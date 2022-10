Valbuena señala que la crisis energética se debe que la demanda sobrepasa a los recursos del planeta

El consejero de Transición Ecológica Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, señaló en el Parlamento de Canarias que la base de la crisis energética, acentuada tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, es que la demanda de consumo supera a los recursos. Valbuena, que compareció a petición de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) para hablar de la futura estrategia de eficiencia energética, destacó que Canarias ha promovido concursos de energías renovables a lo largo de los últimos tres años y esto ha permitido autorizar la puesta en macha de más parques de renovables que en las dos anteriores legislaturas. Además, hizo hincapié en que esta circunstancia ha sido posible porque "hay dinero para ello" y señaló que en la Península no se han propiciado estas circunstancias. El Archipiélago, según afirmó el consejero, ha multiplicado por 18 el número de instalaciones de consumo de energía solar en los hogares en tres años, gracias a la suspensión del impuesto al Sol impuesto por José Manuel Soria (PP), cuando era ministro de Industria.

El diputado del grupo nacionalista David de la Hoz aseguró que "los recursos del planeta son finitos y los hemos sobrepasado", algo con lo que Valbuena se mostró de acuerdo. Por su parte, el diputado de ASG Jesús Ramos expresó sus dudas acerca de las medidas de eficiencia energética planteadas por el Gobierno español, porque servirán para ahorrar pero se podría afectar al tejido productivo, de forma que se podría ir hacia una recesión.

Por ello, Jesús Ramos se mostró reticente a las medidas de ahorro que se plantean desde Madrid e insistió en que "no responden a las necesidades de Canarias, donde no se usa el gas". Valbuena explicó que, aunque en Canarias no se consuma gas, su subida de precio afecte a combustibles como el diesel y el gasoil, por lo que el sobrecoste tras la guerra en Ucrania "se nota bastante".

Reducción del consumo

El consejero instó a "no confundir" a la población y señaló que es "falso" que el Gobierno de Pedro Sánchez pida a los ciudadanos que reduzca el consumo, tal y como apuntó el diputado de ASG. Valbuena comentó que "no se pone el acento" en lo que señalado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que de forma "tajante" ha indicado que la gran medida para luchar contra el cambio climático es el decrecimiento económico.

El consejero aseguró que para el Archipiélago es fácil asumir las medidas de eficiencia energética porque la demanda energética en las Islas es un 20% inferior a la peninsular, y por ello el "sacrificio" es menor y de ese modo el compromiso de "cosolidaridad" es menos intenso. Además, hizo hincapié en que el Gobierno de España "es solidario todos los años con Canarias", aportando 800 millones de euros para cubrir el sobrecoste del sistema eléctrico canario. La mitad de ese importe, detalló, llega por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la otra parte en el recibo de luz.

Ramos reconoció que es urgente trabajar para revertir la emergencia climática y que se ha avanzado como nunca en ese sentido, pero aseguró que hacerlo con el ahorro energético "igual" no es lo más adecuado. En este sentido, el diputado de ASG expuso que se podrían tomar medidas como intervenir el mercado eléctrico por parte de la Unión Europea.

Medidas que son "tiritas"

Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, subrayó la necesidad de tomar medidas ante el cambio climático y recalcó que la época del despilfarro nunca ha tenido razón de ser y ahora es preciso ahorrar energéticamente. El diputado de Nueva Canarias Luis Campos apostó por avanzar en el uso de las energías renovables y por tomas medidas de ahorro en el ámbito público, porque "en algunas autopistas cuando se circula por la noche parece que es de día".

Luz Reverón, portavoz del grupo Popular, acusó al Gobierno regional de crear una "maraña" administrativa y criticó que no se hayan tenido en cuenta propuestas de su partido como bonificar el ahorro de manera temporal. El diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) David de la Hoz alegó que hace falta analizar la situación y apuesta por reducir el consumo porque, a su juicio, otras medidas son "tiritas".

Por último, Ventura del Carmen Rodríguez, del grupo Socialista, afirmó que para acabar con la "maraña" administrativa basta con aprobar la ley canaria de cambio climático, y señaló que los anteriores gobiernos no tomaron medidas contra el cambio climático.