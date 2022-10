Los sindicatos firman con la patronal hostelera de Las Palmas una subida salarial del 10,25%

Un año y medio ha costado que los sindicatos -UGT y CCOO- y la patronal de hostelería de Las Palmas alcancen un preacuerdo para la firma del convenio colectivo del sector. Tras muchas negociaciones y más de 25 reuniones, ambas partes han acordado una subida salarial del 10,25% en cuatro años. Este incremento se producirá de forma escalonada hasta 2025, de manera que los 65.000 trabajadores del sector ya podrán disfrutar de una primera subida del 3% este año que además, tendrá carácter retroactivo. Tanto en 2023 como en 2024 el incremento será del 2,5% y el último será de 2,25%. "Esto servirá para dar una bolsa de oxígenos a la familias que viven del sector", afirma el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Canarias, Borja Suárez, quien se muestra "muy contento" por haber logrado un "buen acuerdo en líneas generales".

Además de la subida salarial, los sindicatos reconocen haber conseguido "grandes mejoras que defienden desde hace años". Una de ellas es la eliminación de la compensación y absorción, que provocaba que las personas con "pluses" no vieran como su salario aumenta a pesar de que sí que lo haga las tablas salariales publicadas en el convenio colectivo o el SMI. "Hasta los que por antigüedad tengan salarios superiores van a poder disfrutar de la subida", aclara Suárez, quien afirma que esto provocará que "este convenio sea para todos". Ahora solo queda que el preacuerdo lo ratifiquen las asambleas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Una de las exigencias que los sindicatos han conseguido con la firma del preacuerdo es que el periodo mínimo de actividad de los contratos fijos discontinuos sea de nueve meses para garantizar generar el derecho a las prestaciones por desempleo de estas personas trabajadoras. Además, en el caso de los contratos de jornada parcial, la misma deberá de ser continuada. "Hemos conseguido que los fijos discontinuos parciales no partan turno y así las personas que están a seis horas o a cuatro horas no tengan que ir y volver a su domicilio", aclara Suárez. El acuerdo también supone el compromiso de no recurrir a la contratación eventual "mientras existan periodos de inactividad en la misma categoría profesional".

Otros avances de este preacuerdo hacen referencia a la inclusión de los trabajadores fijos discontinuos en la planificación anual de vacaciones, "fijando el empresario sus periodos de inactividad fuera de los periodos vacacionales seleccionados por las mismas personas trabajadoras". También se regula el descanso entre turnos en jornadas de turno partido, para lo que se fija un mínimo de dos horas entre uno y otro.

Los representante sindicales aplauden, además, haber conseguido mejoras de las condiciones de la incapacidad temporal en las enfermedades oncológicas, ya que se establece un plus de manutención a razón de 1,92 euros al día por trabajador a efectos de cotización. También se garantiza la manutención a todos los trabajadores “estando fuera de horas efectivas de trabajo las jornadas inferiores a 6 horas” y se regulariza la categoría de la subgobernanta en el Nivel II, "pasando a llamarse 2 Gobernanta".

A pesar de los logros conseguidos, los sindicatos reconocen que el preacuerdo no han podido cumplir con todas sus reivindicaciones en la mesa de negociación. "Nos hubiera gustado regular más la parte social y hacer un convenio más moderno que permitiera una mayor conciliación a las personas trabajadoras", explica Suárez. También se quedaron fuera temas de salud laboral y de igualdad. En cuanto a la subida salarial, los sindicatos reclamaron que se vinculara al IPC pero la patronal se negó en todo momento. Pero tanto CCOO como UGT se quedan con lo positivo. "Todos hemos tenido que ser flexibles para sacar adelante una negociación durísima", afirma el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Canarias.