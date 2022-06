Canarias busca liderar la política de las islas turísticas europeas

Canarias quiere convertirse en el epicentro del debate sobre las políticas comunes de las islas turísticas europeas. El objetivo es liderar la agrupación de los territorios insulares de la UE con el fin de actuar conjuntamente ante los retos de la transición verde y digital. Con esta intención nace Excelcan, una asociación para la investigación, el estudio y la excelencia del sector turístico canario, conformada por los grandes empresarios del sector y constituida con el propósito de servir de foro para exponer los problemas y además ser el vehículo hacia las soluciones. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, firmó esta mañana un acuerdo con esta agrupación para impulsar al Archipiélago hacia su objetivo de liderar la agrupación de islas turísticas europeas. El pacto incluye la celebración de la I Convención Europea de Islas Turísticas, que tendrá lugar en Gran Canaria a finales de este año y en ella estarán presentes autoridades europeas y de países miembros.

En el encuentro, que tendrá lugar entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre en el Palacios de Congresos de Maspalomas, se debatirá sobre las ideas que deben guiar la política turística europea desde una vertiente insular partiendo de varios temas centrales como son la sostenibilidad, la digitalización y la innovación. El evento contará con la participación de empresas, expertos, universidades y representantes de instituciones internacionales, nacionales y regionales. Así lo explicó esta mañana el presidente de Excelcan, Santiago de Armas, quien adelantó que de la convención saldrá un documento, la Declaración de Islas Canarias, que agrupará las conclusiones a las que lleguen durante las jornadas de debate. "Nuestro objetivo no es luchar por la excepciones de Canarias una vez se formulen las políticas europeas, queremos conseguir que se incluyan desde el principio las necesidades de los territorios insulares", aclaró Armas tras la firma del acuerdo.

Precisamente Canarias está ahora muy pendiente de lo que ocurre en Europa con algunas cuestiones que afectan de forma directa al Archipiélago. Una de ellas, el régimen de comercio de emisiones de dióxido de carbono, se solventó el pasado miércoles con la aprobación del Parlamento Europeo de una nueva enmienda que apoyará que las regiones ultraperiféricas (RUP) queden al margen hasta 2030 del sistema de pagos por emisiones de CO2. Esto afectará a todos los vuelos intracomunitarios con origen o destino en Canarias, ya sean interinsulares, nacionales o con terceros países del Espacio Económico Europeo (EEE). Pero todavía queda pendiente conocer si las Islas se libran finalmente de la tasa verde, ya que esta puede causar un impacto muy negativo para Canarias porque implicaría un aumento del precio de los billetes que lastraría el mercado turístico.

Lo cierto es que el Parlamento Europeo aprobó el martes un informe de su Comité de Desarrollo Regional que allana el camino para que las islas -todas- se libren de la tasa verde. El informe exhorta a la Comisión Europea (CE) a elaborar una estrategia específica para sus 2.400 islas. Y aunque la última palabra la tiene el Consejo Europeo, esta resolución supone un indirecto respaldo a Canarias en la batalla por librarse de la tasa. Aunque este plan tiene una vertiente no tan positiva para Canarias porque viene a ser una generalización de la condición de RUP en favor de todas las islas, sean o no ultraperiféricas, y se corre así el riesgo de acabar por considerar iguales a dos realidades que no lo son, con lo que esto podría implicar para el reparto de los dineros comunitarios. Con esta resolución Baleares -uno de los principales competidores turísticos- contaría con las mismas ventajas que el Archipiélago, lo que podría tener un impacto en el sector.

Excelcan, constituida por las diez de las mayores empresas turísticas de Canarias, nace precisamente con el objetivo de que Canarias esté reconocida en el desarrollo de las políticas europeas. El acto de esta mañana también sirvió para presentar a la junta directiva de esta nueva asociación. Además del presidente, estuvieron presentes el vicepresidente, José Carlos Francisco; el secretario, Carlos Gimeno; así como los miembros Juan Miguel San Juan, Christoph Kiessling y Agustín Manrique de Lara. Los socios fundacionales son el Grupo Compañía de las Islas Occidentales, Corporación 5-Análisis y Estrategias; Lopesan Hotel Management, Canarias Rent & Investment, Satocan, Hospiten Holding, Loro Parque, Total Hotel Experience Group, Grupo Martínez 1927 y Akarta 21. "No venimos a sustituir a nadie, venimos a complementar. Trabajamos con las administraciones y queremos servir de puente para que fluya el diálogo en todas direcciones y con mentalidad internacional", añadió Armas sobre la asociación que todavía está en proceso de "generar los intereses comunes para a partir de ahí comunicarlos y expresarlos".

La consejera de Turismo apoyó la iniciativa y aseguró que la convención organizada por Excelcan "complementa la propuesta, elevada ya por el presidente de Canarias, para que la nueva Agencia Turística Europea tenga su sede en el Archipiélago". A pesar de que esta no se creará hasta el período 2028-2034 -pues el marco financiero actual no recoge líneas específicas para esta entidad- el Parlamento europeo ha establecido que se debe crear un departamento de turismo dentro de una de las agencias ejecutivas existentes para proporcionar, tanto a la UE como a sus Estados miembros, una visión de conjunto y propuestas de políticas horizontales. Castilla insistió en el peso que tiene Canarias dentro de los territorios insulares de Europa y aseguró que el Archipiélago es "la primera región insular de la UE en cuanto a número de pernoctaciones, con más de 96 millones".