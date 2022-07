Armando Mateo Flandorfer, uno de los fundadores de la inmobiliaria Beleyma que fue clave en el desarrollo inmobiliario de la capital grancanaria, falleció en la tarde de ayer en Madrid a los 67 años de edad rodeado de su familia. Mateo era uno de los referentes del derecho comunitario en el Archipiélago y fue uno de los téoricos del denominado Protocolo 2 de Adhesión para la integración de Canarias en la Comunidad Económica Europea.

Mateo era hijo de la famosa bailarina Trinidad Burrull, nacida en Madrid en 1916 y que se estableció en Las Palmas de Gran Canaria después de conocer a su marido durante una gira por el Archipiélago. Su hijo Armando Mateo se formó en prestigiosos institutos y universidades internacionales, especializándose en derecho comunitario por el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica), becado por el Gobierno de España, y por la prestigiosa Harvard Business School en Boston, EEUU. Quienes lo conocieron destacaron que tenía un gran dominio de varios idiomas.

El empresario trabajó junto a Jerónimo Saavedra en el Gobierno de Canarias y fue uno de los fundadores del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, del que fue secretario general durante la presidencia de Ángel Ferreras. Uno de sus primeros cargos fue como presidente de la empresa pública Promoción Exteriores Canarias (Proexca), en 1985, donde defendió vender que Canarias era una «zona libre» para así atraer empresas y fomentar las exportaciones de productos canarios, especialmente a África. En 1986 participó en la adhesión del Archipiélago a la CEE, el denominado Protocolo 2 al escogerse la vía en que la integración se realizaría en condiciones especiales, proceso del que incluso escribió un libro.

Junto a su socio universal, Manuel Ley y según sus palabras “mi socio de vida”, fundó el despacho Mateo y Ley Asociados. Armando Mateo formó en 1989 la «ma» de Beleyma. Junto a Rómulo Betnaza (Be) y Ley (Ley) crearon la promotora urbanística, que se convirtió en una de las sociedades más reconocidas entre los años 90 del siglo pasado y la primera década del presente siglo, al liderar la ampliación urbanística de zonas como Luis Doreste Silva o La Minilla. Beleyma construyó más de 5.000 viviendas en Canarias y en la Península, siempre a la cabeza de la innovación.

El empresario también arriesgó con la creación de Canarias Internet Factory en 1997, considerada una de las primeras compañías de creación de páginas web en el Archipiélago. En 2002, se mudó a Madrid donde expandió Beleyma a la Península Ibérica con la construcción de promociones en Madrid, Sevilla y Valencia, entre otras ciudades. Después de la crisis inmobiliaria del 2008, se vio obligado a expandir sus horizontes una vez más y continuó su trayectoria como empresario. Fue directivo de SP Mining y Star Petroleum, que le llevaron a recorrerse el continente Africano y el Oriente Medio. En 2016 cofundó lo que sería su última empresa, Adessan Partners, dedicada al negocio internacional con particular enfoque en las relaciones latinoamericanas. En el 2019 sufrió un Ictus durante uno de sus viajes a Quito, dónde estaba trabajando junto con el Gobierno de Ecuador en varios proyectos de expansión.

En su tiempo libre su prioridad era su familia. Le apasionaba esquiar, y pasaba los inviernos en Verbier, su estación favorita de los Alpes Suizos, donde se inspiraba para hacer realidad sus próximos sueños. También era practicante de chi kung, tai chi y un gran partidario de la meditación y el mindfulness. En su época de joven jugaba al squash «para huir del infarto», como se indica en una entrevista que concedió a este periódico en 1985.

Sus amigos dicen de Mateo que era «un hombre muy inteligente», «profesional máximo», «un hombre muy agradable” y “adelantado a su época» al introducir el Marketing y la Comunicación en el Archipiélago Canario hace tres década. «Tenía una formación exquisita» que trasladó a sus tres hijos. «La formación académica para él era prioritaria”, pero ante todo era “una magnífica persona, un creador en constante crecimiento, fuerte y luchador, y eso si…todo sin perder la sonrisa», indicó una de sus amigas.

Su familia, al que Mateo describía cómo su mayor éxito, hizo público un texto de despedida escrito por el propio Armando Mateo: «Sólo os puedo decir que en esta vida no hay lugar para la mediocridad, todos somos únicos, recordadlo. Nuestra gran herramienta es soportar y aprender. La adversidad es nuestro gran amigo y compañero. Nos enseña y nos hace mejores. Algunos la llaman resiliencia. Ya lo decían los ingleses con “no pain no gain”, o aún mejor “when the going gets tough, the tough get going”. No desperdicies tu vida en la mundanidad, la realidad la creas tú cada mañana. Creadla y no dejéis de soñar. Yo nunca lo hice y así seré recordado. Me despido para siempre con con una frase que dejé dicha en una entrevista que me hizo este periódico el 13 de Octubre de 1985: “No quiero que digas que soy guapo o que soy inteligente pero sí, que soy un empresario”. Y ahora añado: un amigo, un marido y por supuesto un padre».