El Gobierno aprobó a principios de julio una ayuda de 200 euros destinada a personas con pocos recursos económicos. Se trata de un cheque con el que se pretende ayudar a las familias con ingresos reducidos. El objetivo es mitigar el efecto de la inflación. Los primeros pagos ya se han realzado. Si tu has pedido la ayuda y aún no has recibido el cheque en tu cuenta ni sabes si te lo han concedido te contamos cómo averiguarlo.

¿Cómo saber si te han concedido la ayuda de 200 euros de Hacienda? Si ya has cumplimentado tu solicitud para recibir esta ayuda pero aún no la has recibido puedes comprobar si te la han concedido o no de una manera muy sencilla. Para comprobar si la ayuda ha sido concedida hay que acceder a la página web de la Agencia Tributaria con el DNI electrónico o el certificado digital. Una vez allí hay que acceder al enlace "Consulta de solicitudes presentadas". En este apartado se puede comprobar si el bono de 200 euros está en situación de Alta o Baja. En el caso de el bono aparezca en situación de Alta pero no el ingreso en el banco aún no se haya realizado hay que ser paciente, ya que la administración tiene hasta el 30 de diciembre como fecha límite para realizar todos los ingresos. También puede darse el caso de que el bono esté embargado si el usuario en cuestión tiene alguna deuda pendiente. Si aun no has pedido el cheque recuerda que puedes solicitarlo hasta el día 30 de septiembre. ¿Cómo pedir el cheque de 200 euros? El cheque de 200 euros debe solicitarse a través de la web de la Agencia Tributaria. Para hacer la petición, el solicitante debe verificar su identidad a través de un método digital ya sea con la clave permanente, con el certificado digital o con el sistema Cl@ve. Una vez se haya accedido al sistema y realizado el proceso de verificación, hay que rellenar un formulario en el que, entre otros datos, hay que poner el número de cuenta bancaria donde se quiere recibir el ingreso de 200 euros. La fecha límite para solicitar el cheque es el 30 de septiembre. La ayuda de 200 euros del Gobierno está destinada a las personas que durante el año 2021 percibieron menos de 14.000 euros anuales de ingresos (en el núcleo familiar) y su patrimonio fuera menor de 43.196,40 euros (sin incluir la vivienda habitual). Además, las personas que soliciten la ayuda deben tener residencia legal en España y haberla tenido también durante el último año. Otro de los requisitos para solicitar el cheque del gobierno es que la persona solicitante esté dada de alta en la Seguridad Social, ya sea como trabajador por cuenta propio o ajena. También podrán beneficiarse de los 200 euros las personas que estén en el paro siempre y cuando estén inscritos en una oficina de empleo (independientemente de si están cobrando una ayuda por desempleo o no).