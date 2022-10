España tiene un cargador para vehículos eléctricos cada 75 km, a la cola de Europa

Los cargadores, vitales para la expansión del vehículo que está protagonizando la mayor revolución del sector de la automoción, son escasos en España. Como publicó FARO DE VIGO, del grupo Prensa Ibérica, el pasado junio, solo en la región harían falta casi 16.500 en los próximos años –cinco electrolineras al día hasta 2030– para poder cumplir con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Una realidad que se extiende al resto del territorio español, por cada una de las carreteras que conforman la red por la que circulan cada día los más de 47 millones de españoles. Según un informe publicado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), el país está entre los que menos instalaciones de este tipo tiene dentro de la Unión Europea. De hecho, cuenta con 1,6 cargadores por cada 100 kilómetros, una media que lo sitúa noveno por la cola entre los Veintisiete, solo por encima de países como Rumanía, Hungría, las tres repúblicas bálticas (Estonia, Lituania y Letonia), Chipre, Grecia y Polonia.

Este vuelco en la industria del automóvil ha llevado a que cada fabricante y sus respectivas proveedoras estén dando un paso al frente para adecuarse a la realidad que, como viene alertando el propio CEO de Stellantis, Carlos Tavares, ha sido “impuesta” por los legisladores europeos. El veto a la venta de vehículos con motores a combustión a partir de 2035 está acelerando los planes de los constructores, que ya anticipan una gama completamente electrificada para los próximos años.

Sin embargo, de nada servirá tener este tipo de vehículos si los usuarios no disponen de cargadores suficientes. Así lo entienden en ACEA, que ha publicado un informe sobre la dispersión de los cargadores en función de los kilómetros de carreteras (incluye autopistas, carreteras estatales, provinciales y comunales) de los Estados miembro de la UE. ¿Y cuál es el resultado? Hay seis países que no llegan a tener un cargador por cada 100 kilómetros (Letonia, Polonia, Estonia, Grecia, Chipre y Lituania) tan solo cinco tienen más de 10 de estas instalaciones.

Líderes

El Top 5 está liderado por Países Bajos, que cuenta con 64,3 cargadores, seguido de Luxemburgo con 57,9 y de otros tres países con una extensión mucho mayor: Alemania (25,8), Portugal (24,9) y, más lejos, Suecia (12,2). Para encontrar a España hay que bajar hasta el puesto 19, por debajo también del otro país vecino, Francia, cuya extensión es mayor y que cuenta con 3,4 cargadores por cada 100 kilómetros. Eso sí, las cuotas de mercado de este tipo de vehículos tanto en el país luso como en el galo son bastante superiores a las de España: 19,7% el primero y 18,3% el segundo.

Sin embargo, el dato que maneja ACEA de 2021 en cuanto a la venta de vehículos electrificados en España ha evolucionado considerablemente. Según las cifras que traslada la patronal de los fabricantes española (Anfac), en el acumulado del año la matriculación de este tipo de coches aumentó un 26%, hasta las 59.824 unidades. Esto sitúa la cuota de mercado española en 8,45%.

Aviso

La propia patronal ACEA recuerda que ya no es solo que no hay el número adecuado de puntos de recarga en las redes de carreteras de la mayoría de los países de la UE, sino que además la gran mayoría no lo hacen con la rapidez necesaria. Este “doble problema”, como lo han definido en su última comunicación, pone en riesgo la venta de este tipo de vehículos de forma masiva, como requerirá el propio mercado, y no casi residual, como es en la actualidad en la mayoría de los países, incluido España.

“Si queremos convencer a los ciudadanos de toda Europa de que se pasen a la movilidad eléctrica en la próxima década, la recarga de estos coches debería ser tan fácil como lo es hoy en día repostar”, indicó la directora general de la ACEA, Sigrid de Vries.