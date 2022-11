El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, inaugura hoy la presencia del Archipiélago en la World Travel Market de Londres. El presidente estará acompañado por la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y el resto del equipo de su departamento, además de una representación de empresarios del sector y de responsables institucionales de las Islas. Entre ellos estará el Grupo Lopesan, que ha concertado una variada agenda de reuniones en esta feria turística que tendrán como objetivo fortalecer las alianzas comerciales con los principales turoperadores, proveedores digitales y medios de comunicación del mercado británico, alemán, nórdico, asiático, estadounidense y canadiense.

La 43ª edición de la World Travel Market se celebra en la capital británica con una previsión de 5.000 expositores, 3.000 periodistas y una asistencia de 50.000 personas. Por parte de Canarias, se desplazará una nutrida representación con más de 250 profesionales pertenecientes a 150 empresas e instituciones. Islas Canarias acude a la WTM con un pabellón de 770 metros cuadrados, de llamativo diseño y que este año destacará por sus 16 grandes cubos aéreos de fuerte impacto visual, que funcionarán como enormes escaparates de la oferta turística canaria y donde se proyectarán imágenes audiovisuales de las ocho islas.

Encabezados por el CEO de Lopesan Hotel Group, Francisco López, la delegación de la compañía desplazada a Reino Unido destacará la apuesta por la internacionalización llevada a cabo a través de Lopesan Hotel Management. La inclusión del Eden Beach Resort & Spa, a Lopesan Collection Hotel, en Tailandia, el pasado mes de junio y la puesta en marcha de la segunda fase del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa&Casino, en República Dominicana, serán parte de los argumentos que sustentan la consolidación de LHM como gestora y comercializadora de referencia en el sector.

Los socios de Lopesan Hotel Group podrán conocer, de primera mano, las renovaciones llevadas a cabo recientemente en el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, el Abora Catarina by Lopesan Hotels y el Corallium Dunamar by Lopesan Hotels. Los trabajos no solo han tenido un carácter estructural, sino que han venido acompañados de una reconceptualización de estos productos, en los que, además, se ha realizado una importante inversión orientada a proporcionar una experiencia gastronómica diferenciadora. El stand del Grupo Lopesan tiene 52,5 metros cuadrados destinados a reuniones y visitas durante la feria.