"Llegó la pandemia y nunca tan poco tráfico aéreo nos dio tanto trabajo"

De Canarias a Barajas. ¿Qué espera de este salto?

Es un aeropuerto muy grande, han pasado por él directoras y directores excepcionales, y seguir su labor va a ser un reto que me ilusiona. Eso sí, yo llego desde el grupo Canarias, que es muy importante, con 45 millones de pasajeros en 2019. Ahora voy a dirigir un aeropuerto y eso es distinto a un grupo, que pasa más por trasladar e implantar la política de AENA, las relaciones institucionales... Barajas es un reto para quien le gusten los aeropuertos y yo soy de poco de despacho y mucho de pasear por las instalaciones.

¿Es su primer contacto con el aeropuerto de Madrid?

No. Entré en prácticas allí hace 28 años, primero en el área de ingeniería y después en mantenimiento de campo de vuelos y urbanización. Después surgió una oportunidad para trasladarme a Coruña y mi mujer y yo somos gallegos, por lo que decidimos irnos; fue el primer aeropuerto que dirigí, mi escuela. Luego estuve nueve años al frente del de Málaga y once años he pasado aquí. Volver a Barajas como director supone cerrar un círculo.

"Lo malo, cuestiones como la calima o la pandemia, se me olvida pronto, prefiero hablar de aprendizajes" Mario Otero - Nuevo director del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y exdirector del Grupo Canarias de AENA

¿Cuáles han sido los mejores y peores momentos en las Islas?

Lo malo se me olvida pronto, prefiero hablar de aprendizajes. Por ejemplo el que nos brindó aquel episodio de calima que nunca se había dado en Canarias y que cerró prácticamente todos los aeropuertos. Gestionar todos los aviones que estaban en vuelo para que aterrizaran con seguridad sin incidentes fue delicado. También llevar los aeropuertos a cero con la pandemia y a la vez mantenerlos operativos porque éramos vitales para la llegada de material sanitario y el servicio mínimo a quienes los necesitaban. Nunca tan poco tráfico aéreo nos dio tanto trabajo.

Y una erupción volcánica.

Otro momento excepcional. Nunca habíamos trabajado con cenizas volcánicas, que son muy peligrosas para la aviación y tuvimos que aprender. Preguntamos a aeropuertos de todo el mundo. La semana pasada hicimos un homenaje a los trabajadores de aquel aeropuerto, que estuvo operativo el 90% del tiempo que duró la erupción. Hicieron una labor poco glamurosa, centrada en mantener la pista libre de cenizas, pero vital para garantizar la operatividad.

De todo esto extrajo lecciones, ¿pero qué ha habido netamente positivo?

En eso tengo claro que me quedo con las personas, con el equipo, con los 1.200 trabajadores que da cada día lo mejor de sí para que esto funcione. Sindicatos, empresarios, instituciones..., todos me han ayudado mucho y he podido aprender de ellas. De dentro de AENA, me quedo con todos los compañeros y amigos, y con los once maravillosos años que he vivido también en lo personal. Mis hijas se han hecho mujeres aquí y para nosotros esta tierra ya siempre estará en nuestras vidas.

"Responsables de AENA que pasaron por aquí están hoy en Reino Unido, Brasil, Colombia o Sevilla" Mario Otero - Nuevo director del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y exdirector del Grupo Canarias de AENA

Volviendo a la pandemia, ¿fue más difícil llevar la actividad a cero o poner otra vez la maquinaria en marcha? Algunos grandes aeropuertos europeos no lo están pasando bien.

Las Islas han sido punta de lanza. El fin de las restricciones, aparte del nuevo parón que trajo ómicron, coincidió con la temporada alta turística. En AENA creamos un grupo de recuperación operativa para la puesta a cero que luego ayudó otra vez a pasar a cien. Fíjese que hay problemas en Reino Unido, pero no el aeropuerto de Luton, que gestiona AENA y dirige el lagunero Alberto Martín, que estuvo al frente de El Hierro, Fuerteventura y Gran Canaria. Es algo que me hace sentir orgulloso.

Usted va a Barajas, pero es que hay exdirectores de aquí en plazas muy importantes. ¿Las Islas crean cantera?

(Risas) No lo sé, pero sí es verdad que como le digo Alberto Martín está en Luton; en AENA Brasil ganamos seis aeropuertos y preside esa filial un exdirector de Tenerife Sur, Santiago Yus; el delegado en Colombia, donde estamos en minoría y somos socios operativos, es Manuel Vinagre, que fue director en Lanzarote, y en España, el aeropuerto de Sevilla lo dirige Sergio Millanes, exdirector de El Hierro, Fuerteventura y Tenerife Norte. Las Islas te dan una enseñanza muy grande sobre la importancia que la aviación tiene para los ciudadanos, como motor de la economía y como servicio básico en cuestiones como las conexiones interinsulares. Ver todo esto de cerca te da un bagaje. Puede ser eso o casualidad, pero lo cierto es que triunfando, incluso fuera de España, están personas que antes han pasado por aquí.

¿Qué cambió tras la privatización del 49% de la compañía?

En nuestro ADN está el servicio a las personas y al territorio. Entroncando con lo anterior, que es un ejemplo muy válido para sostener esta afirmación, era fundamental dar una imagen muy buena en la recuperación. Más aún en un país que vive en gran parte del turismo y no digamos Canarias. La disfunción en Reino Unido viene motivada en buena parte por el brexit y el paso por los controles de pasaportes que ahora tienen que hacer los británicos. Invertimos 20 millones de euros en puestos automatizados de control de fronteras para los aeropuertos del Archipiélago y también la policía ha respondido muy bien. No obstante, el trámite no es igual de rápido, pero antes esperaban más tiempo por la maleta y ahora pasan ese tiempo en el control de pasaportes; cuando lo pasan, el equipaje ya está en la cinta. Dicho todo esto, las colas han sido mayores en los aeropuertos más grandes, pero el Ministerio del Interior ya ha anunciado que va a incrementar la presencia policial; en el caso de Canarias, en Tenerife Sur, Lanzarote y Gran Canaria.

"Las Islas te dan una gran enseñanza sobre lo importante que es la aviación para los ciudadanos" Mario Otero - Nuevo director del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y exdirector del Grupo Canarias de AENA

Por mucho que se planifique, lo que ocurre en origen siempre puede afectar aquí.

Siempre tenemos una capacidad superior a la demanda. Si no, mal habríamos hecho planificado. Con eso podemos absorber ciertos desajustes operativos y estamos acostumbrados a asumir retrasos por mala meteorología o cualquier otra circunstancia. Con la tecnología actual, sabes con cierta antelación si llegan en hora los aviones o no y puedes ajustar el servicio. La planificación a medio plazo permite una gestión en tiempo real para imprevistos. Lo importante es que los pasajeros puedan volar y que lo hagan con la mayor calidad de servicio posible.

¿Tiene el Archipiélago unos buenos aeropuertos?

En seguridad están certificados y auditados de continuo; en calidad de los servicios tenemos un notable alto, ya mi sucesor que obtenga la matrícula de honor, que la queremos, y luego está la capacidad, un poco mayor que la necesaria y es suficiente para atender la demanda máxima que hemos tenido hasta la fecha.