Canarias empieza a multar las ventas a pérdidas de los productos del campo

Vanoostende señaló que en la actualidad entre las relaciones comerciales de los diferentes operadores hay cuestiones muy básicas que ni siquiera se cumplen, como que deba existir un contrato que incluya el precio de venta y las obligaciones de ambas partes. También indicó que en un primer momento se realizarán visitas de información a los operadores y que será después cuando se realizarán las inspecciones que en caso de detectar infracciones pueden acabar en sanción. Multas que en el caso de la destrucción de valor de la cadena, que está tipificada como «falta grave», pueden suponer entre 3.001 y 100.000 euros.

Serán los propios productores los que tendrán que exponer y probar cuáles son sus costes reales de producción, ya que según señaló la consejera, estos costes varían mucho dependiendo de la explotación. Aunque también indicó que la Consejería dispondrá de unos costes aproximados que estarán disponibles para que el sector establezca precios de referencia.

Vanoostende afirmó que los productores canarios, y en especial el sector ganadero, están atravesando un momento de crisis que prácticamente no tiene precedentes. Con unos costes de la energía y los insumos agrarios que no dejan de crecer y que está generando problemas de rentabilidad en las explotaciones.

Algo que corroboraron los representantes de las tres principales organizaciones agrarias que participaron también ayer en un debate enmarcado también en el Foro Agro Santander, se celebró en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife.

En este encuentro, participaron Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga); Domingo Martín, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) y Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias). El debate contó también con la intervención de Lorena Ruiz Ponce, responsable de Negocio Agroalimentario de Santander España.

Los presidentes de las tres organizaciones agrarias coincidieron en que la única alternativa para la supervivencia del sector primario en Canarias es conseguir que sea rentable, aunque discreparon acerca de las recetas que son necesarias para conseguirlo. Mientras Hernández realizó una defensa a ultranza de la aplicación de la ley de cadena alimentaria, tanto Domingo Martín como Ángela Delgado mostraron sus reticencias a que vaya a ser tan efectiva como se les ha prometido.

«Hasta ahora no estaba legislado que se les pagara a los agricultores al menos lo que nos cuesta producirlo, la ley de cadena viene a equilibrar todo esto», sostuvo Hernández, quien añadió que los productores no quieren ser «profesionales subvencionados» y que el objetivo debe ser que puedan recibir un precio justo por las frutas, las hortalizas, la carne o la leche que producen.

Plátano de La Palma

En el lado contrario se situó el presidente de Asprocan quien calificó la ley de cadena alimentario como «utópica» y aseguró que «no tendrá más repercusión para los agricultores que generarles mayores cargos burocráticos para poder cumplirla. Apuntó que los mercados funcionan siguiendo la ley de la oferta y la demanda y que el problema del sector en Canarias es la falta de unión que resta capacidad negociadora a los productores del Archipiélago. De hecho, el plátano canario fue siempre crítico con cómo podría afectar la aplicación de esta normativa a su actividad y logró a finales del pasado año un blindaje especial ante esta ley para que pudiera competir con la banana de terceros países.

Para Ángela Delgado la ley de cadena es «necesaria» porque debe existir una regulación que fije los costes mínimos para evitar «abusos» pero reflexionó que después los productores deben enfrentarse al mercado y a la competencia desleal que suponen las producciones que llegan desde otros países fuera de la Unión Europea.

En lo que todos sí coincidieron fue en que el sector primario está atravesando uno de los peores momentos de su historia más reciente. No solo el alza de la energía está elevando los costes de las explotaciones sino también la escalada de los insumos agrícolas.

Algo que está notando el Banco Santander entre sus clientes del sector agroalimentario, como ratificó ayer Lorena Ruiz, quien confirmó que la entidad ha incrementado la financiación a este sector en el primer semestre de este año.

En el debate del Foro Agro Santander también se tocaron otros temas que están afectando al sector en Canarias. Uno de ellos fue la erupción en la isla de La Palma que arrasó decenas de hectáreas de cultivos. El más afectado por la crisis volcánica ha sido el plátano, aunque tal y como aseguró el presidente de Asprocan ha demostrado una gran capacidad de superación. «Es fundamental que La Palma recupere los 12 millones de kilos que el volcán arrasó», concretó y especificó que en dos años esperan haber recuperado el 90% de lo perdido.

El reto del relevo generacional

El presidente de COAG-Canarias puso también sobre la mesa otro de los problemas más acuciantes que tiene el sector primario en las Islas: la falta de relevo generacional. «Cuando miro a mi alrededor veo muchas cabezas blancas», lamentó antes de añadir que son muchos los que salen del sector y los que entran no están en la misma proporción. «Es un problema estructural que no se resuelve con ayudas», sentenció. Bajo su punto de vista, «no es suficiente» con que solo cojan el testigo quienes son «hijos de agricultor o están vinculados por algún motivo» y aseguró que el mayor incentivo para que las personas se incorporen a la actividad agraria «es que puedan ganarse la vida de manera digna». Algo en lo que se mostró de acuerdo la responsable de Negocio Agroalimentario de Santander España quien consideró que las explotaciones deben ser sostenibles medioambiental y socialmente, deben serlo además económicamente. «Si no atraemos a los jóvenes al campo y fijamos población en el medio rural, no tendremos gente que trabaje en un sector esencial para nuestra economía» y recordó que representa un 11% del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel nacional y el mayor generador en la balanza exportadora del país.