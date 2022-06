¿Qué retos tiene Canarias en innovación tecnológica?

La generosidad será la herramienta fundamental para conseguir aplicar la tecnología, la digitalización existente y poder innovar. Si no levantamos la cabeza y entendemos que la innovación no es utilizar tecnología de por sí, sino más bien saber que le preocupa a la ciudadanía para con esa tecnología hacernos la vida más fácil, no habremos aprovechado la ventana de oportunidad que nos da. Canarias está hiperconectada con la última tecnología existente. Dispone de múltiples cables submarinos de fibra óptica que nos conecta con la península y con el resto del mundo. Tenemos ratios de despliegue de fibra hasta el hogar envidiados por muchos países. Es decir, la tecnología está disponible, sólo depende del criterio humano en la generosidad de colaborar todos (administraciones públicas, empresas, funcionarios, empleados, etc.) para hacer un mundo mejor.

¿Y cómo se logra no dejar a nadie atrás?

Con cuadros de mando y gestión de la información orientada al objetivo, que no puede ser otro que ser más humanos con la tecnología. El big data posibilita que tengamos los datos necesarios y suficientes para detectar desviaciones no deseadas como la de que haya ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad y no se esté visualizando en la calle. Incluso la inteligencia artificial nos ayudará a prever casos antes de que ocurran. Nos permitirá tomar medidas para no dejar a nadie atrás siendo más humanos y ecuánimes con todos.

La pandemia aceleró la digitalización, pero ¿en qué punto estamos ahora?

Más bien aceleró el uso de la tecnología. La digitalización ya estaba y la crisis lo que ha hecho es darle mayor uso y visibilidad a la tecnología en lo relativo a hacer las cosas de otra manera y en muchos casos más eficiente. También ha sacado a la luz las deficiencias que tenemos. Hemos visto muchas empresas, administraciones públicas y ciudadanos que tenían vulnerabilidades de ciberseguridad importantes. Vemos como algunos se parapetan en la tecnología para no hacer su tarea, como se atienden peor y de forma deshumanizada a los clientes y/o ciudadanos. Estamos en el momento para ponerle cabeza a todo esto y ser capaces de retomar, cuanto antes, el cauce en una transformación a lo digital, pero sin olvidar el objetivo de ser más humanos.

¿Qué puede significar para una pyme digitalizarse?

Supervivencia. A los hechos me remito y les diría que se dejen aconsejar, pues en Telefónica creemos que la digitalización es un factor fundamental para hacer posible esta transformación y por tanto tener futuro. Tecnologías como 5G, cloud, ciberseguridad, IA, big data o IoT son palancas esenciales, y contamos con un amplio catálogo de soluciones y aplicaciones ya funcionando. Y me permito el lujo de auto recomendarnos pues hemos recorrido ese camino de la digitalización y ofrecemos ese acompañamiento esencial que da la experiencia. Por tanto, nos convierten en un gran aliado para las pymes en el desafío de la transformación digital.

¿Por qué es importante sumarse a esta transformación?

Lo único que será estable es el cambio. Es más, el mundo se ha transformado y cada vez las transformaciones serán más y más rápidas. Así que es muy importante engancharnos cuanto antes al mundo. Estoy convencido que debemos seguir trabajando en una digitalización inclusiva, justa y sostenible. Debemos tener un compromiso claro y poner la tecnología al servicio de las personas y de la protección del planeta, reduciendo el impacto ambiental y ofreciendo a nuestros clientes, empleados, vecinos…soluciones que les permitan desarrollar su actividad de forma más eficiente y sostenible.