Los ERTE y despidos en la cerámica alcanzan a la mitad de empleados

Mientras las asociaciones empresariales del clúster azulejero y la Generalitat esperan que el Gobierno tome medidas para aliviar los problemas de esta industria, tal y como se puso de manifiesto el martes en la Mesa de la Cerámica, los efectos en el empleo de la crisis energética no se detienen. El ritmo de presentación de expedientes ante las autoridades laborales se acelera, de modo que el número de trabajadores afectados ya supera a la mitad de la masa salarial del sector.

La última actualización de datos de la Secretaría Autonómica de Empleo muestra que ya son 9.075 los afectados desde el 1 de enero y hasta el 16 de octubre. La gran mayoría (8.662) son por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), repartidos en un total de 77 solicitudes. El resto, 413 asalariados, corresponden a la cara más amarga de esta realidad: aquellos que han sido incluidos en listas para la extinción de sus contratos laborales.

El sector contaba al cierre del 2021 con un total de 17.180 trabajadores, según las cifras aportadas por la asociación de fabricantes, Ascer. Por ello, ya son más de la mitad de los asalariados que se encuentran afectados por un paro temporal o definitivo. Concretamente, alcanza al 53%.

ERE

Por el momento han trascendido tres empresas que han presentado expedientes de despido colectivo (ERE), Todagres, Azulejera Alcorense y Halcón, aunque desde Empleo hay contabilizadas dos compañías más. En la mayoría de los casos ya hay acuerdo entre patronos y trabajadores, aunque en otros dos se mantienen las negociaciones. En Todagres está prevista para el jueves 20 de octubre una nueva reunión para avanzar en las negociaciones de más de 160 despidos.

Valoración de empleo

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, reconoce que es "difícil de saber cómo evolucionará la situación, porque las previsiones no son buenas". Una circunstancia que además "no se debe a factores internos del sector, porque funciona bien y es un ejemplo de buenas prácticas en aspectos como la reducción de emisiones, por lo que si las causas son externas la solución también debe venir de fuera". Propone "una intervención inmediata desde el Gobierno del precio del gas", algo que, afirma, no se encuentra en manos de la Generalitat, "que solo puede aplicar medidas paliativas".

La reunión en el Ministerio de Trabajo, el lunes

Enric Nomdedéu señala a Mediterráneo que este lunes, 24 de octubre, habrá una reunión del sector con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para solicitar la inclusión de los ERTE del azulejo en el mecanismo Red. Un encuentro en el que también habrá representación de Trabajo de la Generalitat. Como ya avanzó este periódico el 11 de mayo, la patronal Ascer reclama ser incluida en esta modalidad, ya que el sistema Red se plantea para sectores en situación grave. La principal diferencia entre los ERTE convencionales y los Red son que las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social suben hasta el 40%, frente al 20% de los ordinarios. Además, los trabajadores no consumen derechos adquiridos previamente.