MSC Cruceros asumirá el coste de la tasa turística para sus pasajeros impuesto por la Generalitat Valenciana

El director general de MSC Cruceros en España, Fernando Pacheco, explicó ayer que la posible implantación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana, y en València en particular, tendría un "impacto" económico para la compañía pero no disuadiría su actividad. "Una tasa turística no nos condiciona la decisión de poner un barco en una ciudad u otra, nunca lo ha hecho", dijo.

El responsable de la compañía precisó que, de entrar en vigor el impuesto propuesto por los socios del gobierno valenciano, (de carácter voluntario para los ayuntamientos y de entre 0,5 y dos euros por día), ese coste lo asumiría la naviera. "En MSC Cruceros no trasladamos los impuestos locales a los pasajeros", dijo en una entrevista con Europa Press recogida por este periódico. De hecho, el director de MSC Cruceros insiste en la apuesta de la empresa por la ciudad de València con el embarque, por primera vez en su historia, de dos cruceros de la compañía en la capital del Turia simultáneamente, ya que al MSC Seaside se le unirá el MSC Bellisima durante este verano, con el que la compañía prevé «doblar» el número de pasajeros que llegaban a València en 2019, y que fueron 30.000. Superar los datos de 2019 "No solo pensamos que nos vamos a recuperar de la pandemia en València, sino que vamos a hacer unos volúmenes bastante mayores que los que se hicieron en 2019", comentó Pacheco. Además, remarcó el "apoyo a la ciudad" por parte de la compañía y puso en valor su relación con València a lo largo de los años en aspectos como el patrocinio de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso o, anteriormente, del Valencia CF. Preguntado por las asociaciones ciudadanas y fuerzas políticas que abogan por limitar el tráfico de cruceros en las ciudades, sostiene que MSC tiene que "relacionarse con las ciudades" en las que opera, tanto con sus ciudadanos como con el medio ambiente. Tener en cuenta a cruceristas "MSC Cruceros estará encantado de formar mesas de trabajo con gobiernos y que se decida qué número de barcos poner y qué tipo", agregó el representante, aunque también comentó que la empresa recibe "ánimos" por parte del empresariado valenciano para reforzar su operativa en València y solicitó que, antes de tomar decisiones en cuanto a normativa, se evalúe el peso de los cruceristas en relación al de los turistas que llegan por vía aérea o terrestre. MSC Cruceros, la tercera compañía de cruceros más grande del mundo y líder en el mercado de Europa, Sudamérica y Sudáfrica, tendrá por primera vez en su historia, dos barcos con puerto de embarque en la ciudad del Túria. Dentro de su plan estratégico de crecimiento en puertos españoles, la compañía tiene más de 400 escalas programadas, y apuesta por València, donde atraca desde hace 15 años.