Los embates que lastran a Canarias

Canarias afronta un segundo semestre de 2022 y un 2023 condicionada a los factores externos que pueden impactar sobre el turismo si hay recesión económica en Europa y los elevados precios que reducen la capacidad de gasto de las familias. La economía de las Islas no ha recuperado aún los niveles de 2019 y difícilmente lo podrá hacer si la actividad se enfría en los próximos meses.

Los nubarrones se ciernen sobre el horizonte económico pero el análisis concienzudo realizado por la Confederación Canaria de Empresarios no entra en el catastrofismo que auguran algunos economistas sobre lo que puede ocurrir a partir del otoño. Pedro Ortega califica de «realista» el informe realizado por el equipo de la CCE que lidera José Cristóbal García y que evidencia los «embates» a los que se enfrenta la economía española y la canaria en particular. La recesión todavía no es un hecho pero sí es una previsión que manejan los analistas porque en el primer trimestre de 2022 el crecimiento económico fue negativo en Francia, Estados Unidos y Japón.

El turismo es la válvula de salvación de la economía de Canarias pero puede verse afectado por las turbulencias que se viven en Europa como consecuencia del conflicto bélico de Ucrania y las amenazas de Rusia sobre el suministro de gas. A las islas afecta directamente lo que pueda ocurrir en Alemania porque si la economía germana entra en recesión y Putin hace de las suyas podrían irse al traste las previsiones optimistas para la temporada de invierno. A este cóctel se une la inflación galopante y la subida de los tipos de interés, que pueden enfriar aún más la economía en el segundo semestre del año.

La riqueza productiva de las Islas es 6.000 millones menor que la del año 2019

Las revisiones sobre las previsiones que se realizan del crecimiento del PIB cambian constantemente. El Gobierno regional mantiene que para 2022 y 2023 Canarias seguirá creciendo por encima de la media nacional, como ya hizo en 2021, pero la tendencia es a la baja, de tal forma que para curarse en salud el Ejecutivo pone hasta tres posibles escenarios de más pesimista a más optimista. El análisis de la patronal prevé que estas estimaciones –que oscilan entre el 3,6 y el 5,4% de crecimiento en 2023– están condicionadas a la evolución de los datos epidemiológicos y la respuesta de los mercados emisores de turistas. Y claro está a la inversión pública procedente de Europa.

Una de las conclusiones más llamativas del análisis realizado sobre la economía canaria es que la actividad aún no ha alcanzado los niveles de 2019, pese al crecimiento experimentado el año pasado en los distintos sectores y difícilmente se podrá alcanzar los niveles prepandemia en 2022 si las previsiones más pesimistas se cumplen y se enrarece la situación en Europa por los diferentes factores que están contrayendo la economía y que ha provocado que en el primer trimestre del año ya haya una ligera caída del consumo.

El PIB de España al concluir 2021 fue 75.000 millones de euros menor que el de 2019 y en Canarias la riqueza productiva cayó en 6.000 millones de euros. Se ha perdido valor y peso de la economía canaria en el conjunto del Estado y la patronal insiste en que el único sector capaz de revertir esta situación es el turismo. Ante el «debate» de diversificar la economía, los dirigentes empresariales abogan por reivindicar el peso de la estructura productiva del turismo porque es el sector «que está ayudando a crecer». «Me niego a entrar a ese tipo de debates. El crecimiento de cualquier otra actividad económica está bien, pero eso no significa diversificar la economía. Lo importante es cómo el turismo es el sector que nos está ayudando a crecer. Cualquier otro tipo de actividad no va a contribuir al empuje y al empleo mejor que el turismo», aseguró José Cristóbal García.

La patronal defiende al sector turístico como el único capaz de remontar la actividad económica

En este marco de estimaciones, revisiones continuas y escenarios de incertidumbre casi permanente lo que está lastrando la economía es la creciente inflación, sobre todo la subyacente, que se sitúa en niveles históricos del 5,4%. La escalada de los precios ya se inició en 2021 pero se ha acelerado en 2022, lo que ya está repercutiendo sobre la capacidad de gasto de las familias, factor esencial que provocó el crecimiento económico del año pasado. En este sentido, el afán de los bancos centrales –Reserva Federal y Banco Central Europeo– por poner freno a la inflación a través de la política monetaria puede condicionar la evolución de la economía con un enfriamiento de la misma.

Los próximos meses serán decisivos para determinar el alcance de los diferentes factores y escenarios que están sobre la mesa. A Canarias no le afecta tanto directamente la tensión energética pero indirectamente su dependencia del turismo hace que se mire a Europa con bastante preocupación.