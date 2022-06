El freno a la subida del precio de la leche saca a los ganaderos a la calle

Golpe en la mesa de los ganaderos. Ya ha pasado más de un mes desde que los industriales y las cadenas distribuidoras se comprometieron a pagar más a los productores por la leche para que estos puedan, cómo mínimo, cubrir sus gastos. La subida de los alimentos y de los fletes ahoga al sector, por lo que a principios de mayo se acordó un incremento progresivo de 12 céntimos de forma que los granjeros recibieran 60 en lugar de los 48 que se pagaba hasta el mes de abril. Y aunque las promesas y las buenas intenciones en un primer momento se materializaron en una subida de dos céntimos, la cosa no pasó de ahí. Los precios se han vuelto a "congelar" porque las industrias queseras se niegan a pagar más de 50 céntimos el litro a pesar de que a los ganaderos ya les cuesta producirla 62. Tras meses sosteniendo las granjas a "pérdidas" los productores ya no pueden más, por lo que han anunciado la celebración de una "macromanifestación" frente a la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria con todos los ganaderos de la isla.

El gerente de la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, aunque todavía no puede dar una fecha, asegura que las protestas son la "única manera que tiene el sector" de ejercer presión sobre el Ejecutivo autonómico para que este se encargue "de una vez" de hacer cumplir la Ley de Cadena Alimentaria que impide que ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado. La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, anunció hace un par de semanas que Canarias empezaría a aplicar la ley en junio por lo que se empezaría a sancionar a aquellos que no cumplan con la cadena. Pero lo cierto es que el mes comenzó hace dos semanas y todavía no hay ni rastro de las multas. "La consejería todavía ni ha calculado cuanto vale el litro de leche, por lo que somos bastante escépticos con todo este asunto", reconoce el presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández.

El Gobierno regional también prometió a los ganaderos que a principios de junio les volvería a convocar para realizar un seguimiento de la situación del sector. Pero al igual que con las sanciones, todavía no hay noticias. Los productores se quejan de que tampoco han llegado las ayudas prometidas tanto por el Ejecutivo canario como por el Estado. "Lo que tenemos de las ayudas son solamente los anuncios, todavía no hay nada en las cuentas de los ganaderos", explica Hernández. Y mientras algunos productores ya hablan de pérdidas de 30.000 euros mensuales.

Pérez asegura que los ganaderos salen a la calle porque no les queda otra opción, y reconoce que si no se suben los precios de la leche "el sector no llegará a final de este año". Algunos ganaderos denuncian, incluso, que durante el último mes han intentado vender sus productos a los precio establecidos en la reunión pero les ha sido imposible porque los industriales se niegan a comprarlo con esas condiciones. "Esta semana me dijeron que o la vendía a 50 céntimos o me quedaba con la leche y se la compraban a otro", asegura una ganadera canaria que prefiere no dar su nombre. El representante de la cooperativa afirma que más de un granjero de la isla se ha visto en una situación similar durante las últimas semanas. "Hay amenazas y muchos industriales llegan incluso a comprar la leche de fuera", explica Pérez, quien critica que los queseros "han aumentado sus beneficios incrementando sus precios". "Siempre se ha defendido que las Islas deben estar listas para autoabastecerse, pero con estas condiciones la ganadería está abocada a desaparecer", critica la ganadera isleña.