Lopesan Hotel Group ha concertado una variada agenda de reuniones durante la World Travel Market de Londres, que tendrán como objetivo fortalecer las alianzas comerciales con los principales turoperadores, OTAs, proveedores digitales y medios de comunicación del mercado británico, alemán, nórdico, asiático, estadounidense y canadiense.

Encabezados por el CEO de Lopesan Hotel Group, Francisco López, la delegación de la compañía desplazada a Reino Unido, destacará la apuesta por la internacionalización llevada a cabo a través de Lopesan Hotel Management. La inclusión del Eden Beach Resort & Spa, a Lopesan Collection Hotel, en Tailandia, el pasado mes de junio y la puesta en marcha de la segunda fase del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, en República Dominicana, serán parte de los argumentos que sustentan la consolidación de LHM como gestora y comercializadora de referencia en el sector.

La mejora de la planta alojativa, los planes asociados al desarrollo sostenible y la creación de nuevos servicios de restauración y ocio son esenciales para poder retomar los planes de crecimiento que el Grupo Lopesan tenía muy avanzados en 2019 y que quedaron aplazados con la pandemia. El escenario que presenta la World Travel Market es el ideal para continuar con el proceso de mejora del perfil del cliente que llega a los destinos en los que tiene presencia la compañía y, al mismo tiempo, ser capaces de impulsar modernos reclamos asociados al segmento Premium, como los que se integran en la marca Meloneras Majestic Mile, en Gran Canaria, que recientemente ha incorporado al S U R U cocktail bar del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel. Apoyados en el concepto que representa el sello MMM, Lopesan Hotel Group aprovechará la feria londinense para acentuar los numerosos acuerdos cerrados con firmas tan destacadas como Blue Marlin Ibiza Sky Lounge Gran Canaria, Palocortado, Kabuki, Ceniza o Café del Mar.

Del 7 al 9 de noviembre, los socios de Lopesan Hotel Group podrán conocer, de primera mano, las renovaciones llevadas a cabo recientemente en el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, el Abora Catarina by Lopesan Hotels y el Corallium Dunamar by Lopesan Hotels. Los trabajos no solo han tenido un carácter estructural, sino que han venido acompañados de una reconceptualización de estos productos, en los que, además, se ha realizado una importante inversión orientada a proporcionar una experiencia gastronómica diferenciadora.

Un stand con identidad propia

Los invitados al stand de Lopesan Hotel Group se encontrarán, nada más llegar, con una espectacular imagen de la infinity pool del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, que conseguirá transportarles a Punta Cana. El cielo azul, la radiante textura del sol caribeño y el fluir de las palmeras sobre la playa, dejarán su impronta en este espacio, de 52,5 m2, que centrará las miradas de todas las personas que acudan a la WTM 2022.

Los diferentes espacios independientes de trabajo están ambientados con atractivas fotos de los principales reclamos visuales del portafolio de la compañía, generando un ambiente óptimo para celebrar los numerosos encuentros profesionales previstos. Todas las marcas de Lopesan Hotel Group están representadas en el stand, con los imagotipos de The Lopesan Collection Hotels, Lopesan Hotels & Resorts, Kumara by Lopesan Hotels, Corallium by Lopesan Hotels, Abora by Lopesan Hotels e IFA by Lopesan Hotels. Además, un vídeo mostrará los recursos audiovisuales más destacados de la sensacional propuesta alojativa del Grupo Lopesan, así como los productos vinculados a la restauración, todo lo relacionado con el golf o el sector MICE (congresos, viajes de incentivos, conferencias y exposiciones).