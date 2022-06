Resistencia al cambio y burocracia, principales trabas para impulsar la innovación en las Islas

Canarias "está a la cola de un país que está a la cola", ha señalado este martes el experto fiscal Orlando Luján sobre el estado de la innovación en el Archipiélago. La necesidad de mejora es evidente y también que el contexto actual está dispuesto para propiciarla. Hay fondos públicos, los Next Generation (NGEU), que tienen en este apartado uno de los destinos señalados por la Unión Europea (UE) para el rescate de las economías de los países miembros tras la pandemia. Nada puede fallar con esos mimbres, salvo que se impongan las resistencias humanas a los cambios y la capacidad de gestión sea tan limitada como para tener que devolver parte del dinero a Bruselas.

La colaboración público-privada es "una obligación", en palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, para que ese hecho no se produzca. Fue una de las conclusiones más repetidas durante la celebración de Futuribles, el foro a través del que Editorial Prensa Ibérica mide el estado de desarrollo de la innovación tecnológica en toda España. El evento, desarrollado en el Club LA PROVINCIA de la capital grancanaria, ha estado patrocinado por Telefónica y Grant Thornton Cuyás & Soria.

España se sitúa actualmente en el puesto décimo en producción científica -papers publicados-, es la decimotercera economía mundial -según el FMI- y, a pesar de aparecer como muy bien colocada, para encontrar su nombre en el Índice Global de Innovación de la ONU hay que llegar hasta el puesto trigésimo. "Algo hemos hecho mal", señaló el director del proyecto Futuribles. Francisco Marín.

¿Dónde aparece Canarias en esos rankings innovadores? Se la califica como "emergente", manera educada, según detalló Marín, también Premio Nacional a la Trayectoria Innovadora 2020 -concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación-, de decir que todo está por hacerse. Más razones aún para subirse al carro de la transformación que mueven los NGEU.

Ese cambio debe sostenerse, a juicio de Francisco Marín, sobre cuatro pilares: regulación, fiscalidad, personas y empresas. Sobre el primero de ellos, la intervención de la Administración para propiciar un marco legislativo que dé seguridad a la actividad innovadora, el director del proyecto Futuribles denunció las "barreras decimonónicas, napoleónicas" que se encuentran las empresas cuando quieren innovar.

El entorno jurídico es sumamente cambiante y, en opinión de este experto, no siempre acierta el legislador. Por ejemplo, en la ausencia de las empresas en la Ley de Ciencia que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. "Me parece bien el peso de la Administración en esta norma, porque es la que tiene que impulsar, pero esto no resuelve la necesaria colaboración público-privada".