CC exige a Escrivá rebajar los requisitos para que los canarios accedan al Ingreso Mínimo Vital

El secretario general de CC y senador por la comunidad autónoma Fernando Clavijo, lamentó ayer los datos sobre le implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Canarias y reclamó al Gobierno central cambios en la gestión y aplicación de la prestación para evitar que muchos de los hogares potencialmente beneficiarios de la misma no se queden sin cobrarla por no haberla solicitado, o por, habiéndola reclamado, no cumplan los requisitos establecidos en la norma.

En concreto, Clavijo pidió un sistema de solicitud más accesible al perfil de personas que necesitan de esta ayuda, más personal en los centros de gestión de la prestación, y un baremo menos restrictivo. La Autoridad Fiscal calcula que 32.000 canarios que tienen derecho a la ayuda no la cobran El líder nacionalistas cree que el hecho de que en Canarias el IMV solo está alcanzado al 37 % de los hogares con respecto al total de los que la recibirían si ésta estuviera totalmente desplegada, dejando fuera a 32.000 que tienen derecho a cobrarla, demuestra que el sistema no está respondiendo a la situación de pobreza que viven muchas familias y colectivos en el Archipiélago, y ha reclamado la comparecencia en el Senado del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que de explicaciones y exigir que el IMV llegue al 100 % de los canarios que lo necesitan. Clavijo, que registró este miércoles la petición de comparecencia en la Cámara alta, reprochó que «una herramienta con la que este Gobierno pretende no dejar a nadie atrás esté dejando fuera a dos de cada tres canarios en situación de vulnerabilidad». «Es algo que llevamos advirtiendo hace tiempo, porque la realidad es que mientras no se facilite el acceso a la tramitación estamos hablando de una tramitación telemática y compleja que el perfil del ciudadano que requiere esa prestación o no tiene los medios técnicos, o no tiene los conocimientos», explicó el senador. Clavijo ve «desprecio» del Estado en la gestión del IMV en el Archipiélago y dijo que «se trata de una situación suficientemente grave para que este Gobierno apueste por introducir reformas drásticas» tanto en los criterios para el acceso al IMV como en la tramitación con el fin de que esta ayuda, insistió, «llegue a quienes realmente la necesitan». 32.000 hogares canarios con derecho al Ingreso Mínimo Vital no lo cobran Recordó que su formación política llevan tiempo solicitando estos cambios que permitan que el IMV alcance a los ciudadanos y familias en situación de vulnerabilidad». En este sentido, insistió en la necesidad de buscar puntos de encuentro que permitan que esta herramienta «sea lo suficientemente eficaz y eficiente para que la prestación llegue a quien la necesite». Para ello, demandó dotar de más personal a las oficinas de la Seguridad Social en las Islas, así como, permitir que «la tramitación sea presencial y no solo telemática». El senador se refirió a la brecha digital como uno de los hándicap para el acceso a esta ayuda y citó las dificultades para las personas de determinados núcleos poblacionales para acceder a las herramientas o tener las competencias digitales obligatoria para solicitar la prestación. Los nacionalistas demandan explicaciones del ministro Escrivá en el Senado Clavijo demandó, además, analizar los criterios para el acceso al IMV porque «están dejando atrás a muchas personas y a familias sin tener en cuenta su verdadera situación». En este sentido, puso como ejemplo «a quienes han tenido que volver a casa de sus padres con sus hijos y están viviendo en un cuarto, pero no tienen derecho a acceder al Ingreso Mínimo Vital porque en el domicilio el abuelo percibe una prestación o hay otro hermano que esté trabajando». Apeló además a la necesidad de poner en marcha «los mecanismos para que no haya personas que merecen y que tienen derecho a percibir el Ingreso Mínimo Vital en las Islas a las que se les sigue poniendo trabas». Según él, las circunstancias de personas que se quedan sin cobrar la prestación pese a tener derecho a ello son más habituales en Canarias que en el resto de España, y apostó por «revisar el modelo si queremos que la medida sea afectiva».