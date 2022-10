Susana del Castillo, directora de Private Equity e Inversiones Alternativas en Casticapital; Laura Galarza, presidenta del Grupo Galaco; y Rodolfo Núñez, presidente de Binter, desde este mes de octubre, han pasado a formar parte del Círculo de Empresarios de Gran Canaria.

Las nuevas incorporaciones elevan a 27 los socios en esta entidad, en la actualidad presidida por Agustín Manrique de Lara. Su ayuda, sin duda, contribuirá a reforzar y reivindicar la figura del empresario como generador de progreso y riqueza, aportando ideas de política económica y social en favor del bien común de Canarias.

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria celebró esta semana su encuentro habitual ya con la presencia de los nuevos socios. En esta reunión, los tres aportaron su visión y valoración sobre su sector empresarial: las inversiones, la distribución y el transporte aéreo. De esta manera, el Círculo enriquece el análisis y la propuesta de soluciones que contribuyan al desarrollo económico y social de Canarias.

En este primer encuentro, Laura Galarza quiso destacar que para ella es "un orgullo entrar a formar parte de la vida empresarial de su padre" y puso en valor "la iniciativa privada, como parte fundamental para que la rueda del emprendimiento siga en marcha en Canarias".

Por su parte, Susana del Castillo puso de relieve "la importancia de fomentar la colaboración público-privada para el desarrollo del archipiélago" y que "debemos formar a las futuras generaciones para que entiendan e interioricen la cultura del esfuerzo para poder mejorar Canarias".

"Para mí, entrar en el Círculo es una buena forma de recargar pilas", señaló Rodolfo Núñez. "Aquí podemos ver y analizar cosas que son trascendentes y en qué medida podemos aportar desde la iniciativa privada", añadió.

Perfiles profesionales que enriquecen el Círculo

Susana del Castillo es directora de Private Equity y Alternativos de Casticapital. Ha centrado su práctica profesional en la rama de las inversiones alternativas y la gestión de carteras. Ha trabajado en multi-family office Mdf Family Partners, gestionando las carteras de activos ilíquidos. Del Castillo obtuvo el Bachelor of Science in Management en la Royal Holloway, University of London, y cursó el Master in International Management del Instituto de Empresa, así como un posgrado en Gestión de Patrimonios Familiares. Fue, además, miembro del Consejo Consultivo de Accionistas de CaixaBank del año 2019 al 2021.

Laura Galarza es presidenta del Grupo Galaco (Galaco y Cadiex) y consejera delegada de Galarza Invertia S.L., sociedad familiar propietaria 100% de Grupo Galaco. Anteriormente, y durante 10 años, fue vicepresidenta ejecutiva del Grupo con responsabilidad sobre el área comercial, marketing y finanzas. En sus inicios, ocupó la dirección de compras e importación en Cadiex S.L. y directora de Marketing de la misma empresa. Previamente, trabajó durante 1 año en Londres en Euromonitor International, empresa de investigación de mercados, bases datos e informes de consumo a medida. Es, además, propietaria de Pardo Galarza Group SL, consultora empresarial orientada a dar apoyo a las organizaciones en el desarrollo y ejecución de sus estrategias. Galarza es licenciada en Comercio Internacional y Marketing (Escoex) y realizó el Advanced Managment Porgram del IE Businees School.

Rodolfo Núñez Ruano es presidente y consejero delegado de Binter y administrador y accionista de diversas empresas en el ámbito turístico e inmobiliario. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Alta Dirección de Empresas, su actividad profesional ha estado ligada a la enseñanza en la Universidad de La Laguna, al mundo financiero y al ámbito del turismo y transporte. Ha desempeñado cargos de alta dirección en diversas empresas del sector transportes en las Islas, como Líneas Aéreas Canarias (LAC), Fred Olsen o Binter Canarias, cuando era filial de Iberia; además de haber sido director general de Transportes y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias. Durante 12 años fue presidente ejecutivo de la Caja General de Ahorros de Canarias. En 2002, junto a un importante grupo de empresarios canarios, adquirió Binter a Iberia, implicándose en el proceso de transformación organizativo, comercial y operativo de la compañía.