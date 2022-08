Un julio negro destruye 5.676 empleos y manda al paro a 1.193 canarios

El mercado laboral canario despide un mes de julio para olvidar. El peor de la historia. Un mes que se salda con la destrucción de 5.676 puestos de trabajo y con 1.193 personas más en la cola del paro. Se corta así de raíz la racha positiva que se inició en febrero y que ha durado cinco meses, un período en el que se crearon 22.682 empleos y el paro se redujo en 16.912 personas. Los buenos datos acumulados en lo que va de 2022 amortiguan el brusco frenazo de julio, que obedece en gran medida a la masiva extinción de contratos en la enseñanza por el fin de curso. No obstante, y al margen de esta circunstancia puntual, también la incertidumbre que han traído consigo la invasión rusa de Ucrania, la carestía de las materias primas y la ola inflacionaria está detrás de las cada vez mayores dudas en las empresas a la hora de contratar.

De los últimos 18 años –la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social abarca desde 2005–, tan solo en cuatro se incrementó el desempleo en el mes de julio. Aumentó en 277 personas en julio de 2008, en 1.666 en el mismo mes de 2011, en 1.979 en 2019 y en 1.193 el mes pasado. En los restantes 14 años, julio siempre trajo consigo bajadas del paro en mayor o menor medida. El séptimo mes de 2022 se suma de esta manera a esa corta lista de excepciones con una subida del desempleo del 0,63%, cinco décimas por encima de la experimentada a nivel nacional (0,11%). Una subida que ni mucho menos fue generalizada. De hecho, el número de parados disminuyó en julio en hasta ocho Comunidades Autónomas. Tras este traspié, la cifra de parados crece en las Islas hasta los 191.437, aún sensiblemente por debajo de la barrera psicológica de los 200.000 desempleados.

El mercado laboral del Archipiélago encadenaba cinco meses, de febrero a junio, ganando la batalla contra el paro. Enero había terminado con más de 207.000 canarios en el limbo del desempleo, pero la mejora iniciada al mes siguiente permitió bajar a cifras cada vez más propias de tiempos de bonanza por más que Europa esté sumida en una crisis que se agrava cada día. De momento, ni los Gobiernos, ni la patronal, ni los sindicatos se mojan sobre si los malos datos del mes pasado son una excepción pasajera o si, por el contrario, son el comienzo de una tendencia a la baja. La visión más optimista se sustenta en el hecho de que este incremento mensual del paro pierde trascendencia al tener en cuenta que, con todo, julio concluyó con 62.664 parados menos que en julio de 2021, una caída de casi un 25%. Además, tanto el Gobierno de Canarias como el sindicato UGT recordaron ayer que en julio se produce un importante aumento del desempleo en el ámbito educativo tras el fin de curso, lo que ha dado lugar a que haya más de 10.000 parados en la actividad docente. En cualquier caso, el curso escolar acaba, claro, todos los años, con lo que todos los años crece el número de desempleados en el sector de la enseñanza; y, sin embargo, esto se tradujo en un crecimiento global del paro tan solo en cuatro, cabe insistir, de los últimos 18 ejercicios. ¿Qué quiere esto decir? Pues que el resto de actividades no ha sido este año capaz de compensar el lógico y habitual aumento del desempleo entre maestros y profesores que se produce por estas fechas. Queda por corroborar si esto obedece a que son más los docentes que han pasado al paro este año tras la finalización de los contratos extraordinarios para reforzar la plantilla pública durante lo peor de la pandemia, o si en realidad el tejido productivo isleño empieza a verle las orejas al lobo.

Alimenta esa visión más negativa que sea precisamente el sector servicios, donde se incluye el turismo –el motor de la economía regional–, el que esté detrás de la subida del paro en julio. Porque el desempleo se redujo en los otros tres grandes sectores productivos –agricultura, industria y construcción– e incluso entre el colectivo de quienes buscan su primer puesto de trabajo, pero en cambio creció en hasta 2.304 personas en los servicios.

Pero lo que hace del último julio el peor de la historia para el mercado laboral canario no es tanto el paro, que también, como la destrucción de empleo. El mes anterior desaparecieron del tejido productivo isleño hasta 5.676 puestos de trabajo. Una pérdida de mano de obra que también supone el fin de una racha de cinco meses de creación de empleo.

El mercado laboral experimentó entre febrero y junio un círculo virtuoso de bajada sostenida del paro e incremento sostenido del empleo –dos fenómenos que no siempre van de la mano– que terminó el mes pasado de forma un tanto abrupta. Fue julio del año pasado el único en que se destruyeron más puestos de trabajo que en este séptimo mes de 2022, un total de 6.072, pero el paro no solo no aumentó, sino que se redujo. Sin embargo, el mes pasado se combinaron una sensible destrucción de empleo y un por estas fechas poco frecuente incremento del número de parados.

Tras alcanzar en junio su máximo histórico, la cifra de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se queda ahora en 838.986, una cantidad que permite afrontar las turbulencias que se atisban en el horizonte con 20.845 empleados y autoempleados más que en febrero de 2020, el último mes antes del estallido de la pandemia de coronavirus, y con 64.680 más que hace un año. Así que a pesar de esos casi 5.700 puestos de trabajo que se perdieron el mes pasado, el número de afiliados en las Islas, esos 838.986, es el más alto de la historia en un mes de julio.