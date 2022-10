El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, reforzará la plantilla pública de la Seguridad Social en Canarias con 83 nuevos trabajadores. Una cifra insuficiente a juicio de los sindicatos para acabar con las colas y el deficiente servicio que se presta en las oficinas del Archipiélago, si bien supone un primer paso hacia la solución.

Lo cierto es que los problemas por falta de empleados no son exclusivos de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma, sino que de hecho son generalizados por todo el país. No obstante, cada mañana muchas personas tienen que hacer cola en las Islas, sobre todo en la sede de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria situada en la calle Juan XXIII con Pérez del Toro. Los afectados denuncian que solo se dan de 20 a 25 turnos para la atención presencial y que para conseguirlos hay que madrugar. A diario se puede ver más de un centenar de personas esperando a ser atendidas. Desde el Ministerio venían insistiendo en que el problema no es tanto de personal como de «procedimientos administrativos», si bien el propio Escrivá reconoció días atrás que hay una «insuficiencia» de plantilla. Sea como sea, el Gobierno central anunció este lunes los detalles del plan de choque que el viernes, en una reunión en Madrid, el ministro le había avanzado al presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres.

42 funcionarios irán a la provincia de Las Palmas y los otros 41, a la de Santa Cruz de Tenerife

Un plan cuyo primer paso es el refuerzo «inmediato» de la plantilla de la Seguridad Social para fortalecer la atención al ciudadano con la incorporación de 1.615 trabajadores en toda España, de los que los susodichos 83 corresponden a Canarias: 42 en la provincia de Las Palmas y 41 en la de Santa Cruz de Tenerife. Esta modificación, que supone un incremento del personal del 7,42% en el conjunto del sistema, representa el primer aumento neto de plantilla de la Seguridad Social de los últimos diez años, destacó el Ministerio.

Estos 1.615 nuevos puestos en toda España, 645 del subgrupo A2 y 970 del subgrupo C1, serán ocupados en primera instancia por funcionarios interinos, cuya contratación se tramitará de forma inmediata.

Este aumento de personal para reforzar la atención al ciudadano forma parte de ese plan de choque puesto en marcha por la Seguridad Social para paliar las carencias de personal a consecuencia de las medidas de recorte adoptadas durante la crisis financiera, explicó el Ministerio en una nota, si bien la actual legislatura ya supera los tres años.

Los sindicatos han acusado al Gobierno de llevar al organismo al «siniestro total»

«Hay una voluntad política de solucionar el abandono que ha sufrido la organización desde comienzos de la pasada década, de reforzar su estructura e impulsar su modernización en medios y efectivos», explicó el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, durante la última reunión del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se ahonda en el comunicado.

El plan incluye otros dos pasos más este año: un concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes, lo que supondrá la incorporación de «centenares» de efectivos más; y el rediseño de los procesos selectivos, con lo que se busca reducir «de forma drástica» los tiempos de gestión necesarios para el reclutamiento de nuevos funcionarios de carrera y que, por tanto, contribuirá a que la Seguridad Social reciba refuerzos con más agilidad.

Hay que recordar que los sindicatos han llegado a acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a la Seguridad Social al «siniestro total». No en vano, y tal como admitió el mismo José Luis Escrivá, en los últimos ocho años se destruyó alrededor del 20% del empleo en el organismo público, es decir, que desaparecieron dos de cada diez puestos de trabajo, una situación, en palabras del ministro, «insostenible».