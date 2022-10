La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que son los encargados del 60% de la producción del petróleo en todo el mundo, han anunciado que reducirán la oferta a partir del 1 de diciembre a 2 millones de barriles diarios. Los países líderes de la OPEP son Arabia Saudí y Rusia, algo que ha puesto en alerta a Estados Unidos y la Unión Europea.

El precio del barril de petróleo se sitúa, a 11 de octubre, en los 99,13 euros. Con esta reducción en la producción se espera que el precio aumente y, por lo tanto, afecte directamente al precio que el consumidor paga en las gasolineras. Esta reducción supone un 2% menos de la cantidad de petróleo que se produce en el mundo.

Esta decisión no ha gustado nada al gobierno estadounidense, que califica la acción como “un gesto de alineamiento con el gobierno de Putín”. De esta forma, Arabia Saudí y EEUU marcan un nuevo paso de distanciamiento en sus relaciones internacionales.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, realizó unas declaraciones en la que pedía un tope máximo en el precio de los carburantes en todos los países miembros de la Unión Europea, después de que en marzo se llegara a un valor de 128 euros el precio del barril de petróleo. Estas declaraciones no han sido bien acogidas por parte de la OPEP que lo ven como una pérdida del control del precio de la gasolina.

La Unión Europea sigue buscando nuevas fórmulas para hacer llegar más cantidad de gas que provenga de otros países que no sea Rusia. Uno de los países que más se están tanteando para ello es Argelia, que ya distribuye gas en Europa, pero que lo hace en menor medida que Rusia.

The New York Times cuenta que la decisión de la OPEP de reducir la producción de petróleo se produjo en una reunión en Viena a la que asistió el viceprimer ministro ruso. El gobierno estadounidense buscó detener esta decisión de la OPEP sin éxito. Y es que, una de las consignas de los países exportadores de petróleo es que el precio del barril no baje de los 90 euros.

El precio de la gasolina en invierno

Con tan solo el anunció en el recorte de producción, los precios de los carburantes subieron en un 9%, por lo que se espera una subida mayor a partir del 1 de diciembre, fecha en la que la OPEP ha marcado para comenzar a reducir la producción del petróleo.

En cuanto al consumo de carburantes, tanto en Estados Unidos como en los países miembros de la UE se ha producido una reducción considerable con respecto a años anteriores. Joe Biden ha hecho un llamamiento a las compañías petroleras para que reduzcan los precios y pongan a Putín contra las cuerdas.

Por su parte, el gobierno ruso ha logrado vender parte de su petróleo a otros mercados distintos como China, Turquía o Irán.