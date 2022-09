«La energía solar es la única que logra empoderar al ciudadano»

¿Qué ventajas tiene la fotovoltaica respecto al resto de renovables?

Tiene varias. El primer factor es que se trata del mejor recurso que tenemos de forma natural en todas las islas y en todas las zonas del Archipiélago. El segundo es que es la más democrática, la más accesible y la que consigue empoderar al ciudadano porque este puede tener su propia planta. Y lo mismo con la pequeña empresa o a la industria. Es una tecnología que ayuda a democratizar la energía y da independencia a todos los actores que te he comentado. Y dejando a un lado el autoconsumo, también permite que se generen muchos productores y haya más oportunidad de acceso.

¿Cuáles son las principales barreras con las que se encuentra el sector?

La principal es la regulación. Tiene que ser más inteligente, mucho más ágil. Otra barrera puede ser la predisposición de las administraciones, pero esto parece que sí que existe en Canarias. Y después es muy importante el apoyo e impulso por parte de la sociedad porque son ellos los que tienen que participar en todo esto. Ellos deben empujar a las administraciones para lograr la máxima penetración.

¿Considera que en Canarias se ha dado más apoyo a otras energías renovables?

Nosotros defendemos todas las tecnologías, no solo la solar. Lo que pasa es que entendemos que esta es la más huérfana. Y eso que es la más accesible ahora mismo y la que menos costes de producción tiene y mejor resultado está dando. Lo vemos en Alemania, donde tienen instalada una potencia brutal y sin embargo producen la mitad que en una planta del Archipiélago. Y ellos no son tontos (risas), los alemanes invierten en energía solar con más fuerza que los canarios y eso que ellos tienen otros recursos importantes eólicos. Cuando hablamos de un cambio hacia las energías renovables debemos entender que hay que cambiar el modelo en todos los parámetros, y uno de ellos es el empoderamiento del ciudadano.

¿Y el resto de energías no lo permite?

La mejor tecnología para esto es la solar. Nadie va a comprar un molino, pero sí podrán tener una planta de 500 kilovatios y se podrá plantear hablar de comunidades energéticas. Lo que está claro es que sin la solar, la democracia energética en Canarias no es viable. Si tu montas aerogeneradores, que son de cuatro o cinco compañías más alguna offshore, seguimos con el modelo anterior, pero en lugar de ser Endesa son cinco empresas. Además suele pasar que con el tiempo se las venden las unas a las otras y se acaban poniendo de acuerdo. Eso es lo que me preocupa, hay que meter a muchas empresas distintas.

¿Hay también diferencias en el coste de instalación?

Sí claro, la fotovoltaica se ha abarato muchísimo en los últimos diez años. La minieólica es carísima si la comparas con la solar. Tardas el doble en amortizarla. El sol sale todos los días y el molino se te puede parar 15 días. Además, la fotovoltaica es la que mejor se integra en el paisaje.

Y si existen tantos aspectos positivos, ¿por qué en las Islas no se apuesta más por la energía fotovoltaica?

No lo sabemos. Pero solo ocurre aquí, en la Península y en el resto del mundo está creciendo mucho más rápido. Hay que seguir avanzando y meterle mano a la regulación porque aquí es excesiva. La administración tiene recursos, pero tiene que cambiar el chip y no seguir la dinámica del pasado. Además, debemos creer en nuestros profesionales, los ingenieros, para que estos sean los que puedan dar las autorizaciones. Y si hay errores, pues la responsabilidad será de ellos. Nosotros sabemos lo que hacemos porque llevamos años dedicándonos al sector. A nivel global la solar fotovoltaica está adelantando a la eólica y eso aquí no ocurre. Tengo que reconocer que se ha avanzado mucho, pero queda un mundo por delante. No estamos en el momento de soltar frases hechas, estamos en el momento de actuar porque nos estamos jugando el futuro de las nuevas generaciones.

¿Qué peso tiene ahora la fotovoltaica en Canarias?

Lo cierto es que hemos tenido crecimiento porque partíamos de la nada. Pero hay que reconocer que los porcentajes se han mantenido bastante estableces durante los últimos años. Y esto ocurre en todas las renovables, porque nos queda mucho camino. En agosto la solar fotovoltaica representó el 6,3% del total y la eólica el 17,7%.

¿Cuánto pueden alargarse los trámites de instalación?

Pues mucho. Nosotros estamos trabajando constantemente, no paramos. Y solo pedimos a la administración agilidad, que sea más racional en la tramitación. No somos partidarios de que la tramitación sea más laxa, pero sí que sea más racional. En España de media hablamos de tres años para una tramitación administrativa.

¿Y en Canarias más?

Pues claro. Aquí hablamos de ocho años para poder meterte en el proceso de generación. Y cuando hablamos de autoconsumo se tarda de tres a ocho meses. Es un disparate, en Sevilla la planta de autoconsumo está funcionando en un mes y la misma planta aquí tarda medio año.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, señala a CC y al PP como responsables de la falta de renovables en Canarias hasta 2019. ¿Comparte esta idea?

Es culpa de todos, no eximo a ninguno. Es cierto que el primer decreto en 2012 de Mariano Rajoy paralizó todas las renovables y en ese momento José Manuel Soria era presidente del PP en Canarias. Si hablamos de paralización de la fotovoltaica solar, todos han sido responsables, porque todos han estado implicados. El impuesto al sol fue el primer parón con Soria como ministro. Además nosotros hicimos los cálculos y realmente no era significativo, no afectaba tanto a la amortización de la placa, pero la medida asustó mucho a la gente. Lo cierto es que no queremos hablar del pasado porque a lo que perjudicamos con eso es al desarrollo de las renovables. No entramos en eso, queremos despolitizar la energía, democratizarla y que coja protagonismo la sociedad. El mundo ha cambiado y quien intente dar marcha atrás se va a dar un golpe contra la realidad.

¿Y el almacenamiento supone un problema?

La parte de almacenamiento está resuelta tecnológicamente hablando. Hay un montón de tecnología, el problema tecnológico es cero.

Usted ha propuesto la creación de una normativa específica para Canarias en materia de energías renovables. ¿Por qué cree que es necesario?

Exacto. Creo que sería interesante plantear un marco específico para Canarias ya que la realidad energética de las Islas es muy diferente a la del continente. Y dentro de ese marco se puede aprovechar para trabajar en la regulación de la administración. Aquí no puedes consumir más allá de los 500 metros, en Portugal tienen una distancia máxima de 20 kilómetros. Son realidades totalmente distintas. Hay que buscar todas las maneras posibles de implementar la fotovoltaica y que coja su posición en el Archipiélago porque si no vamos tener problemas en el futuro para adaptarnos a la tecnología que va a girar en torno a edificios solares y pisos solares. Y nosotros estaremos con nuestros 20 molinos. En Canarias tienen que haber , como mínimo, 500 empresas dedicadas a esto, inversores y productores de energía solar.

¿La crisis energética es una oportunidad para dar un impulso a las energías limpias?

Es una oportunidad porque la amortizas antes. Pero es cierto que todavía no hemos notado una gran demanda de placas desde que comenzó a subir el precio de la luz. Aquí todavía esto no ha eclosionado. Nosotros no producimos más por la inseguridad que tenemos, tenemos la máquina en marcha y si todo fuera más fácil, tendría el doble de personal. Vamos un poco con el pie frenado porque al tramitar, como te he dicho, todo son pegas. En el momento en el que instalamos las placas al cliente este quiere ponerla en marcha y te presiona.

¿Se están retrasando los fondos europeos?

Estamos esperando. Nos han dicho que de aquí a final de año sacan la convocatoria, todavía están cumpliendo con el tiempo. Por ahora no vemos retraso, solo tenemos que tener paciencia.