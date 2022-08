Canarias esquiva el caos aéreo y las reservas hoteleras crecen un 10%

La actividad turística en Canarias no se ha resentido este verano como consecuencia del caos aeroportuario que se ha vivido en muchas terminales europeas. Las sucesivas huelgas, que se han unido a las suspensiones de vuelos y la falta de personal en muchos aeródromos no han dejado una impronta en los hoteles del Archipiélago en forma de cancelaciones de reservas. Así lo aseguran las principales patronales de las Islas, que sostienen que aún con los problemas aeroportuarios que han existido, el sector ha gozado de buena salud esta temporada estival. Las previsiones son también buenas de cara al invierno, unos meses en los que los alojamientos canarios suelen recibir al mayor grueso de visitantes, y las reservas se han incrementado en un 10%.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FETH), José María Mañaricua, descarta que se hayan producido cancelaciones masivas por esta cuestión y asegura que «si han existido algunas se han visto compensadas por otras reservas nuevas».

En este mismo sentido se expresó también Juan Pablo González, gerente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), quien sostuvo que la actividad no se ha visto afectada por el caos aéreo que ha dejado a muchos pasajeros en tierra este verano. González explica que a diferencia de lo que ha ocurrido con las rutas que conectan los aeródromos de otras comunidades autónomas «los servicios mínimos que se han impuesto para las conexiones con Canarias han sido muy elevados». El motivo es que no existe un método de transporte alternativo para viajar a las Islas, con lo que las consecuencias han consistido en su mayoría en retrasos, pero no se han producido cancelaciones masivas que hayan podido tener efecto en las reservas alojativas.

De hecho, los datos cosechados por el sector turístico del Archipiélago en esta temporada de verano han sido buenos y la actividad vive el primer periodo estival de normalidad después de la pandemia. El número de viajeros alojados en los hoteles de las Islas superó en julio a los que llegaron en ese mismo mes de 2019, el año anterior a la aparición de coronavirus. Y supone además la cifra más alta en ese mes de los últimos 23 años, según la Encuesta de Coyuntura Hotelera. Las pernoctaciones también han rozado los niveles prepandemia llegando a los 6,2 millones, aunque no lograron superar la cifra de 2019 debido a que la estancia media se ha visto reducida en estos dos años.

Aun así, la patronal tinerfeña insiste en que los datos incluso han mejorado las previsiones que los hoteleros tenían para el arranque de temporada y también prevén que esto pueda volver a pasar en el mes de agosto, donde las ocupaciones están siendo mayores, del 86% de media en el sur de Tenerife y del 82% en la parte norte.

Las previsiones para el invierno continúan siendo buenas a pesar de las incertidumbres que existen de cara al otoño. Canarias ha registrado un aumento de las reservas para la temporada alta de un 10% respecto a los datos de 2019, gracias al turismo británico y centroeuropeo, según Voxel, una plataforma especializada en ofrecer soluciones tecnológicas a empresas del sector turístico.

Unas buenas perspectivas que se unen además al alza de la conectividad aérea de Canarias prevista para la campaña de invierno. Las aerolíneas han programado 2,4 millones de plazas más para viajar a las Islas desde los principales mercados emisores de turistas. Los 9,6 billetes de avión que se ofertarán suponen un 33% más que los que se vendieron en la temporada de invierno anterior al covid.