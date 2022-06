¿Qué ocurriría si quien te abona las nóminas se equivoca y te paga de más? ¿Qué pasa si te han pagado de más al irte de la empresa? ¿Existe obligación de devolver las cantidades que se han percibido de más? La respuesta es sí.

Negarte a devolver el dinero no sólo puede hacerte perder el empleo, sino que también te puede costar un disgusto si la empresa decide finalmente denunciarte por un delito de apropiación indebida, que lleva aparejada incluso una pena de prisión.

Pero esto no es lo que ha pensado un ciudadano chileno, que descubrió que le habían pagado su sueldo multiplicado por 330 veces.

El hombre trabajaba en el Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) de Chile, una importante empresa de productos cárnicos del país, con más de 50 años de historia en el sector. Un error humano parecer ser el motivo de este insólito hecho. El mes pasado le pagaron 165.398.851 pesos chilenos, unos 170.507 euros al cambio. Su sueldo como asistente de despacho, en realidad, era de 500.000 pesos (515 euros).

Según explica el medio local Diario Financiero, el trabajador se dirigió a un subgerente para comentarle que había un error en el pago de su nómina. Una vez allí, y tras reportarlo a sus superiores, le informaron de que debía devolver la cantidad de dinero que se le había ingresado por error. El trabajador acordó ir a su banco al día siguiente para reembolsar la cantidad que no le correspondía, pero no fue así.

Supuesto delito de apropiación indebida

Al día siguiente, durante las primeras horas de la mañana, la empresa notó que no se producía el reembolso de la cantidad, por lo que trató de ponerse en contacto con su trabajador. No dio señales de vida hasta pasadas unas horas, cuando alegó que se había quedado dormido y por eso no había podido ir al banco para hacer el ingreso ni acudió a su puesto de trabajo.

Ese fue el último contacto entre empresa y trabajador hasta que, el pasado 2 de junio, la compañía recibió una notificación de un bufete de abogados: el empleado comunicaba su renuncia a su trabajo y, desde entonces, no se sabe nada más de él. Ahora, la empresa ha emprendido acciones legales contra él por un supuesto delito de apropiación indebida. “Se le informó y aclaró que ese dinero no correspondía al pago de ningún servicio”, dice la acción judicial.