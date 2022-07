El 70% de los empresarios turísticos prevé cerrar 2022 en cifras precrisis

Hasta un 70% de los empresarios canarios del sector turístico prevé recuperar en 2022 los niveles de facturación de 2019, el último año antes del estallido de la pandemia de coronavirus. Detrás de este optimismo generalizado está la «potente» recuperación experimentada por la actividad a partir de marzo, cuando la demanda, contenida durante los dos años de confinamientos, cuarentenas y restricciones de la movilidad, se disparó de golpe. El final de esas restricciones, la confianza que proporcionan las vacunas de cara a reemprender los viajes y los ahorros acumulados por la obligación de limitar el gasto durante tantísimo tiempo –difícilmente podían las familias mantener sus niveles de consumo con los cines y teatros cerrados, sin conciertos, con bares y restaurantes a medio abrir...– se han combinado para contribuir a que esa demanda «embalsada» se haya «desatado».

Así lo explica Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística que integran 35 de las principales firmas del sector –entre ellas las canarias Binter, Hospiten, Lopesan y Loro Parque– y que en su último informe, en el que hace balance de los resultados de la actividad en el segundo trimestre del año y recopila las previsiones del empresariado para el cierre del ejercicio, también expone que el Archipiélago fue el primer destino español en beneficiarse de esa súbita reactivación de la demanda vacacional. No en vano, este fenómeno coincidió en las Islas con los rescoldos de la última temporada de invierno, el tradicional período de mayor facturación de la primera industria regional. De hecho, un 56,7% de los empresarios del ramo –más de la mitad– ya esperaba recuperar las cifras de facturación de 2019 a lo largo del primer semestre de 2022, es decir, antes incluso de la temporada estival. Una previsión que, en términos generales, se ha demostrado certera. Tan es así, que el motor de la economía isleña ya facturó en abril la cuantía más alta de la historia en un cuarto mes de año, de modo que no solo se han recuperado las cifras prepandemia, sino que se han superado.

La encuesta de Exceltur muestra que otro 5,7% de los empresarios confía en volver al volumen de ingresos precrisis de aquí a septiembre –en el tercer trimestre del ejercicio–, mientras un 6,4% retrasa un poco más el regreso a los números de 2019 y prevé alcanzarlos hacia final de año. Así pues, un exacto 68,8% está convencido de dar carpetazo a la crisis de la covid a lo largo de 2022. Hay que puntualizar, eso sí, que la recuperación de los niveles de ingresos previos a la irrupción del coronavirus no significa, ni mucho menos, que las empresas se hayan restablecido tras el golpe. Hará falta que la facturación se mantenga y que la nueva crisis que ya azota la economía europea –la de una inflación desbocada en medio de una guerra en el corazón del continente– no eche por tierra las expectativas. Sobre todo las de ese 28,3% de las empresas –casi tres de cada diez, un número considerable– que no espera recuperar un nivel de ingresos prepandemia hasta el próximo año. Un restante 2,9%, una pequeñísima parte, no cree poder conseguirlo hasta, como poco, 2024.

En julio y agosto habrá un 3,8% más de vuelos a las Islas que en el último verano sin covid

El análisis de Exceltur corrobora la evolución positiva de la industria turística en los últimos meses, de forma especial en la Comunidad Autónoma. El destino ya logró en el segundo trimestre del año un volumen de ventas superior al del mismo período de 2019, hasta un 5,1% más, lo que «refleja la intensa vuelta de la demanda a los destinos de sol y playa tras dos años de restricciones, así como la reapertura de la planta alojativa», recoge el informe. De cara al verano, los empresarios canarios esperan facturar un 3,5% más que en aquella última temporada estival precovid, la previsión más optimista del país junto con la de los baleares –3,6%–.

Este pronóstico positivo está en línea con la programación de vuelos de las aerolíneas, que solo este mes y el siguiente van a gestionar un 3,8% más de conexiones con el Archipiélago que en los mismos dos meses de 2019. La recuperación del sector está, por tanto, en marcha, lo que está en el aire es su continuidad, amenazada por la ola inflacionaria, el embudo en las cadenas globales de suministro y la invasión rusa de Ucrania.

Los resultados en el primer semestre de 2022 habrían sido incluso mejores de no ser porque hay empresas muy dependientes de los turoperadores que no han podido sacar todo el jugo posible de esa explosión de la demanda. «En Canarias, esta potente recuperación a corto está cogiendo a algunas empresas con el pie cambiado, ya que debido a su gran dependencia del canal de distribución TTOO [turoperadores], sus precios son difícilmente renegociables con ese canal en esta favorable coyuntura de demanda, mientras su evolución de costes ha sido galopante por una inflación que no pueden trasladar al precio final, restringiéndose así sus márgenes y tesorería», reza el informe de Exceltur.