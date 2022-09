Canarias como destino ideal para escapar del cada vez más cercano frío invernal. Un frío con el que este año será más difícil lidiar para muchos ciudadanos europeos, en particular los alemanes, quienes ven cómo Vladímir Putin juega con la tubería del gas que suministra al país centroeuropeo en represalia a la férrea oposición de Bruselas y Berlín a la invasión rusa de Ucrania. El Gobierno de Canarias quiere hacer de la necesidad virtud y la Consejería de Turismo, Industria y Comercio ha puesto en marcha una campaña para promocionar las Islas en Alemania como ese destino ideal para los turistas silver plus –ese turista maduro por lo general mayor de 55 años– de cara a los meses invernales. El Archipiélago se presenta así como el mejor refugio de los germanos mayores de 55 no solo ante el frío, sino también ante el alto coste energético provocado por la invasión de Ucrania.

A lo largo de esta semana se activará esta publicidad en medios sociales que nace como una reacción inmediata de la marca Islas Canarias ante la alta preocupación mostrada por la ciudadanía alemana ante la crisis energética, y que también aprovecha la implementación por parte del Gobierno germano de diversas ayudas para paliar la carestía de la electricidad. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, resaltó ayer que con esta campaña puntual siguen «trabajando en captar a los visitantes de larga estancia, un nicho de alto interés para Canarias, ya que destaca por generar una facturación turística más elevada y mejor distribuida en destino». El perfil de turista al que se dirige esta campaña responde a un ciudadano alemán que tiene entre 55 años y 75 años y que dispone de tiempo y solvencia económica para disfrutar de una larga estancia en Canarias, un destino que ya conoce por visitas anteriores. «Vamos a impactar en personas que ya tienen un interés potencial en viajar a las Islas y que quieren huir del frío de su país y del alto coste del consumo energético que este conlleva, por lo que están abiertos a prolongar su permanencia en un Archipiélago que les ofrece sol y buen clima durante la época invernal», añade la consejera. La campaña se centra en ensalzar las cualidades climatológicas de Canarias durante los fríos meses del invierno europeo y desmontar las barreras psicológicas que existen para contratar una larga estancia en las Islas, con el doble beneficio que aporta a estos turistas: tanto el económico, ya que evitan el gasto de energía que tendrían que consumir en su país, como el saludable, pues se trata de visitantes que superan los 55 años y a los que el clima cálido y estable de las Islas les favorece. Esta iniciativa, que estará activa a lo largo de tres semanas, cuenta con una inversión de 40.000 euros de los fondos europeos, una cantidad «adecuada» para impactar con una frecuencia óptima a una población objetivo perfectamente segmentada por edad, intereses y comportamiento y perteneciente a un único mercado de grandes dimensiones como el alemán. Además, Turismo de Canarias también pondrá en marcha a partir de octubre un conjunto de campañas internacionales con una inversión total de 10,5 millones de euros para impactar al cliente europeo de diversos segmentos durante el invierno.