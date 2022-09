Las cofradías isleñas reclaman un estatus especial en la nueva ley estatal de Pesca

Las cofradías de pescadores de Canarias reclaman que la nueva Ley de Pesca que se tramita el Congreso incluya un apartado especial reconociendo para el sector un estatuto de ultraperificidad que recoja las singularidades de la flota canaria en todos los ámbitos de la actividad. El presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas, Gabriel Jiménez Cruz, calificó esta mañana durante su comparecencia por vía telemática ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara baja, de «carencia importante» de la nueva ley este aspecto, sin el que considera que el sector seguirá teniendo problemas de supervivencia.

«Si hay una región a la que Europa le reconoce un estatus diferenciado en pesca al resto del continente, esto debe recogerse en la ley porque si no lo pasaremos mal», afirmó.

Jiménez aseguró que, junto a algunas importantes lagunas, la ley recoge parte de las demandas de la flota canaria, y apoyó en especial el mecanismo introducido en la norma para la optimización de cuota y de posibilidades de pesca. Eso significa que durante el último cuatrimestre del año, cuotas pertenecientes a otras flotas que no se hayan pescado, porque no han entrado pesquerías a esas zonas o no han tenido capacidad de hacerlo, se redistribuirán entre el resto. «Apoyamos todos estos cambios porque permite ceder cuota para el último cuatrimestre y esto evitaría quedarnos parados, pasando el pescado pero sin poderlo capturar como nos ha pasado en los últimos años. Podemos ceder cuota a Portugal y a Francia y recibirla de la que a nosotros nos puede interesar», resumió el presidente de las cofradías de Las Palmas.

Jiménez aseguró que «los fundamentos de la ley están muy bien definidos», pero insistió en que «para nosotros hay carencias e incertidumbres dentro del articulado que nos gustaría que se corrigieran». En concreto, además de la ausencia de un reconocimiento especial para las Islas, Jiménez se refirió a asuntos como la zonificación, la prohibición de pescar en determinadas área de hábitat de especies protegidas o el establecimiento de normas de comercialización similares a las del resto de la flota española, pese a las diferencias en las condiciones de pesca o de las características de los barcos. Mencionó en este sentido que «hay una gran intromisión del Ministerio de Transición Ecológica en relación con las capturas accidentales de especies protegidas». También reclamó mayores cuotas de captura de atún rojo.

El portavoz de los pescadores de Las Palmas compareció ante la Comisión en el marco de la tramitación de la nueva ley de Pesca y en la que también están participando representantes de todas las flotas pesqueras españolas, científicos, ecologistas y representantes de las administraciones. El objetivo es intentar consensuar una nueva norma que asuma las directivas europeas que afectan a la actividad con una triple perspectiva: conservación de los recursos pesqueros, actividad económica y empleo, y cohesión social de las zonas costeras. Se trata de establecer nuevas líneas básicas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros, como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas.

Cuotas pesqueras

En materia de gestión pesquera, la nueva ley, en estos momentos en periodo de enmiendas, apuesta por una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Para ello, clarifica los requisitos para poder desarrollar la actividad y redefine el Registro General de la Flota Pesquera, haciéndolo más completo, sencillo y eficaz, según el texto gubernamental.

La portavoz del PSOE en la Comisión sobre esta materia, la canaria Ariagona González, asegura que el sector pesquero canario se verá beneficiado sobre todo por uno de los mecanismos novedosos de la norma, el de la optimización de cuota. «Eso es un gran beneficio para la flota canaria».

En la actualidad, los barcos del Archipiélago pueden capturar un total de 2.368 toneladas dividido entre dos flotas, el 95% para los 35 atuneros cañeros y 218 toneladas para los 200 buques de flota artesanal polivalente. La portavoz socialista rechaza por otra parte que la ley deje en entredicho las competencias de las comunidades autónomas para acordar cuotas o repartos internos de la que se asigne a su zona pesquera. «El Estado tiene competencias exclusivas en aguas exteriores, que es lo que regula esta ley, y no entra en las interiores, competencia de las comunidades autónomas». Según la socialista, «el Gobierno tiene en cuenta todas las singularidades territoriales y reparte las cuotas para asegurar la cohesión social y económica de la flota, porque si no muchos barcos desaparecerían».

Lectura muy distinta realiza la representante de CC en la Comisión, María Fernández, quien destaca que «la plataforma en la que faenan los pescadores canarios es la africana y hasta las propias migraciones de los peces no coinciden con la temporada del resto de la flota española», por ello los nacionalistas reclaman que la cuota que se de a Canarias la decida la Comunidad Autónoma, «porque lo que se hizo la última vez fue un desastre y el sector ya lo ha advertido. Qué mejor que sea la Comunidad Autónoma la que acuerde con el sector el reparto», subraya.