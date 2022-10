El Estado apenas invierte en Canarias hasta junio el 22% de lo presupuestado

Una cosa es la cantidad que se anota en los presupuestos y otra muy distinta es la cantidad que en realidad se gasta. Por eso es importante la suma que una institución prevé destinar para sanidad, para educación o para inversiones, porque esta da una idea de la orientación del gasto público, pero más importante aún es la ejecución presupuestaria. Es esta última la que muestra la cuantía desembolsada de manera efectiva. Y es, por tanto, la que permite comparar lo presupuestado con lo gastado; o dicho de otro modo: la que permite comparar lo que el gobierno, el cabildo o el ayuntamiento de turno dijo que iba a gastar en una materia determinada al elaborar sus cuentas con lo que en verdad gasta. Pues bien, a fecha de 30 de junio de 2022, el Estado solo había invertido en Canarias el 21,9% del montante presupuestado para el ejercicio por el Ministerio de Hacienda. En otras palabras: menos de 22 euros de cada cien. Es verdad que aún queda por delante la segunda mitad del año, y también es verdad que no suele ser hasta el último trimestre cuando los gobiernos se ponen las pilas en la ejecución de las inversiones. Sin embargo, no es menos cierto que el ritmo que lleva el Estado en las Islas es especialmente bajo. El Archipiélago es la quinta Comunidad Autónoma por la cola en este particular ranking.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 como «los de la recuperación justa» una vez superado lo peor de la crisis de la covid. Las cuentas elaboradas por los técnicos del Ministerio establecen un techo de gasto de 196.142 millones de euros, la cifra más alta de siempre. El delegado del Gobierno central en Canarias, Anselmo Pestana, bautizó hace justo un año los PGE para 2022 como «los mejores de la historia» para el Archipiélago. Transcurrido el primer semestre del ejercicio, período suficiente para comprobar el mayor o menor ritmo al que va cumpliéndose el plan de gastos del Ejecutivo estatal, el nivel de ejecución en las Islas es bajo. Al menos en comparación con la mayoría de las otras Comunidades Autónomas y, en concreto, en el capítulo de las inversiones reales. Es decir, en ese capítulo de los presupuestos en el que se consignan los dineros para la obra pública, para la construcción o mejora de las infraestructuras de titularidad estatal. Los dineros con que la Administración, en este caso la Administración central, más contribuye a la economía de las regiones, ya que se trata de obras y trabajos que en última instancia lleva a cabo el sector privado, esto es, las empresas y sus trabajadores. Entran aquí, por ejemplo, las inversiones en los aeropuertos, en los puertos del Estado, en los centros penitenciarios, en los edificios y locales de la Seguridad Social, en el Instituto de Astrofísica de Canarias... El Ministerio de Hacienda calculó al redactar la ley de presupuestos para 2022 que el total de la inversión en Canarias llegaría a prácticamente 348,5 millones de euros. A 30 de junio, el gasto real ascendía a menos de 76,5 millones. El Gobierno central y sus entes vinculados gastan poco más de dos de cada diez euros previstos De modo que a los distintos Ministerios, a sus organismos autónomos dependientes, a los consorcios e institutos, a Enaire y a Puertos del Estado –sobre todo a estos dos últimos entes por el gran peso que representan en el total del gasto– les restan seis meses por delante para invertir de manera efectiva otros 272 millones de euros. Una cuantía que aun cuando se produzca el habitual acelerón de finales de año no llegará a gastarse. Ni mucho menos. El antecedente inmediato es 2021. Concluida la primera mitad del año pasado, el porcentaje de ejecución de las inversiones era exactamente el mismo –22%– que el del actual ejercicio. Al finalizar el año se quedó sin gastar un 36,3% de lo presupuestado, o lo que es lo mismo: más de 126 millones de euros. Si se tiene en cuenta que el presupuesto global para inversiones reales fue en 2021 casi el mismo que en 2022 –alrededor de un millón menos–, resulta más que probable que también cuando acabe este año permanezcan en las arcas estatales decenas de millones de euros que en principio debían invertirse en el Archipiélago. En muchos casos estas cantidades sin ejecutar volverán a presupuestarse en siguientes ejercicios en detrimento de nueva inversión. El año pasado se quedaron sin ejecutar en las Islas partidas de inversión por 126 millones Si se pone la lupa sobre los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado, puede comprobarse cómo la mayor parte de los 348,5 millones presupuestados para invertir en la región por el Ministerio de Hacienda corresponde a las empresas públicas, algo más de 307 millones de euros. Enaire, la antigua AENA, dispone de 93,6 millones de euros para invertir en los aeropuertos, y hasta el 30 de junio había gastado de forma efectiva 34,6 millones; Puertos del Estado cuenta con 110,6 millones pero ha invertido menos de 10,7; y la Sociedad Mercantil Aguas de las Cuencas de España tiene presupuestados 73,9 y solo ha movilizado menos de 6,2. Bajísimo en los puertos Entre los datos que acaba de publicar la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) llama especialmente la atención el bajo nivel de ejecución presupuestaria de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias de la región. En conjunto cuentan para 2022 con una previsión de inversiones por un montante de 110,6 millones de euros, pero lo cierto es que va a ser del todo imposible siquiera acercarse a esa cifra. Hasta el 30 de junio apenas habían gastado de manera efectiva un 9,6% de ese total, es decir, menos de uno de cada diez euros presupuestados. El 37% ejecutado por Enaire –de un total de 93,6 millones– maquilla algo las cifras, pero aun así es insuficiente para elevar el total. Las empresas públicas estatales apenas habían invertido un 17,8% del dinero con que cuentan en los presupuestos de 2022.