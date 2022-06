Un centenar de transportistas extremeños se han concentrado esta sábado en Mérida para reclamar al Gobierno central que de una vez por todas tramite la ley que impide trabajar por debajo de costes, pues de lo contrario, se retomarán las protestas que dejaron en suspenso el pasado 2 de abril. El coordinador en Extremadura de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, Germán Martínez, ha manifestado que si antes del 30 de junio no hay una respuesta, el 1 de julio se volverá a convocar una huelga.

En declaraciones a los medios, el transportista ha señalado que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, les prometió que antes del 31 de julio se presentaría un proyecto de ley para aplicar al sector los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para que los camioneros no trabajen a pérdida. "Estamos aquí para pedir explicaciones, porque aún no tenemos noticias de nada", ha denunciado.

Sobre este asunto, Martínez ha explicado que el presidente de la plataforma a nivel nacional, Manuel Hernández, envió una carta hace 10 días al Ministerio "para saber en qué situación nos encontrábamos", sin embargo, a día de hoy no han recibido ninguna respuesta. Asegura a su vez que el presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, tampoco ha querido atenderles: "No nos ha llamado para escucharnos, aunque me consta que es consciente de todo esto".

"La situación es tristemente mucho peor que cuando empezamos la huelga porque el gasoil no ha dejado de subir", ha lamentado Martínez. "Nos dan la ayuda de 20 céntimos sin IVA y la devolvemos con IVA. ¿Cuál es el precio real que nos está dando el Gobierno?", ha preguntado. "A los precios con los que trabajamos, con los costes que tenemos, las cuentas no salen y la gente está arruinada. Quieren una Ley con la que puedan trabajar dignamente, no en precariedad", ha subrayado.

Apoyo de otros sectores

Representantes de otros colectivos relacionados con el sector del transporte también han participado en la concentración para mostrar su apoyo a las reivindicaciones. El presidente de la Asociación de Empresarios Apyme Vegas Altas y la Serena, Javier Dorado, ha afirmado que la problemática de los transportistas “nos compete a todas las empresas". “No sería conveniente volver a tener un parón, por lo que hay que sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo”, ha destacado.

En esta línea, el portavoz de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura (ACIRE), Domingo Álvarez, ha manifestado que el problema de los camioneros "repercute en todo nuestro sector, en la clientela, en los propios empleados y en el trabajo en sí". De esta forma, también ha trasladado su apoyo para tratar de buscar una solución dialogada antes de que pueda convocarse una nueva huelga indefinida: "Estamos aquí intentando que esto solucione".