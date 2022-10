La banca acaba con las hipotecas baratas y avisa a los clientes de que "llegan tarde"

Los bancos han cerrado el grifo de las hipotecas baratas ante el rally alcista del euríbor. Fuentes del sector financiero aseguran que las condiciones "se endurecen semana a semana". El encarecimiento del dinero ha disparado el interés de las familias por los créditos a bajo precio a tipo fijo, pero se encuentran con que la barra libre de dinero barato se ha cerrado. La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha constatado que está creciendo la preocupación de las familias más vulnerables por no poder hacer frente al pago de la hipoteca en el contexto actual de inflación.

El Banco Central Europeo (BCE) aprobó en septiembre la mayor subida del precio del dinero de su historia con un alza de 75 puntos básicos que situó los tipos en 1,25 %. La entidad prepara una nueva subida para el 26 de octubre. El responsable de la política del BCE y jefe del banco central eslovaco, Peter Kazimir, declaró el viernes que otra "subida de tasas de 75 puntos básicos en octubre es apropiado". Antonio Lorenzo, responsable en la Comunitat Valenciana y Murcia de Dcredit (grupo financiero de Red Piso), alerta de que en los próximos meses los tipos se pueden ir al 5 %.

El euríbor cerró en diciembre al -0,502 y desde ese momento no ha parado de subir. En abril entró en positivo, el mes pasado llegó a 2,233 y el viernes ya estaba en el 2,677. Cristina Recasens, fundadora de la inmobiliaria Recasens Real Estate, señala que «los bancos están recibiendo muchas peticiones de cambio de hipoteca variable a fija a bajo precio, pero las operaciones no se están cerrando. Algunas entidades ya han subido las hipotecas a tipo fijo al 3,5 % y avisan a los clientes de que llegan tarde a los créditos baratos. Hasta hace unas semanas dos entidades ofrecían hipotecas a tipo fijo al 1,5 % y el 2 %, pero eso se ha acabado».

"Una hipoteca de 100.000 euros ha pasado de 350 euros al mes en enero a 500 ahora"

Antonio Lorenzo asegura que de enero a ahora las cuotas mensuales de una hipoteca recién contratada de 100.000 euros han pasado de 350 a 500 euros, «Es una subida de cerca del 50%», advierte el responsable en Valencia de Dcredit. El intermediario financiero percisa que las hipotecas a tipo fijo rondan entre el 2,9% y el 3,8%. "Es una media porque algunos clientes las consiguen al 2,2%, pero otros al 4 %. Hace un año estaban al 1%. El coste del dinero a tipo fijo se ha duplicado". Lorenzo añade que las entidades financieras están promocionando ahora las hipotecas a tipo variable frente a las fijas. "El diferencial de las variables está bajando del 1,3% al 0,5%. El problema para la banca es que la gente ha interiorizado la bondad de una hipoteca a tipo fijo por la tranquilidad que ofrece", subraya el directivo de Dcredit.

Letra pequeña

Vicente Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, confirma que ha aumentado "la preocupación de familias valencianas que temen no poder hacer frente al pago de su hipoteca por la subida de los tipos de interés". Inglada apunta que los que están empezando a tener problemas para pagar buscan asesoramiento sobre "la interpretación de la letra pequeña. Qué pasa si no pagan porque las entidades financieras no dan la información de manera transparente. Nuestra tarea es mediar y buscar algún tipo de solución para evitar que haya morosidad y problemas para los más vulnerables".

Antonio Lorenzo admite que es imposible pronosticar con exactitud hasta dónde van a subir los tipos de interés. "Hay que tener en cuenta que en julio de 2008 llegaron al 5,393%. Históricamente, los tipos de interés iban a la par de la inflación porque es la manera más eficaz de combatirla. El problema es que ahora no se pueden ir al 10 % por el volumen de deuda pública de países como España. En cualquier caso, si Estados Unidos sigue subiendo los tipos obligará al Banco Central Europeo a hacer lo mismo. Si la inflación sigue alta, a mediados de 2023 llegarán al 4,5%", alerta Lorenzo.