalista reprochó al Estado “no tener una posición clara” pese a tratarse de “aspectos de vital importancia” para las Islas. En relación a la ‘tasa verde’ y la posibilidad de que los vuelos desde y hacia el Archipiélago queden exentos de este tributo, la ministra lo relacionó directamente con la normativa europea para la reducción de emisiones de efecto invernadero, asegurando que “todos tenemos un compromiso de disminución del 55% de estas emisiones hasta el año 2030”, y que “ya hemos trabajado para que se siga respetando la singularidad canaria y que se mantenga la exención en el caso de Canarias”.

Añadió que, de hecho, en la propuesta que se está trabajando “ya se consigue que no se aplique en las conexiones de las RUP con la plataforma continental, y eso sin duda ha sido un esfuerzo y ha sido un efecto de las negociaciones llevadas a cabo por parte del Gobierno de España”. La ministra aprovechó este momento para darle un perfil más político a la respuesta a Clavijo y criticar duramente lo que consideró “catastrofismo” y “alarmismo” de la formación política a la que pertenece (CC), y asegurando que “siempre está más empeñada en aparecer con una catástrofe, con una situación que al final nunca se hace realidad, simplemente para que ustedes se puedan distinguir del resto de formaciones políticas que vamos de la mano en aquellas cuestiones que son imprescindibles para la consideración de Canarias como región ultraperiférica”.

Montero añadió que “sería más útil para la política que trabajemos de la mano y no crear permanentemente una alerta que nunca se corresponde con la realidad pero en la que ustedes quieren aparecer como salvadores cuando al final quien realmente defiende los intereses de Canarias es este gobierno en los diferentes foros”, asegurando en este momento que el Ejecutivo central también pelea por excluir a las Islas de la tributación mínima del 15% en el IS, algo que, tal como recordó Clavijo, “atenta directamente contra los fueros canarios y nuestro derecho a tener un reconocimiento que nos da el artículo 349 del Tratado de funcionamiento dela UE”.

El senador nacionalista apeló a la “responsabilidad de este Gobierno de España” y advirtió que “han abandonado a su suerte a las Islas en todo lo que tiene que ver con la política comunitaria”. Tras el debate en el Senado, Clavijo expuso tanto el Gobierno del Estado como el de Canarias “se han alineado para perjudicar al Archipiélago, no sé si porque no les importa las Islas o porque no quieren trabajar”, considerando que “esa indefensión a Canarias tienen consecuencias y un impacto directo en la economía y en el día a día de los canarios y canarias”. Añadió que “si el gobierno entiende por “catástrofe que nunca sucede” los costes de la doble insularidad o la falta de ayudas a los afectados del volcán de La Palma, por poner solo dos ejemplos, “queda demostrado que la ministra y este Gobierno piensan en Canarias solo como destino de vacaciones”.

El senador nacionalista calificó de “muy grave” que después de que Europa lleve revisando sus políticas medioambientales, como la que se debate desde ayer en el Parlamento europeo para seguir desincentivando la emisión de CO2, no se haya defendido la excepción a Canarias como se hizo en 2012, hasta hace unos días que tanto el PP como el PSOE registraron una enmienda por la vía de urgencia a última hora al Pleno porque no hicieron sus deberes en Comisión como no los hizo ni el Gobierno de España ni el de Canarias. “Están jugando con el presente y el futuro de una economía que depende del transporte aéreo y marítimo, tanto para sostener su principal motor económico, el turismo, como para el día a día de los canarios desde la conectividad a los alimentos que consumen que llegan de fuera”.

Clavijo advirtió que si el Estado no es capaz de “respetar y hacer respetar el fuero canario y su condición RUP tanto aquí como en Europa, las Islas no solo retrocederán económica y socialmente, sino que lo hará en derechos y eso es algo que no vamos a permitir los nacionalistas canarios”. Al término de la pregunta, el senador recordó que a las penalizaciones por la emisión de CO2 hay que sumar el impacto de la tasa verde que prevé aprobar Europa para cumplir con los objetivos de descarbonización. Al respecto, señaló que “de no quedar fuera a las Islas estaríamos hablando de un encarecimiento de los billetes por encima de los 60 euros por trayecto que no solo supondría un golpe de muerte al sectorturístico, sino que aislaría a los canarios y canarias”.