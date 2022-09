Mani Thawani: «Las condiciones de Canarias atraerán a inversores ‘cripto’ en los próximos años»

¿Cómo valora el evento celebrado el pasado sábado?

Pues la verdad, a nivel de impacto súper bien porque al final lo más importante es que el evento se haya podido realizar. Es triste pensar que el éxito de un evento totalmente legal en un país democrático es que se haya podido realizar. En el otro apartado hubo muchísimo valor. Ponencias muy interesantes, todas eran educativas, nadie impartió ningún tipo de inversión sino todo lo contrario. A nivel técnico no pudimos romper el récord, pero por eso es un récord porque son difíciles de romper. Contábamos con una de las empresas más reputadas de España a la que habíamos pagado 150.000 euros para que la red no fallase ese día, pero nos dijeron que había una posibilidad porque todo el mundo se tenía que conectar de forma simultánea. No pudo ser.

¿Entiende la polémica que se generó en torno al desarrollo del evento?

Después de hablar con varios periodistas llego a pensar que es agosto y hay mucho tiempo libre en Madrid. Que partidos políticos pidan la cancelación de un evento totalmente legal es lo que ha hecho aún más ruido. Pero si me pregunta si lo entiendo, no lo entiendo del todo porque se ha demostrado que no era nada de lo que se habló.

Ha dicho que el evento tuvo que reinventarse, ¿por qué? ¿estaba previsto que se hicieran recomendaciones de inversión antes de la polémica?

El evento se tuvo que reinventar porque nos quedamos sin ponentes y sin presentadores, no por ese motivo. En nuestro caso, nosotros también nos tuvimos que reinventar porque la tecnología no funcionó. Era lo que nos faltaba en ese momento que no nos funcione la red. Donde nos tuvimos que reinventar fue en que cada día se nos caía un ponente y entonces teníamos que suplirlo. Toda la prensa encima, no podíamos estar probando todos los fallos que podían ocurrir. Por eso creo que ocurren los fallos porque no tuvimos el tiempo suficiente debido a la presión mediática, nuestra cabeza empezó a centrarse en otras cosas, en la prensa más que en el propio evento. Pero es que era difícil cuando se está pidiendo la cancelación de un evento legal. Por eso nos tuvimos que reinventar porque cada día se caía un ponente. Se nos cayeron patrocinadores y ponentes diría que en un 60% por la presión mediática.

Sin embargo, toda la polémica asegura que le dio un marketing impagable...

Sí hay momentos positivos es los que quieres llegar a pensar así.

A pesar de todo, ¿habrá próxima edición?

Seguro que habrá próxima edición. El próximo año estamos programando hacer 55 eventos más de uno por semana. Uno sí que será de la magnitud del Metaverse Day y otros muchos pueden llegar a tener una magnitud elevada pero no como esa.

¿Comprende el celo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene puesto en el mundo de las criptomonedas?

La CNMV no dijo nada. Ellos informan de que en un evento los asistentes tienen que estar informados de los riesgos de las criptomonedas. Algo que no me parece del todo descabellado. Nosotros estuvimos en contacto con la CNMV toda la semana. La polémica viene de la parte mediática y como lo han hecho una bola mucho más grande.

Pero la CNMV sí que advirtió que MundoCrypto se encuentra en su lista gris por no contar con autorización para prestar servicios de inversión y que varios de los patrocinadores del evento están considerados chiringuitos financieros...

Eso es lo que dijo porque actualmente las criptomonedas no están reguladas. Por lo tanto no hay ninguna licencia que puedas dar para funcionar como instrumento financiero ni realizar recomendaciones en criptomonedas. Pero nosotros somos una empresa educativa. Eso es todo lo que dijo no dijo nada acerca de grupos sectarios ni de las otras cosas que han ido saliendo.

¿Cómo comenzó usted en el mundo de las criptomonedas?

Un familiar que se dedicaba al ecomerce vio en una formación alguien que cobraba en bitcoin, indagó sobre ello y se lo dijo a mi hermano mayor. Él me lo dijo a mi y de ahí mi curiosidad me hizo seguir aprendiendo. En el 2016 fue la primera vez que compro bitcoin. Yo soy apasionado de las formaciones online, me he hecho todas las formaciones online que existen.

¿Ha conseguido hacerse millonario con estas inversiones?

Soy un empresario. Mis empresas, gracias a que trabajamos muy profesionalmente, me permiten una pequeña facilidad que no tenía antes, además de que yo vengo desde abajo. Pero tampoco lo disfruto porque trabajo 14 horas al día. Mi vida es en la oficina, no hay mucha diferencia.

¿Cree que la imagen de éxito que se da de personas como usted, inversores en estos activos, es buena para muchos jóvenes que ante la precariedad y la falta de oportunidades ven en este mundo una posibilidad de ganar dinero?

Nosotros siempre hemos apoyado la educación, el trabajo duro y el esfuerzo. Nunca nada es fácil. Siempre he trabajado 14 horas entre el estudio y el trabajo para conseguir lo que deseas, pero cuando lo tienes sigues trabajando lo mismo o más para no perderlo. Las personas tienen que entender que nada es fácil. Todo se puede conseguir pero con mucho esfuerzo. Algo que igual no todo el mundo está dispuesto a dar porque si fuera fácil nadie estaría impresionado con ello ¿verdad? Como cuesta por eso a las personas que lo tienen se les admira por ello.

¿Por qué se transmite entonces esa imagen?

Nosotros no nos alineamos con eso. Somos una empresa educativa y somos justamente el filtro para que todas esas personas conozcan tanto los beneficios como los riesgos.

Pero ni siquiera la formación te pone a salvo de los riesgos que suponen este tipo de inversión...

En la formación conoces tanto los beneficios como los riesgos. Pero en nuestras formaciones no se trata de invertir se trata de conocer la tecnología blockchain. Algo que he estado reiterando en todas mis charlas últimamente. Nuestras formaciones no se trata solo de comprar bitcoin sino de conocer las utilidades que tiene, de conocer su tecnología, de conocer el futuro que puede tener a nivel tecnológico y las facilidades que nos puede dar.

¿Cree que sería necesaria una regulación de las criptomonedas?

Es muy común escuchar que las criptomonedas no están reguladas y una vez más la frase en errónea. Sí hay regulación. Lo que no está regulado son algunas actividades con las criptomonedas, los exchanges. Hay países que sí y países que no. Ahora puede salir mucha regulación nueva si eres un exchanges de criptomonedas que permite la compra y la venta. Pero en la educación, que es nuestro mercado, sí que creo que se debería regularizar para formalizar la educación de criptomonedas, sería algo muy bueno. Es más difícil porque la formación y el conocimiento debería ser libre para compartirlo. Pero sí deberían de existir una regulación para empresas formativas. Nosotros mismos estamos aplicando la primera regulación en Emiratos Árabes y otra regulación en El Salvador. Siempre y cuando exista una regulación para que puedas formar a los ciudadanos acerca de esta nueva tecnología nosotros seremos los primeros en aceptarla.

¿Qué le recomendaría a una persona que quiera iniciarse en este mundo?

Lo primero si quieres empezar en criptomonedas tienes que intentar identificar el por qué. Si para lo que entras es la inversión entonces tienes que formarte muy bien para conocer todos los beneficios y los riesgos. O si quieres entrar en las criptomonedas para profesionalizarte. Hay muchas personas que buscan una alternativa al sistema educativo tradicional y buscan formarse para profesionalizarse en otras facetas, para escribir en prensa descentralizada, desarrolladores, conocer aplicaciones descentralizadas para un gammer para ver como puede tener posesión de sus propios activos... Entonces si entras por esta faceta te recomiendo educación pero también practicar. La práctica es muy importante para la parte tecnológica. Para la parte de inversión tienes que empezar a educarte muy bien. Son dos ramas. Las criptomonedas y el blockchain no es solo inversión como se habla.

Usted nació en Canarias, ¿sigue teniendo vinculación con las Islas?

Nací en San Bartolomé de Tirajana en Las Palmas, tengo familia en Tenerife. Siempre que puedo voy. Tenemos una familia muy humilde, seguimos viviendo en la misma casa de siempre en el sur de la isla.

¿Piensa retornar?

Vivir ahí lo veo más complicado pero me gustaría ir a retirarme. Como Canarias no hay ningún sitio.

Una de las sedes de su empresa está en Tenerife, ¿cree que Canarias tiene las condiciones necesarias para atraer a este tipo de compañías focalizadas en las criptomonedas?

Cuando buscamos abrir sedes y expandirnos a nivel internacional nunca buscamos razones fiscales sino estratégicas que tienen que ver con nuestro mercado. Ahora estamos en Dubái porque las criptomonedas son un hub muy importante. Vemos apoyo hacia nuestra industria. A a nivel fiscal Canarias tiene la Zona Especial Canaria (ZEC) que estoy seguro va a atraer empresas internacionales. Es algo muy positivo. Yo mismo he tenido sociedades en la zona ZEC en el pasado, que ya están inactivas. Creo que pueden atraer a mucho inversor externo.

Pero, ¿cree que reúne las condiciones para atraer a empresas de este sector?

Totalmente. A nivel de inversión si buscan atraer a inversores que invierten en criptomonedas no creo que sea por razones fiscales sino porque en Canarias se vive muy bien. Se tributa el 25% de la ganancia patrimonial y además tiene un impuesto del patrimonio de un 1 o 2%. Pero para una empresa educativa y digital como la nuestra sí que tiene un aspecto muy positivo que es ese 4% a nivel fiscal una vez más, además del IGIC que es del 7%. Es muy interesante y muy probable que consigan atraer a inversores en los próximos años. Conozco a algunas que ya están en Canarias y otras ya están pensando en venirse a Canarias porque es muy interesante incluso nosotros no descartamos en un futuro volver a ampliar nuevas empresas dentro del Archipiélago.