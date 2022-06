"La desalación con renovables es más eficiente con inteligencia artificial"

Los objetivos de descarbonización impulsan la utilización de energías renovables, y el proceso de desalación de agua no es ajeno a esa necesidad. Pedro Cabrera es doctor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la ULPGC y forma parte del grupo de investigación de Sistemas Energéticos Renovables, que tiene entre manos la aplicación de la inteligencia artificial a las desaladoras alimentadas con energía eólica.

¿Cómo se aplica la inteligencia artificial a la desalación alimentada con energía eólica?

El objetivo es evitar la rigidez del consumo de las plantas desaladoras, permitir que se adapten a la variabilidad de la generación eólica. Cuando una desaladora que trabaja en régimen continuo se conecta a una turbina o un parque de generación eólica, nos encontramos con el problema de que no siempre sopla el viento.

¿Cómo intentan lograrlo?

Hemos desarrollado una serie de estrategias inteligentes para intentar que el consumo se ajuste a la existencia del recurso renovable. Estamos en etapa de prototipado y planificación.

Tenemos agua, viento para desalarla, ¿pero cómo interviene la inteligencia artificial?

Los sistemas tradicionales no tienen en cuenta más que las variables que controlan. El de la presión mide ese parámetro y nada más, y el del agua, lo mismo. Sin embargo, dependiendo de la estación del año, por ejemplo, la temperatura y el índice de salinidad varían, y si no se ajustan, la planta no va a trabajar en puntos óptimos. La inteligencia artificial permite un análisis de todos los factores en tiempo real y adaptar la producción a ellos.

¿Siempre en tiempo real?

Nuestro prototipo funciona así, es verdad que nunca se ha probado en una planta de gran tamaño, pero es cuestión de tiempo que suceda. Quizá no para controlar todo el consumo, pero sí para hacer esa adaptación que permita optimizar el funcionamiento. Con el prototipo somos más extremos, hacemos variar mucho las condiciones y eso en una planta comercial no se puede hacer.

¿La eficiencia se incrementa al cien por cien?

Sobre todo se incrementa la capacidad de absorber renovables y eso, evidentemente, reduce costes energéticos. En el caso de utilizar energía de generación convencional, la conectas y está funcionando 24 horas al día; en este, no, se adapta al recurso renovable.

¿Se almacena el excedente de energía eólica?

Hay estrategias de gestión, que pueden ser inteligentes o no, y que precisamente permite decidir cuándo cargar una batería o cuándo suministrar directamente a la planta. Hasta ahora hemos intentado evitar las baterías, por su coste y porque dependes de terceros. Nos hemos centrado en hacer el sistema lo más robusto posible.

¿Sin baterías es posible contar con almacenamiento?

Si lo que almacenas es agua desalada, sí puedes. Es decir, cuando la producción supera a la demanda, puedes coger ese agua y guardarla para más tarde. Claro, para eso tienes que sobredimensionar la planta, que sea más grande que el necesario para atender el consumo que vas a tener.

¿Es aplicable el sistema a cualquier entorno?

Como le digo, estamos en etapa de análisis y pruebas. La teoría nos dice que sí sería aplicable.

¿Siempre en zonas costeras?

Sí, salvo que tengas pozos de agua salobre, que podrían utilizarse e incluso sería más fácil porque la presión es menor.

¿Por qué traen el proyecto a este congreso?

Por divulgarlo. Se trata de mostrar nuestras líneas de trabajo y en el ámbito de la desalación con renovables somos pioneros mundiales, tenemos esa fortuna.

¿Cuándo se producirá el paso a fase comercial?

Estamos más cerca de lo que se puede pensar, sé que hay empresas muy interesadas.

¿Dónde están probando el funcionamiento del prototipo?

El grupo de Sistemas Energéticos de la ULPGC colaboramos con el ITC [Instituto Tecnológico de Canarias]. En sus instalaciones de Pozo Izquierdo tienen prototipos de plantas desaladoras de pequeño tamaño con las que podemos desarrollar nuestro trabajo.