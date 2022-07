Eugenio Fleitas: "La mejora real la trae la formación, no la reforma laboral"

¿Cómo describiría el panorama que ha dejado la pandemia a su paso?

Nos hemos enfrentado a una situación desconocida que nos ha hecho reflexionar a todos. Hay un antes y un después para todos los sectores. En lo que respecta a AON, estábamos preparados para el teletrabajo, todos tenemos nuestro ordenador portátil y teléfono móvil, y eso nos permitió no tener una desconexión de ningún tipo; pudimos estar en contacto con los clientes en todo momento. Tanto es así que la empresa nos envió a casa el 11 de marzo, tres días antes del primer estado de alarma, cuando nos confinaron. Un parón como ese de la noche a la mañana fue muy duro para todos. Se multiplicaron las llamadas, hubo que informar y tramitar paralizaciones y suspensiones de contratos, determinar cuáles se podían parar y cuáles no, cómo modificarlos para minimizar costes para unas empresas que se enfrentaban a un panorama muy oscuro... Fue una carga de trabajo extraordinaria y que había que asumir con rapidez y en condiciones nunca antes conocidas para dar tranquilidad a los clientes.

¿Se han quedado muchas empresas en el camino?

Sí. El impacto de los largos periodos de inactividad por las restricciones sanitarias no se le esconde a nadie y, desgraciadamente, queda una parte por venir. Cuando los procedimientos concursales vuelvan a ponerse en marcha, va a haber mucha mediana empresa que va a padecer daños. Es la cola de la tormenta y calculo que sus efectos durarán hasta el principio de 2023. Estamos viviendo ahora, por ejemplo, las consecuencias de la paralización del tráfico marítimo mundial.

¿Y a ustedes no les toca?

Los servicios vamos escapando por el momento. La banca hizo su ajuste desde la crisis financiera de 2008 y yo creo que alguna operación más tendrá que abordar. Sinceramente, creo que algo nos va a tocar, aguantamos las crisis de 2008 y esta que se ha derivado de la pandemia, pero de un modo u otro lo vamos a sentir.

¿Tiene la sensación de estar en una novela de enredo? Por si fuera poca la pandemia, cuando empieza a aclararse el panorama sanitario, llega Putin.

Las consecuencias de la pandemia se han acelerado y acentuado por la Guerra de Ucrania, pero de un modo u otro es algo que íbamos a sufrir.

¿Cómo viven las empresas canarias la reforma laboral?

El efecto no lo estamos viendo ahora mismo. Publicitariamente, como medida de marketing, tiene un efecto positivo, pero ya existía un contrato indefinido con un periodo de prueba de seis meses. Sinceramente, no observo cambios. La verdadera mejora la trae la formación de los trabajadores y no luna reforma de la legislación laboral. Necesitamos personal muy formado para la hostelería, que no lo tenemos, o para la construcción. Es una paradoja, con la tasa de paro más alta de España no encontramos trabajadores.

¿Lastra eso la potencial inversión foránea?

Sin duda. Tenemos incentivos suficientes para atraerla y comparto foros con empresarios que se los saben pero no vienen. Cuando les pregunto por qué siempre me contestan que aquí no encuentran los perfiles, los recursos humanos, que precisan. ¿Podríamos ser una plataforma de programación, por ejemplo? Claro que sí, pero no salen de las universidades los egresados necesarios. Si nos especializamos en esa u otra actividad, podemos ser el núcleo central de toda Europa, pero hay que apostar, dar el paso. Y pasa lo mismo con la hostelería, no puede ser que no tengamos aquí una de las mejores escuelas del mundo cuando somos uno de los destinos turísticos más importantes.

¿Se nota la existencia de la economía sumergida?

Claro. Su presencia es muy importante. Basta ver la tasa de desempleo y que no hay desestabilización social. Influye claramente y también en la competencia desleal que supone para los negocios que sí cumplen con la ley.

¿Qué posición tienen en el mercado canario de seguros?

Somos líderes con diferencia en el segmento de empresas, pero eso no significa tener todo ya hecho, queda mucho mercado por trabajar y seguir avanzando. En España somos aún más líderes en seguros y consultoría. No hemos parado de crecer desde que AON entró en el país tras la compra de Gil y Carvajal.

Asegura que queda mucho mercado por trabajar. ¿Dónde?

La actividad económica es cambiante y el momento presente es una clara muestra de ello. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la energía, la eólica marina que está por llegar, las comunidades energéticas que se están creando... Tenemos una gran experiencia mundial en estas actividades y contamos con ingenieros especializados que se desplazan para trabajar sobre el terreno. Sabemos cuáles son los costes de montaje y los siniestros, y, además de asegurar esas iniciativas, estamos preparados para realizar auditorías o todo el project finance, por ejemplo.

Ahora que ha pasado el tiempo. ¿Qué ocurrió con la compra de Willis Towers Watson? La de páginas que ocupó y, de repente, quedó en nada.

Vamos por el principio. Nos comunicaron que existía la opción de compra. Era nuestro competidor y las normas desde Chicago eran muy claras sobre el trato que debíamos tener a partir de ese momento para no crear distorsiones en el proceso. Se hizo todo el trabajo de recopilación de la información sobre los equipos y los medios en general, pero Europa no aceptó la operación por considerar que la concentración del mercado era excesiva. La condición era dejar fuera de la operación las carteras que Willis tenía en España, Francia y Alemania. Se buscó entonces un tercer actor en la operación, Gallagher, que se quedara con esos activos.

¿No bastó con eso?

Es que después Estados Unidos puso allí también trabas de la misma naturaleza, y ya nuestro presidente dijo basta, porque el capital de la empresa que se planteó comprar inicialmente ya ni se parecía.

Tienen nuevo CEO desde noviembre en España, Jacobo Hornedo. ¿Qué trae este nombramiento?

Se trata de una persona con mucha experiencia, ha estado en Londres, y su principal virtud es la cercanía, le gusta estar con cada uno de nosotros. La principal conclusión es que no parece que sea el CEO, en el buen sentido de la palabra, por lo cercano que se muestra, siempre preocupado por lo que necesita cada empleado. Además, el CEO de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) es español también, Eduardo Dávila, y la sede central de AON está ahora en España. El papel del país en AON es protagonista.