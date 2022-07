La inflación ‘infecta’ toda la economía canaria y amenaza con cronificarse

Desde el Gobierno de Canarias se insistió este martes durante la sesión de control en el Parlamento autonómico en que la inflación en las Islas es inferior a la del conjunto del país. El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró junio en el 10,2% a nivel nacional y en el 8,5% en la Comunidad Autónoma. Sin embargo, si este es un dato preocupante, lo es incluso más el del IPC subyacente, que es el que muestra en qué medida la inflación ha infectado al conjunto de la economía. Y aquí apenas hay diferencia entre el dato en España –5,5%– y en la región –5,4%–. La ola inflacionaria que azota los bolsillos de las familias y las cajas de las empresas ha enraizado por igual en el Archipiélago y en el conjunto del país. Es ese porcentaje, el del IPC subyacente, el que alerta sobre la amenaza de una carestía generalizada durante meses, ya que para su cálculo se excluyen los precios de los productos sometidos a grandes vaivenes. Pues bien, ese 5,4% registrado el mes pasado en Canarias es la tasa más alta de la historia.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este miércoles que el IPC –el INE publica siempre un indicador adelantado que en esta ocasión no varía ni una décima– ya llega en España al 10,2% en tasa interanual. Y al 8,5% en las Islas, lo que significa que aquello que hace un año costaba cien euros hoy cuesta una media de 108 euros con 50 céntimos. Una subida a todas luces extraordinaria, hasta el punto de que ese 8,5% es el porcentaje más alto desde abril de 1990, hace más de 32 años, cuando también se situó en el 8,5. De hecho, para dar con la última vez que se superó esa tasa habría que remontarse a junio de 1985, cuando alcanzó el 9,6%. Las consecuencias del embudo en las cadenas globales de suministros, del encarecimiento de las materias primas, de la caída de la producción de grano por la invasión rusa de Ucrania y de la histórica carestía de la energía –también agravada por la guerra y la amenaza de que Vladímir Putin corte el suministro de gas a Europa– son así evidentes.

La inflación echa raíces

No obstante, el IPC general incluye todos los precios, mientras que el IPC subyacente no tiene en cuenta el coste de los alimentos no elaborados –frutas y verduras frescas, por ejemplo– ni de los productos energéticos: la bombona, el gas, los combustibles... La razón es que tanto los alimentos sin elaborar como la energía tienen precios muy dependientes de la coyuntura, es decir, si un temporal arrasa con la cosecha de naranjas en la huerta valenciana, esta fruta se encarecerá de inmediato. Es lo mismo que viene ocurriendo con los precios de la energía, disparados por la situación a escala global y redisparados ante la amenaza de que Putin cierre el grifo del gas que abastece a Alemania, lo que conduciría a la recesión no ya al país centroeuropeo, sino a toda la Eurozona. De modo que el IPC subyacente, al excluir los alimentos sin elaborar y los productos energéticos, resulta un indicador más preciso que el dato general. Sobre todo cuando la inflación deja de ser coyuntural y se convierte en persistente, como ocurre ahora, ya que permite ver en qué medida la subida de los precios abarca toda la cadena productiva. Cuanto más elevado sea el IPC subyacente, más costará reducirlo, ya que su incremento no obedece al contexto inmediato. Por eso es el indicador que da pistas fiables sobre la cronificación de la inflación.

El índice de precios básico supera el 5% en la región por primera vez en la historia

El caso es que el IPC subyacente –o IPC núcleo, básico o de bases– se ha desbocado en Canarias hasta el 5,4% en tasa interanual al cierre del mes pasado. Solo una décima por debajo del dato nacional. Para hacerse una idea de la magnitud de este porcentaje basta con apuntar que es el máximo histórico. Es más, ni siquiera se había superado nunca el 5%.

Los bajos sueldos en el Archipiélago dejan a los isleños sin escudo frente a la ola inflacionaria

Si se pone la lupa sobre los distintos productos y mercancías, llaman la atención los precios de los aceites y grasas, que están un 37,5% más caros que hace un año; los huevos, que se han encarecido un 21,9%; y los cereales (18,8). La leche y la carne de vaca han subido en la región un 18%; la carne de ave y el pan, alrededor de un 17%; y las legumbres, las hortalizas y el calzado de niño, más de un 14%. Y aumentos de más de un 10% experimentan también los moluscos, los preparados de pescado, los crustáceos, los derivados lácteos, la fruta, el café, el cacao, las infusiones, el azúcar, el agua mineral, los refrescos, los jugos o las bebidas alcohólicas, como el vino y la cerveza. Incrementos que en el Archipiélago se sufren con especial dureza con unos sueldos que están entre los más bajos del país.

El presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, aseguró este miércoles que las medidas antiinflacionarias de los Gobiernos «no están funcionando», mientras su homólogo de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, pidió la puesta en marcha de ayudas al transporte en las Islas para paliar la carestía.