Interior reforzará la presencia de agentes de la Policía Nacional en los aeropuertos canarios durante los meses de verano. La decisión responde a un operativo nacional que intenta aligerar el paso de los usuarios por los puestos de control fronterizos, sobre todo a raíz de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), lo que obliga a los británicos a presentar su pasaporte al llegar a suelo español.

Los meses estivales son la temporada alta para los destinos peninsulares y baleares de vacaciones, pero no para el Archipiélago. Es decir , no es el periodo del año en el que más visitantes recibe Canarias. No obstante, el Archipiélago entra en el reparto de efectivos que se realizará. El contingente se nutrirá con alrededor de medio millar de los nuevos policías que juraron su cargo el pasado 20 de mayo.

Los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura se unirán a los de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza como objetivos a reforzar. Recientemente, desde el Sindicato Unificado de Policía, Marcos Santiago reclamó medio millar más de agentes en las Islas y basó la petición, entre otras cuestiones, en el incremento del número de pasajeros que tienen que pasar por el control de aduanas.

Por su parte, el senador por la Comunidad Autónoma Fernando Clavijo solicitó ayer la comparecencia en la Cámara Alta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El nacionalista canario quiere saber el número de agentes que se destinarán a cada uno de los cuatro aeropuertos canarios y «cuál será la plantilla de agentes en cada terminal, especificando el porcentaje de cobertura de cada una de ellas y el número de vacantes».

En la actualidad los doce aeropuertos del Estado con mayor tránsito de pasajeros disponen de 1.226 policías, mientras que en 2019, antes de la pandemia la plantilla sumaba 1.456 agentes. Si el Estado cumple el compromiso de reforzar las plantillas habría 270 policías más sobre las cifras prepandemia y supondría un respiro para un sector turístico «en plena recuperación».