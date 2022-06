«Canarias tiene un grave problema energético, hay que facilitar la inversión»

Tras la crisis financiera de 2008 y la del Covid ¿Esta espiral inflacionista es la tormenta perfecta que le faltaba a España y Europa para entorpecer la recuperación económica?

Estamos en una situación en la que se sale de las crisis de manera falsa, es decir, endeudándose cada vez más y creando más desequilibrios por parte del sector público. Esto causa que eventos que no deberían provocar una recesión terminen por generarla porque en muchos casos la solución de gastar más y endeudarse, que es a la que siempre se acude cuando hay crisis, terminan creando un resultado que debilita las economías a medio y largo plazo para afrontar otros entornos. Cuando hay retos como este la capacidad de los Estados de responder a las crisis es menor por haber consumido su capacidad fiscal tanto en épocas de crisis como de bonanza.

Hay economistas y organizaciones empresariales que dibujan un panorama sombrío tras el verano ¿Su criterio va en la misma línea?

Las empresas y los ciudadanos se dan cuenta de que la situación está empeorando a una velocidad importante pero, sin embargo, creo que el riesgo de una crisis como la de 2008 es más limitado porque las familias y empresas ya desde la época del Covid se han preparado de manera bastante prudente para un entorno complejo. Hay que estar preparado para un invierno duro pero no caer en la idea de que vamos a tener una recesión como la anterior porque las circunstancias son diferentes.

La UE ha abierto la mano al gasto público con la suspensión de las reglas fiscales, los fondos europeos de recuperación y la intervención del BCE ¿Esto perjudicará a la larga a Europa?

Se lanza la idea de que en esta crisis se han hecho las cosas de manera diferente. No es así sino que estamos mirando el entorno en el momento que no corresponde ¿Por qué entramos en la crisis de 2008 y más fuerte en 2011? Porque entre 2008 y 2011 aumentó masivamente el gasto y la deuda. En realidad se ha hecho lo mismo, si se piensa desde el punto macroeconómico las medidas han sido similares: bajar los tipos de interés, aumentar la liquidez y en algunos países gastar de forma más agresiva. El gran problema es que el efecto ya no es el mismo que antes porque no es igual acudir a aumentar el endeudamiento cuando tienes un 50 o 60% del PIB que cuando se supera el 100%.

¿España parte de una situación debilitada cuando Europa imponga de nuevo las reglas fiscales de contención del déficit?

El gran problema es que se ha utilizado la política monetaria en vez de para fortalecer la economía y reducir los desequilibrios fiscales, para disparar el déficit estructural, un problema en España que es diferente al de otros países de la UE. Esto deja al país en una situación mucho más débil.

«El riesgo de una crisis como en 2008 es limitado porque familias y empresas están más preparadas»

¿Qué le parece que haya organismos internacionales que desaconsejen una bajada generalizada de impuestos?

La mayoría de esos organismos internacionales históricamente ponen pocas trabas a que los Estados aumenten masivamente el gasto y luego lo que dicen es que no se pueden bajar impuestos. El problema es que cuando todas las soluciones son aumentar los impuestos a los sectores que producen para luego subir el gasto corriente no productivo entonces no nos podemos quejar del bajo crecimiento y el alto endeudamiento de la UE. La razón por la que no recomiendan reducir la presión fiscal es porque los Estados se niegan a reducir el gasto público. Algo curioso del debate político es la rapidez con que los políticos presumen de lo que dicen el FMI o la OCDE cuando se trata de gastar y subir impuestos, pero jamás le llega al ciudadano medio lo que dicen a diario muchos estudios de la necesidad de controlar el gasto público y tener una fiscalidad orientada al crecimiento. A los políticos les encanta leer lo que les interesa de los análisis, pero la realidad es otra.

Usted acaba de publicar el libro ‘Haz crecer tu dinero’ contextualizado a la situación actual ¿En qué consiste su contenido?

Se basa en recordarle a los ciudadanos ideas interesantes para ahorrar y buscar fortalecer el patrimonio que cada ciudadano puede ir creando. El libro está orientado al ciudadano medio que le interese la inversión y el entorno económico pero no necesariamente va destinado a alguien que sea experto. Al ciudadano medio recordarle que nuestros abuelos y padres crearon su pequeño patrimonio en unos entornos geopolíticos y económicos peores, por eso es importante mirar la experiencia de nuestros mayores.

¿Cómo analiza la situación de Canarias en este contexto de incertidumbres y sus potencialidades?

Canarias tiene todas las oportunidades para ser un centro mundial de atracción de inversiones. Para ello Canarias tiene que centrar de manera muy importante su posición energética. Por un lado tiene un importante riesgo de suministro de energía porque las plantas de generación que tienen las Islas están muy deterioradas, por ello hay que incentivar y fortalecer la inversión tanto por el lado de la descarbonización como por las plantas existentes, ya que se puede producir un problema de seguridad del suministro que afecta también a las decisiones de inversión de las empresas. La parte energética canaria es clave, hay que establecer un marco seguro y estable que permita invertir en seguridad del suministro, en energías renovables y en descarbonización. También es importante señalar el problema de las trabas burocráticas porque muchos de los problemas de atracción de inversión en las Islas vienen de una burocracia y unos procesos administrativos muy lentos. Hay que aprovechar al máximo su marco fiscal y para hacerlo se tiene que fortalecer la seguridad jurídica, inversora y energética.

Efectivamente empresarios e inversores se quejan de los trámites administrativos engorrosos que entorpecen los proyectos de inversión ¿La situación no ha mejorado?

Hay una gran oportunidad en Canarias de invertir en energías renovables pero no se puede mantener una situación en la que, como ocurre ahora, la inversión en el mantenimiento del parque de generación está literalmente parada y se pone en riesgo la seguridad en el suministro eléctrico por los retrasos administrativos.

¿Con los fondos que vienen de Europa para la descarbonización y la transición ecológica no puede darse un avance importante en estos aspectos en los próximos años?

Para que funcionen los fondos de la UE se tiene que cambiar de manera drástica la forma en la que se están gestionando. Hay enormes cuellos de botella y una gran burocracia que están provocando que la ejecución de esos fondos sea muy pobre. Los fondos europeos deberían utilizarse en Canarias para llevar a cabo la inversión y respaldar la seguridad del suministro energético y el cambio de patrón energético. Hay retos muy importantes y hay grandes oportunidades en turismo, tecnología o industria, aunque todas confluyen en la necesidad de contar también con un patrón de crecimiento que esté orientado a atraer inversión de fuera. A mí me preocupa mucho el tema energético y en Canarias no se habla lo suficiente de energía y su importancia para el desarrollo. Nos hemos olvidado de que el parque de generación eléctrica de Canarias está obsoleto y hay muchas plantas con graves necesidades de inversión y que se ha frenado el crecimiento de las energías renovables en muchas ocasiones por problemas de licencias y permisos.

¿La inestabilidad en África puede paralizar las inversiones de España y Canarias en ese continente?

Creo que no. Canarias debería beneficiarse de tener seguridad jurídica y un régimen fiscal atractivo para atraer inversión que tenga como objetivo poner a trabajar capital en África. Por eso es muy importante la inversión en seguridad del suministro y que las empresas sepan que tendrán un entorno seguro y fiable para invertir.