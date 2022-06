Casi todas las gasolineras aplican la bonificación de 20 céntimos, según Competencia

La presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández, aseguró este viernes que las gasolineras españolas no se están beneficiando en sus márgenes comerciales de las ayudas y bonificaciones destinadas a rebajar el precio de los carburantes.

"Lo que estamos verificando es que los 20 céntimos pasen al consumidor", ha explicando Fernández en el seminario organizado por la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) en Santander. Esta tarea se está llevando a cabo a través de lo que la CNMC ha bautizado como 'indicador de alta frecuencia' que se deriva de la información directa de datos de compra y de venta de combustible en las 12.220 gasolineras españolas. Del total de gasolineras inspeccionadas, la CNMC ha detectado en torno a un centenar que no han aplicado la bonificación al consumidor. En solo dos casos incorporaron a su margen bruto los 20 céntimos. "En la gran mayoría de los casos no hemos detectado la absorción de las ayudas por las gasolineras, en realidad para muchos operadores los márgenes se han reducido por la alta competencia", ha explicado la presidenta de la máxima autoridad de la competencia. "La finalidad del mecanismo de control de márgenes es que al final del ejercicio las gasolineras que se hayan pasado de margen comercial y no lo hayan trasladado al consumidor tendrán que devolver la bonificación", ha puntualizado.

La CNMC considera que los precios de los carburantes en España son más bajos que en el resto de Europa y que desde un punto de vista "contrafactual", en el caso de que no se hubiese aplicado la bonificación, "los carburantes serían actualmente 20 céntimos más caros por litro".

Fernández ha explicado que los costes de las refinerías y de las grandes compañías distribuidoras se han incrementado desde enero y más desde la guerra de Ucrania. En el caso de los biocarburantes, con el alza de precios de los cereales ha impactado directamente. En el caso de los derechos de emisión también se han disparado (más del doble), lo que ha influido en el alza de los costes de los productos petrolíferos. Según los datos de la CNMC, en el caso de las grandes compañías, los márgenes comerciales se han reducido por la elevada competencia en el sector.

Procesos de concentración

Sobre el balance de la actividad de la CNMC en 2021, Fernández ha destacado el "aumento significativo de fusiones y procesos de concentración" entre empresas, lo que supuso buena parte de la actividad de supervisión del organismo. En concreto, se notificaron 102 procesos el año pasado y se han registrado otras 46 este año, con tendencia a que se incrementen a final de año. La misión de la CNMC es garantizar la competencia y prevenir el abuso de poder de mercado en esas fusiones, y la media de tiempo de resolución de esos expedientes de fusión fue de 18 días, "uno de los más bajos de Europa" según destacó la presidenta de la CNMC.

Cárteles

El organismo decretó el año pasado siete sanciones relacionadas con los cárteles y cinco de ellas implicaban manipulación de licitaciones públicas, algo que se ha convertido en el principal foco de preocupación del organismo. Así, se iniciaron en 2021 un total de cinco expedientes sancionadores relacionados con la manipulación de licitaciones y que continúan en fase de instrucción. Entre ellos, el expediente relativo a los préstamos ICO fue el resultado de una investigación por las denuncias recibidas en un buzón confidencial. Para Cani Fernández, la supervisión de los contratos públicos es fundamental en unos momentos en los que se debe asumir el reparto de los fondos europeos Next Generation.

La CNMC asegura que "una de las prioridades de la CNMC es la desarticulación de los cárteles que operan por vía de su colusión en licitaciones públicas". Es esta una de las modalidades de acuerdos empresariales que impactan de manera más directamente en el erario, que supone un 20% del PIB, explicó Fernández.

El gran reto en la actualidad es abordar el uso de algoritmos de cruce de datos que suponen en realidad un mecanismo de control de precios ilegal. La CNMC ha creado una Unidad de Inteligencia Económica con herramientas de análisis basados en 'big data' que monitoriza la plataforma de contratación pública para evaluar irregularidades. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, considera que la utilización de técnicas de análisis masivo de datos "son herramientas básicas para llevar adelante la labor de defensa de la competencia".

Sobre la liberalización ferroviaria, Fernández ha destacado que los precios en el corredor Barcelona-Madrid se han reducido el 25%, con tendencia a que se reduzcan también en otras rutas. La responsable de Competencia consideró que el potencial ferroviario español es muy elevado y que la digitalización permitirá explorar nuevos servicios de transporte que integren el tren de manera más efectiva.