El empleo encadena cuatro meses de récord con el paro más bajo en 14 años

El empleo marcó en el mes de junio un nuevo récord histórico en Canarias. Nunca antes el Archipiélago había tenido tantos afiliados como ahora, cuando hay 844.661 trabajadores en alta laboral. Es además el cuarto mes consecutivo en el que las Islas rompen su techo de personas registradas en la Seguridad Social, ya que desde el pasado marzo los datos no han hecho otra cosa que aumentar. Y lo hacen además acompañados de una reducción del desempleo, que se encuentra en unos niveles que no se veían desde hace 14 años, cuando la anterior crisis financiera apenas había dado sus primeros pasos.

Canarias creó el mes pasado un total de 3.585 puestos de trabajo, una cifra que no se veía en junio desde hace al menos diez años y que supone un crecimiento del 0,4% respecto a lo registrado en mayo. Sin embargo, está lejos de ser la comunidad autónoma que experimenta un mayor incremento, siendo Baleares la que lidera el crecimiento del empleo, con un aumento del 4,5%. Algo lógico ya que junio supone el arranque del verano, su temporada alta, a diferencia de lo que ocurre en las Islas donde el sector turístico está más desestacionalizado.

Antes de la pandemia, el récord en el número de afiliados a la Seguridad Social se cosechó en Canarias en diciembre de 2019, cuando había 827.428 trabajadores de alta. El estallido de la pandemia fulminó estas cifras, reduciendo la cantidad de trabajadores hasta los 758.715 de mayo de 2020. Y no fue hasta octubre de 2021 cuando se volvió a superar los 800.000 trabajadores, alcanzando un nuevo récord en marzo de este año, que se ha ido batiendo mes a mes hasta junio.

De esta manera, el Archipiélago se mantiene así en la misma senda que lo que está ocurriendo a nivel nacional, donde en junio también se ha marcado un nuevo récord en el número de afiliaciones a la Seguridad Social, que alcanza por primera vez los 20.248.329 trabajadores de alta. En solo treinta días se han creado en toda España 115.606 puestos de trabajo, de los que casi el 5% se ha generado en las Islas, más de lo que le correspondería por su peso en la economía del país.

Y estos buenos datos en la generación de puestos de trabajo vienen acompañados además por una reducción del desempleo, que lleva el dato del paro a una cifra que no se veía desde junio de 2008. Canarias cerró el mes pasado con 190.244 personas inscritas como demandantes de empleo, lo que supone que en los últimos treinta días el paro ha descendido en 3.498 trabajadores, una caída del 1,8%. Además, ha bajado en todos los sectores de actividad y destaca la reducción de 2.255 demandantes vinculados al sector Servicios, el más importante para el Archipiélago.

No se debe olvidar que creación de empleo no es siempre sinónimo de bajada del paro, ya que en un mismo periodo pueden apuntarse como desempleados más personas de las que se sumen como afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, esto no pasó en junio en Canarias. De hecho, los empleos creados y el número de parados que han dejado de serlo ha sido bastante similar.

Además, si se tienen en cuenta los datos interanuales, el ritmo de la reducción del desempleo no se ha visto ralentizado en Canarias como sí ha ocurrido a nivel nacional. Mientras en las Islas el paro bajó en junio de 2021 en 2.942 personas, este año la cifra asciende a más de 3.400. Sin embargo, en el conjunto del país el desempleo ha bajado cuatro veces menos que el año pasado.

Con un 1,8% de reducción de los niveles de desempleo, el Archipiélago no está entre las comunidades autónomas en las que más disminuyó este indicador. El porcentaje queda lejos del -3,8% de Castilla y León, del -3,7% de Cantabria o del -5,8% de Baleares, que de nuevo es la región donde más cae el número de personas paradas, ante la gran demanda de trabajadores para poder afrontar un verano que se prevé de récord en lo que al sector turístico se refiere.

Sin embargo, si se tiene en cuenta la reducción del paro a nivel interanual, Canarias sí escala hasta los primeros puestos del ranking. El número de desempleados se ha reducido un 30,6% en el último año y solo se encuentra por detrás de Baleares donde el desempleo ha caído un 45,4%. ¿Cuál es el motivo? No es precisamente que el mercado laboral en estas dos autonomías esté que el de otras regiones del país, sino que debido a la estrecha vinculación de sus economías con el sector turístico, no ha sido hasta que se ha producido su reactivación cuando han podido recuperar los niveles que habían perdido debido a la pandemia.

También continúa el descenso de los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que por primera vez tras el estallido del covid bajan de los 2.000. Ahora ya solo 1.920 empleados se mantienen en suspensión de empleo en Canarias.

El pasado mes se firmaron en el Archipiélago 66.594 contratos, de los que 32.181 fueron indefinido, es decir casi la mitad. Algo que evidencia el efecto que la reforma laboral está teniendo en la contratación, al menos sobre el papel. En el mismo mes de 2019, antes de la pandemia, de los 69.916 contratos firmados, fueron indefinidos 7.093, apenas el 10%.