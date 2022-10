El incremento de los precios de los piensos asfixia a los ganaderos

La ganadería en Canarias está a punto de tocar fondo. El precio de las alimentación animal no para de crecer y, según las previsiones, la tendencia continuará al alza hasta mayo del 2023 lo que preocupa mucho a los productores isleños que ya llevan meses con el agua hasta el cuello. El sector lleva todo el año capeando las subidas pero ya no puede más. «Aquí no va a quedar ni una gallina», augura el gerente de la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, quien ha elaborado un informe sobre el mercado de cereales a raíz de visitar la feria mundial de alimentación animal European Commodities Exchange 2022 que se celebró en Valencia el 6 y 7 de octubre. El documento refleja como algunos productos como el millo o el trigo han duplicado sus precios con incrementos máximos de 200 euros la tonelada.

«El sector está pasando por uno de los momentos más duros, sobre todo porque ha llegado un punto en el que se ha recurrido a todas las herramientas posibles para salir adelante y no nos queda nada que hacer», lamenta el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Manuel Expósito, quien asegura que muchos ganaderos han tenido que pedir créditos e hipotecarse para poder aguantar el «chaparrón». Otros, incluso, adelantan la jubilación al ver el «complicado futuro que les espera». Ante este escenario, muchos granjeros que no pueden asumir los costes de la alimentación optan por sacrificar aquellos animales que dejan de ser productivos. «Muchos acortan la vida productiva para quitarse bocas que alimentar», afirma Expósito.

Así lo confirman los dados de sacrificio de los mataderos de las Islas. En el caso de Gran Canaria, que cuenta con más cabezas de ganado vacuno, el sacrificio de vacas ha crecido un 31,3% en solo un año. De enero hasta septiembre de este año se han sacrificado 1.271 vacas más que en el mismo periodo de 2021. En Tenerife el incremento ha sido del 26%, con el sacrificio de 724 vacas más. De media una vaca productiva da entre 29 y 35 litros diarios, y actualmente se están sacrificando los animales que producen menos de 25 litros. También ha aumentado mucho el sacrificio caprino, con un incremento de un 63% en Gran Canaria y de un 50% en Tenerife.

La desaparición del sector en las Islas preocupa a los granjeros que temen que la situación provoque una mayor dependencia del exterior. «Perder puestos de trabajo en ganadería significa perder un patrimonio considerable para el Archipiélago», aclara Expósito.

La granjas del Archipiélago no son rentables. Las ayudas de las instituciones tapan deudas, pero no acaban con el problema y el acuerdo al que llegaron con industriales y supermercados para que se les pague más por la leche no se está cumpliendo. Desde mayo el litro de leche de vaca ha pasado de 48 céntimos a 54, algo que todavía está muy por debajo del coste del producción que ahora ronda el entorno de los 63 céntimos. A principios de mayo se acordó, en una reunión con la mediación del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, un incremento progresivo de 12 céntimos de forma que los granjeros recibieran 60 en lugar de los 48 que se pagaba hasta el mes de abril. Seis meses después sigue sin cumplirse la Ley de Cadena Alimentaria, que impide que ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado.

El Ejecutivo autonómico prometió, además, reunirse con los productores todos los meses para controlar la situación, pero desde junio los granjeros no tienen noticias de Torres. «Le envié el último informe sobre el incremento de precios de cereales a principios de mes y no tengo respuesta», añade Pérez, quien reclama que el incremento de las ayudas REA que se aprobó para la segunda mitad de 2022 se mantenga para el año 2023. «El incremento no ha llegado a cubrir ni tan siquiera el 10% de la subida registrada pero sin ella no hundimos», insiste Pérez. El jueves el Gobierno canario aprobó la propuesta realizada desde la comisión del REA para incrementar el cupo del forraje para el ganado en 19,5 millones de kilos. «Nos da un poco de luz dentro de la tormenta», afirma Expósito.