Los talleres no encuentran mecánicos por el casi nulo paro.

¡Atención! Se buscan mecánicos y profesionales cualificados para talleres en España. Estas palabras podrían formar parte de un anuncio de trabajo de cualquiera de los talleres mecánicos operativos en el país. Sin embargo, muy pocos se interesarían por él, porque casi todas las personas con la formación necesaria para trabajar en un taller ya tienen trabajo. Esta podría considerarse una buena noticia pero en realidad es un gran problema. «No hay profesionales cualificados para nuestro sector, nos cuesta mucho encontrar personal», apunta el vicepresidente de la Asociación de Talleres Reparadores de Vehículos, Afines y Nuevas Tecnologías de la provincia de Las Palmas (Atare), José Rodríguez.

Desde la asociación canaria, integrada en la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa), aseguran que la situación está afectando al trabajo diario de las empresas. «Se nos acumulan las tareas y además faltan piezas de recambio, por lo que no podemos dar el servicio adecuado a los clientes», reconoce el vicepresidente de Atare.

Pese a que es fácil encontrar centros formativos donde se imparten cursos relacionados con la mecánica, explica Rodríguez, «no salen suficientes profesionales cada año preparados para cubrir las necesidades del sector». Según el mecánico, las personas que estudian estos cursos requieren de un mínimo de seis meses de formación práctica para poder hacerse cargo de las tareas en los talleres. «Lo ideal es que después de realizar la FP aprendan el oficio desde dentro de las empresas un tiempo», insiste.

Desde Cetraa no tienen cuantificado el déficit exacto de profesionales que hacen falta en los talleres españoles, pero Rogelio Cuesta, vicepresidente de la entidad, afirmó rotundamente a finales de septiembre que «si hubiera 2.000 profesionales más mañana mismo, tendrían trabajo». Mario Pinilla, miembro del comité ejecutivo de Cetraa va más allá. «La tasa de paro en nuestro sector es prácticamente del 0%. Es muy curioso que haya una tasa de paro del 27% para los jóvenes menores de 25 años y que no se quiera orientarlos hacia un sector como el nuestro», añade.

Empleo fijo

Además, teniendo en cuenta que, como dice Enrique Fontán, presidente de Cetraa, «casi el 100% del empleo en los talleres es fijo», y como añade Pinilla, «no hay problemas de remuneración». No obstante, el trabajo relacionado con la mecánica no tiene el glamour que le podrían aportar estas ventajas. «Se vendió en su día como un trabajo en el que te ensucias, un trabajo duro», dice Pinilla. Pero, según Rodríguez, esto no tiene nada que ver con la realidad. «Hemos avanzado tanto que ya casi no tenemos que hacer fuerza, las máquinas han evolucionado y han permitido que nuestra labor sea mucho más sencilla», aclara el vicepresidente de la asociación canaria, para quien también es muy importante trabajar con la «motivación de los jóvenes». «Les falta actitud, van si ganas a aprender el oficio y tenemos que conseguir que esto cambie», insiste.

Desde la asociación afirman que el aprendizaje y la formación son esenciales en el sector ya que este está en constante evolución. «Ahora llegan los coches eléctricos y no debemos tenerles miedo, debemos aprender sobre ellos y adaptarnos a las nuevas tecnologías», aclara Rodríguez.

Desde Cetraa reiteran que la situación es preocupante y por eso han puesto en marcha dos acciones que se complementarán en el futuro con más medidas orientadas a cubrir las necesidades de los talleres. La primera, planteada para solventar el problema a corto plazo, es buscar talento extranjero. Pero esta medida podría considerarse pan para hoy y hambre para mañana y en Cetraa lo saben porque, como principal objetivo a largo plazo, quieren que sea talento local bien preparado el que cubra el trabajo en los talleres españoles.