La industria del amor perruno avanza en Canarias sin correa

Cuesta encontrar en Canarias una casa que no tenga pelos en el sofá y un recipiente con agua a ras del suelo. Cada vez son más los isleños que se animan a tener mascotas y compartir su vida –que no sus gastos– con amigos peludos que pasan en muy poco tiempo a convertirse en miembros fundamentales de muchas familias. Y asociado a esta locura por los animales surge una burbuja cada vez más grande de negocios vinculados a ellos. Macrotiendas, centros veterinarios, peluquerías, guarderías, hoteles, lugares de entrenamiento y un sinfín de empresas que viven su mejor momento gracias al protagonismo de las mascotas. «Es una barbaridad como ha aumentado el censo en Canarias», reconoce el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Alejandro Suárez, quien asegura que es «muy complicado» cifrar el número de negocios vinculados al sector. «Con dar un paseo por la ciudad te sirve para hacerte una idea del auge de todas estas empresas», afirma.

Basta acudir a los datos de animales registrados en las Islas para darse cuenta del peso que tienen en la sociedad canaria. Según los últimos datos de Zoocan –Registro canario de identificación animal– en el Archipiélago hay 724.091 mascotas, de las que 629.491 son perros y 83.756 son gatos. Las cifras impactan más cuando se comparan con las población humana. En Canarias, según los datos de diciembre de 2021, solo hay 270.295 niños de menos de 15 años, lo que significa que en las familias canarias hay casi el triple de mascotas que de niños.

Solo este año se han dado de alta en el registro 36.530 perros y 11.075 gatos, cifras que aplastan a los 7.826 nacimientos de bebés en lo que va de 2022. «La gente cada vez es más solitaria, el concepto de familia ha cambiado y se requiere otro tipo de afecto que se encuentra en los animales», explica Suárez.

Familia

Y el crecimiento de las cifras ha venido acompañado de un cambio de mentalidad. «Hay mucha más conciencia, antes a los animales se les trataba como una lámpara y ahora son uno más de la familia», explica Suárez. Reflejo de este cambio es la creación del proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. La Asociación Médica Veterinaria de ese país calcula que el 85% de los dueños de perros y el 76% de los dueños de gatos piensan en sus mascotas como familia.

De la calle y comer sobras han pasado de camas acolchadas y alimentación gourmet. Y esto impacta directamente en la economía de las familias. «Es una pasada como todo el mundo se ha subido al carro de las mascotas, se ha creado una burbuja de negocios alrededor de ellas», asegura la presidenta de la Asociación de Empresas de Veterinaria en Las Palmas (Aemvelpa), Natacha Suárez. Las empresas han aprovechado el boom del sector y la variedad de productos es cada vez mayor: alimentos secos y húmedos, camas, arneses, transportines, juguetes, comederos, rascadores o ropa. De hecho, hasta tal punto llega esta tendencia, que en España las ventas de productos para animales de compañía –376,16 millones de euros (31,69% del total)– han superado por primera vez a las del sector porcino –332,59 millones (28,02%)–, según los últimos datos de Veterindustria, relativos a 2021.

Las grandes cadenas son cada vez más populares (Kiwoko o Koala Mascotas) y también se pueden encontrar artículos en los supermercados y en grandes almacenes como Ikea, que ya cuenta con una gama de muebles para los más peludos de la casa. Además se venden artículos en la mayoría de los 365 centros veterinarios existentes en Canarias. «Cada vez hay más centros veterinarios, diría que las Islas es una de las comunidades que más centros tiene en relación a los habitantes», reconoce Suárez. Tanto el Colegio de Veterinario de Las Palmas como el de Santa Cruz de Tenerife registra desde hace años unas cinco altas anuales. Diez en total.

El auge de las mascotas también se aprecia en el incremento de negocios que ofertan servicios para animales. La presidenta de la Asociación Canaria de Empresarios de la Peluquería Canina, Carmen Sánchez, reconoce que el sector está de moda. «La demanda es desorbitada, no damos abasto y todos tenemos listas de espera», reconoce. En el centro de peluquería canina de Sánchez, ubicado en La Isleta, hay que esperar hasta dos meses para poder ser atendido. El precio del servicio varía según el tamaño del cliente desde los 30 euros hasta los 100. Tanto Sánchez como Suárez denuncian el intrusismo que se está dando en el sector. «La gente se cree que sabe de animales y se lanza a montar un negocio sin tener ni idea», aclara la peluquera, quien insiste en la importancia de la formación.

Además de una buena alimentación y una rutina de aseo adecuada, muchos dueños también optan por otros servicios como el adiestramiento para mejorar la vida de sus amigos peludos. Y aparece en sus vidas la figura del etólogo, más conocido como César Millán por el famoso programa de televisión El encantador de perros. Daniel González nunca pensó que su pequeño proyecto llegara tan lejos. Su amor por los animales le llevó a estudiar su comportamiento y ahora cuenta con unos 200 alumnos en su escuela Instructocan y tiene a más de 74 en lista de espera. Además de sesiones grupales con dueños y perros, González cuenta con un servicio de educación a domicilio y con sesiones internacionales telemáticas. «El sector que más ha crecido es sin duda el de las mascotas, cada quince metros hay un centro veterinario o una tienda», afirma el instructor.

Según González el cambio hacia una sociedad más egoísta e individualista ha llevado a muchas personas a «encontrar la compañía ideal en las mascotas». El instructor asegura que esas carencias se han trasladado a los animales domésticos por los que muchos acaban sufriendo «ansiedad por separación». «Un 30% de los hogares tiene este tipo de problema», asegura. Justamente esto ha llevado a muchos clientes a tocar la puerta de Instructocan. El curso, que cuesta 50 euros mensuales, incluye tres días de clases a la semana. La demanda ha crecido tanto en los últimos meses que González ha tenido que quitar de su oferta de servicios un tratamiento personal de rehabilitación interna para los perros con más dificultades.

El gasto en sanidad animal es otro de los cargos que los dueños tienen que asumir cuando se lanzan a tener una mascota. Una partida importante que muchos ignoran en un principio. «En España nos hemos malacostumbrado a no pagar por los médicos cuando vamos nosotros y entonces hacemos un drama cuando hay que pagar por nuestras mascotas», explica el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas.

Lo cierto es que entre una cosa y otra, añadiendo gastos de alimentación, en el primer año de vida de un perro los dueños deben desembolsar, cómo mínimo, unos 1.000 euros. Y esto teniendo en cuenta que sea un buen año, sin enfermedades ni dolencias. Las vacunas alcanzan los 100 euros, el microchip de identificación son unos 50 y otros gastos de veterinario entre revisiones y castración puede alcanzar los 400 euros. A esto hay que añadir las pastillas de desparasitación mensual, que en total pueden suponer unos 120 euros al año. Además de correas, camas, champú y otros artículos que cuentan en total unos 100 euros. Uno de los grandes gastos es la alimentación, esta dependerá del tamaño, una mascota pequeña que consuma una bolsa de tres kilogramos de pienso al mes, supone un gasto anual de 240 euros. Estas cuentas se pueden disparar si las visitas al veterinario aumentan ya que solo la consulta ya cuesta 35 euros.

El interés por el sector también se aprecia en que cada vez son más los que se lanzan a estudiar la carrera de Veterinaria. «Vemos como cada año se anima más gente a pesar de que es una carrera muy vocacional y muy complicada», asegura el catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Anastasio Argüello, quien reconoce que «la preocupación por el bienestar animal» es algo muy presente en las nuevas generaciones.

Fiesta de cumpleaños

La lista de servicios disponibles para animales es inmensa. En Canarias existen hoteles específicos para mascotas, guarderías de días, servicio de lavado a domicilio con tratamientos de chocolatería y barros e incluso heladerías con sabores para perros. Y es que para muchos dueños nada es suficiente cuando se trata de sus amigos peludos. Es el caso de Magali Suárez, que no dudó ni un segundo cuando tuvo que ponerse a organizar la fiesta de cumpleaños del pequeño Marvel, un bichón maltés de un año. En el evento, celebrado en el parque canino ubicado en el Parque Romano de la capital grancanaria, no faltó ni un detalle: diez invitados perrunos, tarta, piñata y bolsas de regalo con galletitas para los asistentes. «Es un miembro más de la familia, cuando se me pone malo sufro como si fuera uno de mis hijos», reconoce Suárez.

Ese sentimiento lo comparte Ana Del Castillo con su Happy, uno de los invitados al cumpleaños. «Lo quiero y lo cuido más que a nadie, le hago de comer a diario y me gasto lo que sea necesario en el veterinario», reconoce. Happy necesita rehabilitación y cada sesión cuesta 40 euros. «Hay meses duros en los que entre una cosa y otra puedes dejarte hasta 500 euros en el perro», afirma. Lester, un border collie amigo del grupo, también es el ojito derecho de su dueña, Cristina De Rada, a la que le duele hasta cuando su perro recibe insultos. «Me muerdo la lengua cuando los niños le dicen alguna bordería», aclara entre risas.

Muchas mascotas han ocupado el papel de los hijos en los núcleos familiares y se han llevado toda la atención. Es lo que le ocurre a Freyja, Jack y Capitán en la casa de Pilar Rodríguez. La joven melillense acogió al primero hace cinco años y los otros dos llegaron un poco después. «Los quiero más que a muchos familiares», reconoce Rodríguez, quien asegura que su vida ha dando un cambio con la llegada de los peludos. «Hemos dejado de viajar como lo hacíamos antes, ahora nos hemos comprado una furgoneta y nos los llevamos a la Península», explica. Además de la alimentación y los gastos diarios de los cuidados, Rodríguez tuvo que recurrir a un adiestrador para que Freyja pudiera quedarse sola en casa. «Tuvo que asistir a cinco sesiones y cada una costaba entre 60 y 80 euros», recuerda.