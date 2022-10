«Canarias es la candidata ideal para proyectos de hidrógeno»

Es la segunda vez que la Asociación para un Hidrógeno Limpio activa una convocatoria para ayudar a regiones europeas con proyectos para el desarrollo de esta tecnología. ¿Es Canarias una buena candidata?

En esta nueva convocatoria nos centramos en países de cohesión de la UE, regiones ultraperiféricas o islas dentro de un estado miembro o un país asociado. Canarias cumple con esos requisitos. Es una isla energética que no está conectada a nivel energético de redes eléctricas continentales. Tiene recursos renovables muy potentes. Tiene potencial solar, eólico e incluso marino, por lo que puede tener una complementariedad bastante buena a la hora de poder usarlo con una capacidad alta. Pero hay que almacenar esa energía y el hidrógeno es un vector energético que te permite hacer eso. Podría usarse para descarbonizar el transporte pesado y en Canarias este es uno de los sectores con más emisiones. Si pones todas estas ideas juntas, tiene bastante sentido que Canarias sea una de las candidatas porque tiene unas condiciones y un potencial perfecto para desarrollar este tipo de proyectos. Ya hay planes europeos que han estado mirando estas opciones en las Islas.

¿La convocatoria está planteada para empresas privadas o solo para administraciones públicas?

Es para administraciones públicas, hay cabida para distintos tipos de organismos, pero tiene que haber un elemento de gobernanza de la región.

El plazo para presentar candidaturas termina el lunes. ¿Ya ha habido interés por parte de administraciones canarias?

No lo sabemos. El lunes habrá una preselección de unas 30 regiones que pasarán a una segunda fase. La idea es que a final de este año podamos tener unas 15 regiones definidas.

¿La ayuda que prestan desde la asociación incluye un apoyo económico?

No. Eso es otro proyecto. En este caso a las regiones seleccionadas les damos la posibilidad de tener ayuda en forma de asistencia técnica a través de consultores. Lo importante no es tanto presentar proyectos muy definidos, para eso estamos nosotros, sino tener ideas y conceptos maduros y que exista el compromiso de reunir a todos los actores que estarán implicados, no solo autoridades publicas, también usuarios finales del hidrógeno como flotas públicas de transporte.

Usted ha comentado que Canarias tiene todos ingredientes para llevar a cabo la transición hacia energías limpias. ¿Cree que desde las administraciones y los sectores privados se está haciendo lo suficiente para lograrlo?

No puedo hacer comentarios sobre el sector privado dentro de las Islas, pero te contesto con un ejemplo. Estamos financiando un proyecto de un valle de hidrógeno en Mallorca. Se gestó hace mucho tiempo y hubo iniciativa pública para dar valor añadido a la economía de la zona. Pero luego es verdad que el compromiso del sector privado por parte de Enagás y Acciona ha sido fundamental. Es un ejemplo bonito de colaboración público-privada que es necesaria. Las cosas funcionan más rápido cuando se va de la mano. Pero lo cierto es que en España existe mucho interés del sector privado para promover todo este tipo de proyectos.

¿Considera que la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania ha abierto una posibilidad para impulsar el desarrollo de energías limpias?

Claro, basta con ver la respuesta de la UE, con el plan REPowerEU, con unos compromisos más urgentes a la hora de hacer esta transición hacia una economía verde y de reducir la dependencia de la energía del exterior, de los combustibles fósiles que vienen de fuera. Todo se ha acelerado, hay más urgencia. Y esto provoca que se estén destinando muchos más fondos para estos proyectos. El hidrógeno es un claro candidato para acabar con la dependencia del gas que ya vemos lo que ha causado. Cuando hay una política energética fuerte en una dirección es más fácil que el sector privado decida tomar ciertas iniciativas.

El proceso de producción de hidrógeno es muy costoso. ¿En qué plazo este sistema será competitivo frente a resto de tecnologías?

La tecnología todavía tiene que avanzar, estamos en ello. Hay estudios internacionales que dicen que en una década el hidrógeno podría tener costes compatibles con modelos de negocios sostenibles. Dependerá del contexto y con qué lo compares.