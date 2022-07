El Instituto de Turismo de España (Turespaña), a través de su Consejería de Turismo en Tokio (Japón), ha organizado un viaje de familiarización de agentes de viaje japoneses a Canarias, en concreto a La Palma, Lanzarote y Tenerife, en colaboración con Promotur Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Lanzarote Biosphere Reserve y Turismo de La Palma.

El 'famtrip' incluirá, además de las visitas a los principales atractivos turísticos urbanos y naturales de las tres islas, 'showcooking' y catas de vinos autóctonos y conocimiento en profundidad de la oferta hotelera (incluyendo especialmente Paradores Nacionales en la demanda japonesa), de restauración y transportes canarios.

Según el estudio de mercado realizado por la Consejería de Turismo en Tokio 'Concept making and promotion strategy for the Canary Islands in the Japanese market', los atractivos de Canarias están adaptados perfectamente al gusto general de los turistas japoneses: patrimonio histórico y cultural, naturaleza, y gastronomía y enología.

El estudio destaca, por ejemplo, que el volcán Fuji san, la mayor cumbre japonesa, coincide con el Teide en altura y forma, por lo que supone un atractivo común pero además Canarias aporta otros paisajes y experiencias muy diferentes de las de su país para los turistas japoneses, considerándose especialmente atractivo el turismo de 'resort' canario.

Por parte japonesa participarán cinco agencias de viaje relevantes en relación con el 'Destino España', tanto de carácter generalista como de ámbito especializado, detalla Turespaña en una nota.

El mercado japonés está normalizándose de modo definitivo con el levantamiento paulatino de las restricciones aplicadas por el Covid-19. y los turistas japoneses ya pueden regresar a Japón, sin cuarentena, de ahí que las agencias de viaje japonesas ya pueden comercializar libremente productos turísticos con España.